Cuidar de tu intestino es cuidar de ti. Aunque solemos pensar que la digestión solo ocurre en el estómago, la ciencia ha demostrado que el intestino influye en nuestro estado de ánimo, nuestra energía y hasta en la piel. Este “segundo cerebro” tiene mucho que decir sobre cómo nos sentimos día a día, y la buena noticia es que podemos fortalecerlo con pequeños ajustes en nuestra rutina alimentaria.

Aquí compartimos algunos cambios simples, deliciosos y sostenibles para mantener tu intestino feliz y lleno de vida.

1. Incluye alimentos que viven

El yogur natural, el kéfir, el chucrut o la kombucha no solo están de moda: son auténticos tesoros probióticos. Estos alimentos fermentados ayudan a equilibrar la flora intestinal, refuerzan las defensas y mejoran la digestión.

Inspírate: Añade un poco de kéfir a tus desayunos o acompaña tus comidas con una porción de vegetales fermentados. Tu cuerpo lo notará.

2. Fibra, la aliada que nunca falla

La fibra alimenta a las bacterias buenas del intestino y ayuda a mantener un ritmo digestivo saludable. Está en frutas, verduras, legumbres, semillas y cereales integrales.

Truco de bienestar: empieza con pequeños cambios —una ensalada extra al día, pan integral en lugar del blanco— y acompáñala siempre con suficiente agua.

3. Despídete de los ultraprocesados

Las comidas rápidas y los productos llenos de azúcares o conservantes afectan directamente al equilibrio intestinal. No se trata de eliminarlo todo, sino de reducirlo y priorizar alimentos reales.

Hazlo tuyo: dedica un día a cocinar platos caseros y saludables para la semana. Comer bien no tiene por qué ser complicado.

4. Agua, infusiones y calma

La hidratación es esencial para un intestino en movimiento. Además del agua, las infusiones de hierbas como el jengibre o la manzanilla ayudan a calmar el sistema digestivo y a mejorar la sensación de bienestar.

Pequeño ritual: empieza el día con un vaso de agua tibia con limón o termina la cena con una infusión relajante.

5. Come con atención

La prisa y las pantallas son enemigas de una buena digestión. Comer de forma consciente —masticar despacio, saborear cada bocado, desconectarte del móvil— puede transformar por completo la relación con los alimentos.

Consejo Vérais: haz de cada comida un momento de pausa. Respira, agradece y deja que tu cuerpo te guíe.

6. El bienestar también se mueve

Dormir bien, caminar y mantenerte activo ayudan a que el intestino funcione en armonía. El cuerpo y la mente están profundamente conectados, y tu digestión lo sabe.

Idea saludable: una caminata corta después de comer o unos minutos de estiramiento pueden marcar la diferencia.

Finalmente, no necesitas una dieta estricta ni suplementos milagrosos. Solo un poco más de atención, alimentos reales y buenos hábitos diarios. Tu intestino, tu energía y tu estado de ánimo te lo agradecerán.