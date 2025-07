El arte sacro tiene su espacio en NEXUS cultural

EntornoInteligente.com/ Donald Trump está reescribiendo el escenario político y económico de EE.UU. a través de una oleada de aranceles comerciales agresivos, la aprobación de un ambicioso proyecto de ley doméstico, presión migratoria y tensiones diplomáticas. Sus acciones han tensado los mercados financieros, reforzado su poder legislativo y avivado disputas internas y externas, mientras consolida su perfil de líder magnético y disruptivo, al borde de otra carrera presidencial.

—

⚖️ Política económica y arancelaria

* **Nuevos aranceles**: El 7 de julio anunció aranceles del 25 % a Japón y Corea del Sur, más impuestos del 25–40 % a otros países, y amenazó con un 10 % adicional a naciones alineadas con BRICS ([businessinsider.com][1]).

* La Bolsa cayó abruptamente: el Dow bajó más de 600 puntos, mientras que el S\&P 500 y el Nasdaq enfrentaron pérdidas ([businessinsider.com][1]).

* Se giraron cartas a unos 12 países y se avisó que habrá más envíos antes de la entrada en vigor del 1 de agosto .

—

🏛️ Consolidación legislativa y social

* **Ley «One Big Beautiful Bill»**: en pleno 4 de julio, Trump firmó un paquete que combina recortes impositivos y gasto social, apoyado por trozos simbólicos como la deducción de horas extra ([cbsnews.com][2]).

* **Purga de inspectores generales**: en enero despidió de golpe a 17 inspectores generales federales, en una acción calificada como “coup nocturno de viernes” ([en.wikipedia.org][3]).

—

🌍 Diplomacia & migración

* **Migración**: mediante DHS, planea terminar el Estatus de Protección Temporal a rescates de alrededor de 76 000 hondureños y nicaragüenses a partir del 6 de septiembre ([reuters.com][4]).

* **Diplomacia internacional**: amenazó a países alineados con BRICS, criticó intromisiones en Brasil, y fortalece vínculos con Oriente Medio; su gira de mayo incluyó Arabia Saudita, Qatar y los EAU .

—

⚖️ Conflictos y escaramuzas políticas

* **Enfrentamiento con Elon Musk**: criticó con dureza la creación del “America Party” por parte de Musk tras acusarlo de estar “fuera de control” ([reuters.com][5]).

* **Protestas domésticas**: surgió el movimiento «No Kings» el 14 de junio—con al menos cinco millones de ciudadanos protestando en 2 100 ciudades, denunciando tendencias autoritarias ([en.wikipedia.org][6]).

—

🌐 Impacto en mercados & política global

* **Reacción de los mercados**: los futuros bursátiles bajaron con la confusa mezcla de amenazas arancelarias y esperanzas de acuerdos; el dólar se fortaleció y los bonos a 10 años subieron ([wsj.com][7]).

* **Negociaciones en curso**: se espera firmar un acuerdo con India antes del 9 de julio, tras retraso en tratos con Europa; cartas arancelarias continuarán hasta concretarse esos pactos .

—

⏳ Perspectivas a corto plazo

| Área | Expectativas Inmediatas |

| ——————– | —————————————————————————- |

| **Aranceles** | Carta a más países antes del 9 de julio; implementación el 1 de agosto. |

| **Mercados** | Volatilidad persistente; sectores exportadores bajo presión. |

| **Política interna** | Consolidación mediática de Trump; riesgo de escalada en protestas. |

| **Diplomacia** | Negociaciones críticas con BRICS, India y Europa definirán el próximo rumbo. |

El resultado de próximos trade‑deals y el gobierno de protestas y políticas internas definirá si su proyecto persiste o se fractura bajo su propio peso.

—

