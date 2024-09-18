El dirigente nacional de La Causa R, Alfredo Ramos, por medios de sus redes sociales, exigió este lunes 10 de noviembre una fe de vida del exalcalde de Iribarren, Macario González, quien está cumpliendo 60 días «desaparecido», tras ser visto por última vez, el pasado 12 de septiembre, cuando salía de la Universidad Fermín Toro, donde se desempeña como profesor universitario.

En el mensaje de Ramos; colgado en las plataformas X e Instagram, escribió que la «crueldad y maldad» de la administración de Nicolás Maduro «no tiene límites».

En ese sentido, calificó este hecho, como un patrón frecuente, por parte de quienes están en el poder, por lo que a su vez, exigió su liberación, así como la de los demás presos políticos, que de acuerdo a Foro Penal, contabiliza 884 privados de libertad por asuntos políticos, de los cuales 57 se desconoce su paradero.

Por su parte, Anabella Machado de González, esposa del dirigente político Macario González, indicó el pasado 12 de octubre que se han dirigido a los organismos del sistema de justicia para conocer si existe alguna investigación o acusación en contra de González, pero no han recibido notificación alguna.

Mientras que Macarena González, hija del opositor, aseveró que su padre, fue detenido arbitrariamente por cuerpos de seguridad del Estado venezolano. ¿Dónde está Macario?, sentenció la activista política.

Por Anderson Piña Pereira