? La marca trae su nuevo producto Smart Dream, un colchón inteligente que permite

configurar la firmeza, y que tiene costos de $2 y $14 millones.

? El buen comportamiento de la compañía se ha dado gracias a su red de puntos de

venta. Una vez finalicen su participación en la feria, prevén la apertura de dos nuevas

tiendas en Medellín.

Bogotá, septiembre de 2025. Hasta el 21 de septiembre se realizará la Feria del Hogar, este

es un tradicional evento de la capital colombiana que reúne a marcas nacionales e

internacionales de muebles, electrodomésticos, moda, emprendimientos, joyería, e incluso

gastronomía. Americana de Colchones, una de las compañías de más tradición en esta feria,

que este año está en su versión número 42, tare innovaciones tecnológicas para el descanso

de los colombianos.

Por la entrada de la avenida La Esperanza de Corferias, los visitantes a la feria podrán

encontrar el stand de esta tradicional marca que en esta edición presenta una línea de

colchones exclusiva para proteger y fomentar el descanso de los colombianos. “Nuestra

innovación este año es nuestro colchón Smart Dream. Se trata de un colchón inteligente, el

cual, por medio de un control remoto, permite al usuario configurar su firmeza. Viene con un

intervalo de 0.5 a 50, donde 0.5 es suave y 50 es firme. El usuario tiene la posibilidad de elegir

entre 45 opciones para elegir la forma y la firmeza de su colchón”, explicó Karen Andrea<br />

Rodríguez, gerente de marca de Americana de Colchones.

Así es como la compañía está adoptando nueva tecnología incorporada en sus productos.

Rodríguez agregó que con el colchón Smart Dream se puede configurar la parte derecha e

izquierda de la cama de manera independiente, para tener dos tipos de firmeza. “Damos la

posibilidad de que tú o tu pareja escojan la firmeza que necesita cada uno. O sea, que el mismo

colchón tenga dos firmezas diferentes”, aseveró. Cabe resaltar que este es un colchón que

viene zonificado en tres partes: la de arriba, del centro del cuerpo y la inferior. “Tiene unas

cámaras de aire que se configuran por medio del control remoto y que le dan el soporte y la

firmeza al colchón”, explicó.

Smart Dream es un colchón que está entre los $25 y $30 millones, pero por el precio de

lanzamiento en el marco de la Feria del Hogar, los visitantes lo pueden adquirir por un valor de

entre $2 y $14 millones.

Planes de expansión y ventas al alza en 2025

De acuerdo con la gerente de la compañía, en 2025 han logrado ventas cercanas a los $37.000

millones. Esto ha sido gracias a su red de puntos de venta y un plan de expansión nacional.

“Uno de nuestros canales más fuertes está siendo el de los puntos de venta. Este año, lo que

buscamos justamente es expandirnos de una forma positiva. Queremos seguir creciendo en

Medellín, ciudad en la que haremos la apertura de dos nuevas tiendas una vez terminemos

nuestra participación en la Feria del Hogar”, expresó Rodríguez. Americana de Colchones

proyecta un cierre de 2025 al alza, con un crecimiento en ventas de 20% en lo corrido del año,

respecto al año anterior.

Finalmente, la gerente señaló que desde la compañía han trabajado para concientizar al

usuario sobre la importancia del colchón en los hábitos de descanso y de sueño. “Tenemos

espumas que ayudan con la descarga electrostática, que disipan la humedad; estructuras que

tienen cámaras de aire que hacen que el colchón respire. Esto evita alergias. Entonces, si te

das cuenta tienen un mundo de beneficios que evidentemente tienen un costo, pero que

redunda en el resultado de tu salud”, explicó.

Para más información sobre actividades, boletería, expositores y noticias de la feria, los

interesados pueden ingresar a la página oficial del evento: https://feriadelhogar.com/, que hace

parte de Econexia, la comunidad digital de conexiones y negocios de Corferias, dentro de su

ecosistema de estilo de vida y consumo.

