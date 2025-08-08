Para cumplir con los objetivos planteados, como la pérdida de grasa, es necesario contar con asesoría de profesionales que, a través de evaluaciones personalizadas, establezcan un plan acorde a los requerimientos nutricionales, que varían según la edad, peso, patologías, entre otros, destacó De La Peña.

Comer de manera inadecuada puede perjudicar el metabolismo, afectando su capacidad para funcionar correctamente

La falta orientación profesional lleva a muchas personas que desean disminuir la grasa corporal a cometer errores que impiden el logro de sus objetivos y pueden tener consecuencias negativas para la salud, como el desarrollo de diversas afecciones.

Por esta razón, es indispensable contar con el apoyo de expertos y conocer cuáles son las acciones inapropiadas más frecuentes.

“Lo primero que hacen las personas cuando quieren perder peso es inscribirse en un gimnasio y dejar de comer, porque piensan que así rebajarán más rápido”, aseguró Amelia De La Peña, nutricionista de Gold’s Gym, sede San Ignacio. Sin embargo, realizar ejercicio y eliminar alimentos simultáneamente genera pérdida muscular e impacta negativamente en la calidad del entrenamiento.

La especialista también señaló que es común un déficit o exceso de hidratación. Algunas personas no toman suficiente agua, mientras que otras beben en exceso para llenarse y reducir las comidas. “La cantidad de líquido necesaria debe calcularse individualmente para mejorar la salud y el rendimiento”.

Otra acción frecuente es la eliminación de carbohidratos. De La Peña indicó que esto es un error cuando quieren perder peso, ya que estos son la principal fuente de energía que permite levantar pesas y realizar todo el entrenamiento completo.

Además, con frecuencia se disminuye el consumo de otros nutrientes como las proteínas –esenciales en el mantenimiento del músculo y obtención de la energía necesaria para que el hígado oxide grasa–, al igual que la fibra –indispensables en la salud de la microbiota, así como la absorción intestinal–, enfatizó la especialista. Este último caso se debe a que se suelen adoptar dietas hipocalóricas (aquellas que buscan limitar los tipos de comida que aportan calorías), agregó.

De La Peña comentó que otro error común en quienes buscan perder peso es beber suplementos excesivamente, los cuales no siempre son necesarios. Las personas dejan de comer, pero realizan gastos elevados en dichos tipos de productos, que ven en redes sociales, sin saber que, en la mayoría de los casos, se pueden cubrir los requerimientos nutricionales únicamente con una alimentación balanceada, aseguró.

Consecuencias de la falta de asesoría profesional

A través de las redes sociales se observan múltiples consejos sin aval científico que pueden perjudicar la salud, al promover la eliminación de comidas o adopción de dietas de moda que son insostenibles a lo largo de la vida, mencionó la especialista.

Intentar perder grasa con un plan nutricional inadecuado puede generar múltiples perjuicios como: deshidratación, que produce cansancio constante, al igual que un entrenamiento deficiente; problemas de piel; y defensas bajas, aumentando la propensión a gripes frecuentes, detalló la especialista.

Igualmente, “la adopción de dietas genera odio hacia alimentos que no son dañinos, pero que se eliminan por considerar que sí, lo cual puede llevar a padecer bulimia o anorexia, en casos extremos”, alertó la nutricionista.

Para cumplir con los objetivos planteados, como la pérdida de grasa, es necesario contar con asesoría de profesionales que, a través de evaluaciones personalizadas, establezcan un plan acorde a los requerimientos nutricionales, que varían según la edad, peso, patologías, entre otros, destacó De La Peña.

Para obtener más información sobre membresías, rutinas, modalidades y consejos saludables, te invitamos a visitar la página web www.goldsgym.com.ve, así como también entrar a sus redes sociales: X (antes Twitter) e Instagram como @goldsgymve y Gold's Gym Venezuela en Facebook.

#GoldsGym #PerderPeso #Rebajar #PerderGrasaCorporal #PerderGrasa #ErroresalPerderPesoSinAsesoríaNutricional #Alimentación #AsesoríaNutricional #ErroresenlaAlimentación