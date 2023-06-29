Gráfica: Referencial
Un pitcheo hermético y dos rayitas en el primer capítulo, fueron suficientes para que las Águilas del Zulia blanquearan a los Tigres de Aragua, 2 carreras por 0 –refiere el portal “Meridiano”–,  en un choque donde se rindió homenaje al mítico Luis Aparicio, hijo.

Las dos anotaciones «rapaces» llegaron producto de un rodado remolcador a segunda de José Pirela, con hombres en tercera y segunda, seguido de un indiscutible del grandeliga José Herrera, quien fue la figura ofensiva del encuentro.

El pitcheo del Zulia hizo respetar la casa

A pesar de que eran últimos en efectividad colectiva antes de esta jornada, los brazos zulianos se mostraron sumamente solventes, principalmente su relevo, debido a que no permitieron incogibles.

Aunque el abridor José Dávila salió en el quinto con las bases llenas, Nomar Rojas ponchó a David Rodríguez con par de outs, y se apuntó el triunfo.

Después de allí, no se embasó otro bate «bengalí», y Silvino Bracho puso el candado final, con trío de ponches en el último capítulo. La derrota fue para el joven Jean Pinto.

Estás dos franquicias volverán a medirse mañana igualmente en el estadio “Luis Aparicio El Grande”, a partir de las 7:00 pm. (RG).

 

