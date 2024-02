Rusia ordenó la captura de la estrella ucraniana de OnlyFans que posó en topless en la Plaza Roja

Rusia ha emprendido una insólita búsqueda a nivel mundial de una modelo ucraniana de OnlyFans, Lolita Bogdanova, conocida también como Lola Bunny, después de que esta posara con el torso desnudo dentro de los muros del Kremlin. El incidente, que tuvo lugar en la Plaza Roja en 2021, provocó un escándalo, particularmente porque se realizó frente a la Catedral de San Basilio, uno de los lugares más sagrados de Rusia.

Aunque el video provocativo fue grabado antes de la guerra, se informó que Bogdanova fue incluida en la lista internacional de buscados del Kremlin este martes por el Ministerio del Interior ruso, según reveló el medio Readovka. En su momento, Bogdanova pidió disculpas por ofender a los creyentes religiosos, alegando que las imágenes habían sido filmadas varios años antes y que fueron subidas por otra persona. No fue detenida, pero firmó un acuerdo para no abandonar Rusia mientras se llevaba a cabo una investigación completa.

Esta búsqueda se produce en un momento en que Rusia está aplicando una nueva campaña sin precedentes sobre los valores tradicionales, un cambio significativo en las primeras dos décadas de poder de Putin. Se menciona que Bogdanova es buscada “bajo un artículo criminal”, sin especificar la acusación precisa. La modelo es originaria de Makiivka, ahora en Ucrania ocupada por Rusia.

Este evento es parte de una serie de casos criminales iniciados por la policía y los servicios de seguridad rusos contra personas vistas como enemigas o desviadas de la nueva ortodoxia en la Rusia en tiempos de guerra. En enero, se informó que un hombre casi desnudo que actuaba en el escenario de un club nocturno fue detenido por las fuerzas rusas, enfrentándose a una detención de 15 días. El incidente involucró a Maxim Tesli, líder de la banda Puppies, quien actuó en un concierto en San Petersburgo vistiendo solo un calcetín cubriendo sus genitales, el cual se cayó durante su actuación.

Maxim Tesli también fue victima de las nuevas leyes de Rusia. Tras brindar un show vestido únicamente con una calceta en sus genitales, el músico fue detenido por las autoridades del país REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.