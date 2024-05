“Sé el capitán de tu vida”: Servier lanza campaña global

● La campaña busca empoderar a las personas para que se conviertan en capitanes de la

concientización dentro de sus entornos familiares, laborales y personales, al fomentar la

importancia de la medición de la presión arterial.

● En Ecuador se estima que hay 2 millones de hipertensos sin diagnóstico, sin tratamiento y

personas que siguen el tratamiento, pero no llevan un control1

.

Mayo Mes de la Medición (MMM) es una iniciativa mundial coordinada por la International Society

of Hypertension (ISH), que permite reunir a los mejores científicos y profesionales de la salud del

mundo que comparten un interés común: Prevención y Control de la hipertensión arterial y para

apoyar en este gran proyecto a impacto mundial. Servier, grupo farmacéutico global, tiene la

oportunidad de colaborar por el sexto año consecutivo con la campaña #Porquelodigoyo con 2

objetivos: Sensibilizar sobre cifras clave de presión arterial/riesgos asociados e implementar

programas para mejorar el diagnóstico y el manejo de la hipertensión en el cluster Colombia-

Ecuador.

Para la nueva campaña 2024 de #Porquelodigoyo, la estrategia es capacitar a las personas con una

idea poderosa, convertir el control de la presión arterial en un acto de empoderamiento en su

cotidianidad con el tema «Sé el capitán de tu vida». Además, de, llegar a hombres y mujeres jóvenes

que realizan una actividad física, practican deportes como el fútbol, basketball, patinaje o bicicleta,

y que tiene un estilo de vida saludable, para tener en cuenta que mantener una vida activa no es

sinónimo de tener un cuerpo saludable, dado que las personas más jóvenes y con estos tipos de

estilos de vida, también se pueden ver afectados por la enfermedad. La invitación es a que sean

capitanes, que se cuiden y busquen lo mejor para su cuerpo, convirtiéndose en ejemplo en sus

entornos al empoderarse y brindarles a los demás mensajes de prevención.

Esta enfermedad es una de las más recurrentes e importantes, por esto, un estimado de la

Organización Mundial de la Salud de 2019, dejó en evidencia que aproximadamente 1.300 millones

de hipertensos en el mundo que saben o no de su afección, haciendo que la medición y el

tratamiento para la hipertensión arterial sean cruciales para detectarla. Dentro de ellos, entre los

adultos de 30-79 años con hipertensión, solo el 54% ha sido diagnosticado, el 42% está con un

tratamiento por su hipertensión, y el 21% se considera que tiene su hipertensión controlada2

.

En algunos casos es poco común que la hipertensión se asocia con muerte, si se facilita una

detección temprana y acceso a un debido tratamiento, pero, a pesar de esto, esta enfermedad es el

preámbulo de complicaciones mortales como: Infartos, derrames cerebrales y otros riesgos

cardiovasculares.