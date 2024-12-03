Up next
Este viernes 27 de febrero se llevó a cabo el sorteo para los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League, con el objetivo de seguir en la búsqueda de su nuevo campeón.

La designación de estas llaves se da luego de los partidos de los play-offs eliminatorios, cuyos ganadores se unieron a los ya clasificados de la fase de liga.

Uno de los partidos más interesantes de esta ronda será el que deberán protagonizar el Manchester City contra el Real Madrid, equipo que logró vencer al Benfica en el partido de vuelta.

Por su parte, el FC Barcelona se enfrentará contra el Newcastle, de la Premier League inglesa, para así seguir su camino en busca de conquistar una nueva “orejona”.

RESULTADOS DEL SORTEO

Octavos de final

Paris – Chelsea
Galatasaray – Liverpool
Real Madrid – Man City
Atalanta – Bayern München
Newcastle – Barcelona
Atlético – Tottenham
Bodø/Glimt – Sporting CP
Leverkusen – Arsenal

Cuartos de final

1 Paris/Chelsea – Galatasaray/Liverpool
2 Real Madrid/Man City – Atalanta/Bayern München
3 Newcastle/Barcelona – Atlético/Tottenham
4 Bodø/Glimt/Sporting CP – Leverkusen/Arsenal

Semifinales

1 Cuartos de final 1 – Cuartos de final 2
2 Cuartos de final 3 – Cuartos de final 4

Final

Semifinal 1 – Semifinal 2

(RG)

 

