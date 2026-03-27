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Abogados de Wilmer Ruperti denuncian falta de pruebas de vida tras una semana de detención

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Abogados de Wilmer Ruperti denuncian falta de pruebas de vida tras una semana de detención
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Política
  • 27 de marzo de 2026
By Redacción - 26 segundos ago
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El magnate petrolero fue detenido tras asistir voluntariamente a una reunión en la sede del servicio de inteligencia venezolano

Wilmer-Ruperti

Wilmer Ruperti, empresario petrolero, Foto: Archivo

El magnate petrolero Wilmer Ruperti cumplió este jueves una semana bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos ni facilitado información sobre su estado actual.

Cari Stinebower, abogada del bufete Winston & Strawn y parte del equipo legal de Ruperti, confirmó a Semafor que no han tenido contacto con el magnate desde su arresto. 

“Nos hemos puesto en contacto con todo el mundo para intentar obtener pruebas de que está vivo o algún tipo de apoyo”, declaró Stinebower, y señaló que el gobierno aún no ha comunicado el motivo de la detención ni las condiciones en las que se encuentra.

Ruperti fue detenido tras asistir voluntariamente a una reunión en la sede del servicio de inteligencia venezolano.

Ruperti es una figura clave en el sector energético venezolano. Ex capitán de buques petroleros, amasó una importante fortuna a través del transporte y comercialización de crudo, manteniendo estrechos vínculos con la estatal Pdvsa y con el chavismo desde la era de Hugo Chávez.

Ruperti, entre contratos estratégicos e investigaciones por sanciones

Durante el paro petrolero de 2002-2003, desempeñó un papel relevante al facilitar el transporte de combustible, lo que consolidó su cercanía con el poder y le permitió acceder a contratos estratégicos con el Estado.

En años recientes, su nombre también ha estado rodeado de controversias, incluyendo investigaciones sobre posibles operaciones vinculadas a sanciones internacionales y su participación en negocios petroleros bajo escrutinio.

Su detención ocurre en un contexto de cambios políticos y reacomodos dentro del poder en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos a comienzos de este año.

Hasta el momento, se desconoce si Ruperti será presentado ante tribunales o si continuará bajo custodia de los organismos de inteligencia.

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