Durante la mañana de este martes 18 se conoció que autoridades venezolanas excarcelaron a Noel Álvarez, expresidente de Fedecámaras, quien estuvo privado de libertad durante 10 meses.

La información fue confirmada por su propia hija, Nohelia Álvarez, quien aseveró que la liberación se produjo ena madrugada del martes 18 de noviembre a través de una publicación de Instagram.

“Hoy quiero compartir la noticia que tanto esperábamos: a esta hora, mi padre ya se encuentra en casa. Por fin fue liberado de su injusta detención”, escribió Nohelia en la publicación.

Álvarez fue detenido durante la juramentación de Nicolás Maduro, hecho registrado el pasado 10 de enero de 2025. Desde entonces, su hija, que es abogada, había denunciado su situación y solicitado la liberación inmediata.

“Ha sido un camino duro, lleno de angustias y de incertidumbre, pero también de fe, solidaridad y resistencia. Agradezco profundamente a todas las personas, organizaciones y medios que nos acompañaron y alzaron la voz por él”, agregó Nohelia.

La abogada aseguró que su compromiso por la liberación de los presos políticos en el país continuará luego de la excarcelación de su papá. “Mi padre vuelve a casa, pero muchos siguen privados de su libertad por pensar distinto. Por ellos seguimos firmes. Hasta que el último salga”.

De acuerdo a su carrera política, Noel Álvarez es un empresario trujillano que también se ha dedicado al activismo político.

En 2009, fue presidente de Fedecámaras cargo que ocupó hasta 2011, además era coordinador del partido político Gente. Durante la campaña presidencial del año 2024, se desempeñó como coordinador del Comando Con Venezuela en el estado Miranda.

