Gran Fondo Collado del Cóndor: una oportunidad de Bancamiga para impulsar su marca y bancarizar a más venezolanos

Entre los 1.000 participantes del evento ciclístico estuvo la embajadora del banco, Amanda Dudamel, quien afirmó que una de las lecciones que dejó este reto fue la capacidad de levantarse y superar obstáculos.

En un esfuerzo por acentuar su presencia en el occidente del país, bancarizar a más venezolanos, posicionar su marca e impulsar el deporte por su íntima relación con el bienestar y la calidad de vida, Bancamiga participó en la cuarta edición del Gran Fondo Collado del Cóndor, en el estado Mérida, un evento que reunió a más de 1.000 ciclistas de toda Venezuela.

La presencia de Bancamiga tocó varias líneas de acción que incluyeron patrocinio, realización de un operativo de apertura de cuentas y entrega de la Tarjeta de Débito, punto de hidratación y apoyo a cinco kilómetros de la meta, y la participación de un equipo de colaboradores, acompañado por la embajadora Amanda Dudamel, quien hizo 42 kilómetros partiendo a 2.206 metros sobre el nivel del mar. Unos días antes, Dudamel acompañó al Presidente Ejecutivo Ariel Martínez y al director Alberto Camardiel, en el programa Conecta2, que desde Mérida también hizo referencia al evento ciclístico.

Este sábado, los competidores en las cuatro distancias que estaban en disputa enfrentaron una exigente ruta, en un ambiente paradisíaco que cambiaba de acuerdo con la altitud. Los 125 kilómetros partieron desde Estanques a 456 msnm; 80 km desde Mérida a 1.630 msnm; 42 km desde Escagüey a 2.206 msnm y 26 km desde Mucuchíes a 2.983 msnm.

El Presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, Carmelo De Grazia, afirmó que la institución está comprometida con promover el deporte en el país, sobre todo cuando beneficia a comunidades que promueven el desarrollo económico y turístico del país como las del estado Mérida.

“El Gran Fondo Collado del Cóndor ha sido una gran oportunidad para posicionar la marca y acercar a los venezolanos a nuestros innovadores productos y servicios. Durante los días jueves y viernes estuvimos con un operativo en el hotel Belensate, que permitió a habitantes de Mérida y a competidores y familiares abrir sus cuentas con nosotros, y conocer sobre nuestras facilidades financieras”, dijo.

Triunfos con récords

Desde el punto de apoyo de Bancamiga a cinco kilómetros de la meta se podía a ver a cada uno de los ciclistas en su camino hacia la llegada a casi 4.200 metros sobre el nivel del mar, uno de los lugares más emblemático de los andes venezolanos. Pasaban extenuados, casi sin poder hablar pero todos con el único deseo de llegar a la cima.

Y el primero en hacerlo en la prueba más larga y exigente de esta cuarta edición, los 125 kilómetros, fue Alfonso Márquez, quien venía de ganar en 2023 con 6 horas 17 minutos. Este año lo hizo con tiempo récord al bajar de las 6 horas.

“Termino con emociones a flor de piel. Si me agarras llegando, me conseguías llorando. Este es un evento que me genera mucha nostalgia y es por mucho el mejor del país. Solo espero el del año que viene. Agradezco a Bancamiga por ayudar a hacerlo realidad”.

Expresó que durante el largo recorrido desde Estanques pensaba mucho en una frase de su hermano: “La felicidad es una manera de viajar hacia un destino. Es por eso que siempre voy feliz”.

En femenino también repitió Marlene Goncalves. Dijo sentirse “súper bien” y que lo más duro de la competencia fue la falta de oxígeno después de pasar los 2.500 metros, lo que sin duda afecta tu rendimiento. “La altura hace esto muy difícil”, agregó.

La joven ciclista invitó a otras mujeres a que lo intentaran y comenzaran con distancias pequeñas. “El reto es superarse a sí mismo. Mi objetivo era mejorar mi tiempo y logré terminar en 6h22 minutos (6h58m en 2023). Esta es una competencia contra uno mismo. Y gracias a Bancamiga por su respaldo”.

Una experiencia única

Entre los 1.000 participantes estuvo un equipo de Bancamiga y empresas aliadas conformado por Alberto Camardiel, Jonel Reyes, Ángel García, Rodolfo Aponte, Carlos Rosales, Gustavo Gómez, Daniel Torres, Jhonny Frías, Francisco Vásquez y Thomas Silveira.

Ángel García, director de Planificación y Presupuesto, lo hacía por primera vez. Expresó que “más que competir se trataba de un reto personal. Siendo el ascenso en bicicleta más grande del mundo, llegar al Collado del Cóndor es una experiencia inolvidable”.

“El año pasado quería venir pero no estaba preparado, por lo que desde marzo de 2023 comencé a rodar y desde agosto en una forma más constante. Lo hacíamos los fines de semana y a veces también entre semana”.

Afirmó que le encantaba el ciclismo, porque es una disciplina que es sinónimo de salud, porque fortalece el sistema cardiovascular, muscular, permite ver paisajes espectaculares y brinda la oportunidad de compartir y de forjar nuevos grupos de amigos.

Otro de los integrantes fue Rodolfo Aponte, gerente de Operaciones Financieras y con nueve años en el ciclismo. Indicó que llegó otra vez para hacer los 125 kilómetros, después de la dura experiencia del pasado año.

“Llegar al Cóndor es inolvidable. Este año me sentí mejor y eso se debió a que tenía más experiencia, conocía más el trayecto y conté con un mejor entrenamiento”.

Uno que debutó fue Daniel Torres, coordinador de Compensación y Beneficios de Gestión Humana. Se sintió atraído de participar por varias razones, entre ellas por “sus hermosos paisajes”.

“Mi familia es de Boconó, estado Trujillo, que al igual que Mérida tiene lugares espectaculares. Siempre quise rodar en bicicleta por los páramos andinos. No pude hacerlo en 2023 y en mi planificación deportiva estaban lo 80 km”.

En esta ocasión, el equipo Bancamiga estuvo acompañado por la embajadora de la institución Amanda Dudamel. Con su medalla en mano sostuvo que “esto es un triunfo del equipo de Bancamiga y de toda Venezuela. Hoy demostramos que juntos hacemos equipo”.

Mientras agradecía a su pareja (Daniel), quien también hizo los 42 kilómetros y debió enfrentar algunos contratiempos, la ex virreina universal de la belleza y emprendedora afirmó que “una de las lecciones que nos deja este reto es la capacidad de caer, levantarnos y superar obstáculos”.