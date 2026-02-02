Las autoridades aeroportuarias del aeródromo internacional de Zayed, ubicado en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, notificó la muerte de una persona como consecuencia de un ataque aéreo que dejó además al menos siete heridos.

«Las autoridades de Abu Dabi están respondiendo a un ataque con un dron en el Aeropuerto Internacional Zayed, que dejó un muerto, un ciudadano asiático, y siete heridos», informó la institución.

El fallecimiento fue ocasionado por la caída de metralla derivada de la interceptación de un dron que tenía como objetivo el mencionado el aeropuerto, donde ya se encuentran desplegadas «las autoridades competentes» para atender al incidente.

En el mismo mensaje instó a la población civil a «evitar la difusión de rumores y confiar únicamente en fuentes oficiales», al tiempo que garantizó que «proporcionarán actualizaciones tan pronto como se reciban».

Previamente, al menos otras cuatro personas resultaron heridas por el impacto de proyectiles lanzados desde Irán sobre el Aeropuerto Internacional de Dubái, también en Emiratos Árabes Unidos, según confirmaron las autoridades.

