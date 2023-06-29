La Vinotinto afrontará sus próximos amistosos ante Australia y Canadá con bajas importantes entre sus filas, luego de que la Federación Venezolana de Fútbol confirmara que Jon Aramburu, Jefferson Savarino, Jesús Bueno, Juan Pablo Añor y Jovanny Bolívar no estarán disponibles para la convocatoria.

De acuerdo al comunicado oficial, Savarino, Bueno y Añor quedaron fuera “debido a que cumplirán compromisos con sus respectivos clubes”, mientras que Bolívar fue descartado por lesión y Aramburu permanece bajo observación médica tras sufrir un traumatismo craneoencefálico durante el encuentro del viernes entre la Real Sociedad y Elche.

Los amistosos de Venezuela se disputarán el 14 y el 18 de noviembre en Estados Unidos. El primero será frente a Australia en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, a las 09:30 P.M, y el segundo ante Canadá en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, a las 08:30 P.M.

Para esta doble fecha FIFA, el exfutbolista Fernando Aristeguieta ejercerá como director técnico interino. La lista de convocados, publicada el viernes por la Vinotinto, incluyó nuevas incorporaciones y dejó fuera a figuras habituales como Salomón Rondón, José “El Brujo” Martínez, Yeferson Soteldo y Josef Martínez, lo que marca una etapa de transición para el combinado nacional de cara a futuros compromisos internacionales.