Edmundo González Urrutia se reúne con dirección nacional del partido Acción Democrática.

Edmundo González Urrutia, Henry Ramos Allup y María Corina Machado en reunión con la directiva de AD, en Caracas. (Foto: vía Efecto Cocuyo).



-El Pitazo. AD de Ramos Allup ratifica apoyo a Edmundo González: votemos en la tarjeta de la MUD.

-Tal Cual: Edmundo González Urrutia analiza plan de defensa del voto con AD «en resistencia».

-Monitoreamos. Ocariz: «El próximo 28J es necesario contar con testigos electorales en todos los centros de votación del país».

-Tal Cual: Enrique Márquez recalcó que los testigos de mesa evitarán posibles fraudes el 28Jul.

-Monitoreamos: María Corina Machado inicia este miércoles una gira por el estado Apure.

-El Nacional. Henrique Capriles: «Están dadas las condiciones para darle un nocaut electoral al gobierno».

-Efecto Cocuyo. Simón Calzadilla: Para ganar, lograr la transición y gobernar necesitamos unidad.

-Tal Cual: MAS rechazó persecución contra campaña de González Urrutia por parte del oficialismo.

-Tal Cual: Benjamín Rausseo no descarta reunirse con González Urrutia o la Plataforma Unitaria.

-La Prensa de Lara: Fedecámaras dispuesta a reunirse con Maduro y Edmundo González.

-Tal Cual: Redes anunció que respaldará la candidatura de Enrique Márquez.

-El Nacional: Elecciones en Venezuela: ¿Qué contenía la propuesta que le hizo Gustavo Petro a Nicolás Maduro y que lo incomodó?

Petro y Maduro

Transición, plebiscito y acuerdo de garantías son los tres conceptos que Colombia está intentando que Venezuela compre con vistas a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Sin embargo, parece que más que lograr avances, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha incomodado a su par en Venezuela, Nicolás Maduro. (Foto: EFE)

EL TIEMPO conoció que ambas administraciones, sobre todo la de Colombia, trabajan en un proyecto lo más cercano a un plebiscito para garantizar condiciones tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela, sin importar quién gane. En especial, al sopesar la seria posibilidad de que la oposición, liderada por María Corina Machado, supere a Nicolás Maduro.

No obstante, “la propuesta no tuvo mayor desarrollo”, agregó la fuente ligada al proceso, al insistir en que “ya es tarde para seguir la discusión del texto”.

“Si esta semana Petro no se pronuncia, entonces sí murió el proceso”, dijo otra fuente a EL TIEMPO que espera que no sea ese el caso dado que, solo así, habría más oportunidad de que se realicen las elecciones.

-EFE: Maduro propone construir un nuevo sistema comunicacional ante la denuncia de censura en sus redes.

-Efecto Cocuyo: AN de 2020 sanciona sólo nueve artículos de la ley para fiscalizar a las ONG.

-Tal Cual: Pese a la «urgencia parlamentaria» difieren discusión de ley para fiscalizar ONG.

-El Nacional: Jorge Rodríguez veta intervención del diputado Bruno Gallo por solidarizarse con mujeres iraníes.

-EFE Parlamento venezolano evaluará sanciones contra diputado tras debate sobre muerte de Raisí.

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, evaluará la aplicación de sanciones al diputado opositor Bruno Gallo por su participación, durante el debate de un acuerdo sobre la muerte del presidente iraní, Ebrahim Raisí, cuyas declaraciones fueron consideradas «groseras» por parte de la directiva de la Cámara.

El opositor pidió el derecho de palabra para hacer un comentario tras aclarar que la muerte de cualquier persona es lamentable «desde el punto de vista humano». «Sin embargo, yo en este momento quisiera rendir un homenaje solidario a las mujeres que no se tapan la cabeza, a las mujeres que no bajan la mirada, a las mujeres que quieren estudiar, a las mujeres que quieren ser iguales», expresó, sin más, el legislador. (Foto: Tal Cual)

Jorge Rodríguez ordenó retirar las declaraciones del acta de la sesión, por considerarlas «groseras, inoportunas, inadecuadas».

Además, Rodríguez señaló que la junta directiva del Parlamento «se reserva» las «sanciones correspondientes a los derechos de palabra» de Gallo, con base en las normas del reglamento de debates de la Cámara.

-El Pitazo: Seniat establece las normas para el pago del fondo de pensiones.

-Efecto Cocuyo. Fedecámaras ante fondo de pensiones: Esta contribución agrega más presión fiscal a empresas.

Adán Celis, presidente de Fedecámaras

Piden la eliminación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. (Foto: Adán Celis, presidente de Fedecámaras. Cortesía)

-Monitoreamos: República Dominicana revoca todas las operaciones aéreas de líneas comerciales venezolanas.

-Tal Cual: Banquero suizo se declara culpable de facilitar sobornos a funcionarios de Pdvsa.

El banquero suizo-portugués Paulo Murta se declaró este martes 21 culpable ante un tribunal de Estados Unidos de facilitar al menos 26 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de la estatal Petróleos de Venezuela.

El periodista de The Associated Press, Joshua Goodman, señaló que Murta es la persona número 24 es declararse culpable ante tribunales de Texas por casos relacionados a la corrupción dentro de Pdvsa.

-Tal Cual: Cendas-FVM estima que canasta alimentaria de abril de 2024 se situó en 552,29 dólares.

-Tal Cual: Denuncian que distribución de gas doméstico está paralizada en Anzoátegui.

-El Nacional: Familiares de Daniel Romero solicitan atención médica para el detenido ante recaída de salud. Daniel Romero fue arrestado el 11 de junio de 2023 mientras encabezaba una huelga en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) para exigir mejores condiciones laborales para el personal.

-Tal Cual: Finalizan labores de recuperación de aeronave de la familia Wolter.

-Tal Cual: Exdiputado Leopoldo Martínez fue designado Consejero del Departamento de Comercio de EEUU.

Leopoldo Martínez fue designado por el Gobierno de EEUU como Consejero Senior en el Departamento de Comercio de ese país, enfocado en el desarrollo de empresas minoritarias. (Foto: Tal Cual).

-EFE: Luis Gilberto Murillo se posesiona oficialmente como el canciller de Colombia.

-EuropaPress: Netanyahu dice que no teme ser detenido y confía en que desechen la petición del TPI.

-EFE: Blinken promete trabajar con el Congreso para dar una «respuesta adecuada» a la CPI.

-El País: Amal Clooney, figura clave en la petición de detención de Netanyahu por parte del Tribunal Penal Internacional.

-AP: ONU suspende distribución de alimentos en Rafah debido a la inseguridad imperante en esa ciudad del sur de Gaza.

Palestinos hacen fila para recibir comida durante la ofensiva aérea y terrestre israelí

Palestinos hacen fila para recibir comida durante la ofensiva aérea y terrestre israelí en curso en Rafah, Gaza, el 9 de enero de 2024. (Foto: Hatem Ali/ AP)

-AFP: Israel corta la señal de AP sobre Gaza pero da marcha atrás bajo la presión de EEUU.

-El Mundo: Rusia anuncia el inicio de ejercicios nucleares tácticos cerca de Ucrania como respuesta a las «amenazas» occidentales.

-AFP: Ucrania obtiene “resultados tangibles” en la región de Járkov, según Zelenski.

-EuropaPress: Milei espera que el «totalitarismo» de Sánchez no le impida volver a España en junio.

-El País: España retira definitivamente a su embajadora en Buenos Aires tras los nuevos insultos de Milei.

-El País. Milei critica la decisión del presidente español: “Es un disparate propio de un socialista arrogante”.

-AFP: Ortega pone bajo “atención médica permanente” domiciliar, a su hermano, crítico con el Gobierno sandinista.

La policía de Nicaragua instaló este martes una unidad médica en la casa del general retirado Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega y crítico del gobierno. (Foto: AFP).

-The New York Times: Las bandas de Haití se fortalecen mientras las fuerzas de Kenia van en camino.

-AFP: Presidente electo de Panamá toma distancia de su mentor Martinelli.

-AFP: Brasil elimina temporalmente aranceles de importación al arroz tras pérdidas por inundaciones.

-El País: Se resuelve el misterio de la gorra de Petro: aparece sin ella y revela su implante capilar.

Presidente Gustavo Petro sin gorra

Por primera vez en dos meses, desde finales de marzo, el jefe de Estado ha aparecido en público este martes con la cabeza descubierta. (Crédito: Presidencia de la República de Colombia)

-El País: La mayoría de los ecuatorianos aprueba el asalto de Daniel Noboa a la Embajada de México.

-EFE: Uruguay podría quedarse sin cerveza en junio por una huelga en su fábrica nacional.

-The New York Times: Trump publica un video con una mención al ‘Reich unificado’ de Hitler.

El video de 30 segundos compartido desde su cuenta de Truth Social, incluye recortes de periódicos de la época de la Primera Guerra Mundial junto a titulares ficticios que presumen una victoria de Trump en noviembre.

-EFE: Biden arremete contra Trump por “usar el lenguaje de Hitler en vez del de Estados Unidos”.

En un comunicado, la portavoz de la campaña republicana, Karoline Leavitt, explicó que no se trataba de un video oficial, sino de una grabación creada por una cuenta ajena y compartida por un miembro del equipo mientras Trump se encontraba en el juicio al que se enfrenta en Nueva York.

-AP: Defensa de Trump concluye argumentos; no declaró como testigo.

El expresidente estadounidense Donald Trump afuera del tribunal de Manhattan en la ciudad de Nueva York el 21 de mayo de 2024. (Justin Lane/Pool Photo via AP)

-EFE: Rudy Giuliani se declara no culpable de interferencia en presidenciales de Arizona.

-AP: Equipo de campaña de Trump anuncia que empezará a aceptar donaciones en criptomonedas.

-EFE: Biden libera un millón de barriles de gasolina para bajar los precios antes de elecciones.

-AP: Dolientes inician días de funerales por el presidente de Irán y las víctimas de un accidente aéreo.

Dolientes rodean un camión que transporta los ataúdes del presidente iraní, Ebrahim Raisi, y otros fallecidos el domingo en un accidente de helicóptero, en Tabriz, Irán. (Ata Dadashi, Agencia de Noticias Fars vía AP)

-AFP: Un muerto en un vuelo Londres-Singapur por fuertes turbulencias.

-AFP: Boeing envía sus condolencias a la familia del fallecido en un vuelo Londres-Singapur.

-EFE: Asociación Nacional del Rifle elige de nuevo a un hombre blanco conservador para liderarla.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) eligió al exlegislador republicano Bob Barr, de 75 años, como su nuevo presidente, tres meses después de que Wayne LaPierre abandonara el cargo envuelto en escándalos de corrupción. (Foto: Cliff Owen/ AP).

-EFE: Hallan un dinosaurio carnívoro que vivió en la actual Argentina hace 69 millones de años.

-EFE: Microsoft realza el potencial de la IA para «reducir el sufrimiento» médico.

-Valora Analitik: Unión Europea da luz verde a primera ley de inteligencia artificial en el mundo.

-AFP: Nuevo año “excepcional” para las ventas de Chanel en 2023, con alza del 14,6% a 19.700 millones de dólares, mientras el beneficio neto fue de 4.700 millones de dólares, con un progreso de 3%.

-EFE: Doble récord en Wall Street con altas expectativas por los resultados de Nvidia.

-Bloomberg: Waller, de la Fed, necesita más datos de inflación buenos para recortar las tasas.

-S&P:+0.25%; DOW:+0.17%; NASDAQ:+0.22%

-El País: La policía de Los Ángeles confirma que hay una investigación criminal abierta por la muerte de Matthew Perry.

La pesquisa, auxiliada por agencias federales, pretende determinar el origen de la ketamina que mató en octubre pasado al actor de ‘Friends’. (Foto: Archivo/ GETTY)

-EFE: Pixar despedirá al 14 % de sus empleados para hacer menos contenido de ‘streaming’.

-Monitoreamos: CAF abre convocatoria para diseñar la medalla del Maratón 2025.

-AP: NFL reconoce que Australia está entre los países que podrían recibir juegos de temporada regular.

-AP: Toni Kroos, astro de Alemania y Real Madrid, se retirará después de la Euro 2024Toni Kroos se retirará tras intentar ganar otra Liga de Campeones con el Real Madrid y conquistar con Alemania el Campeonato Europeo que se disputará en su país. (Foto: AP).

-AP: Cristiano Ronaldo y otro récord: Irá a su sexta Euro con Portugal.