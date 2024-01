Oscar 2024: estas son las nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood (¿están tus favoritos entre los elegidos?)

Pie de foto, Los Oscar se entregan el 10 de marzo.

Article information

Author, Redacción

Role, BBC News Mundo

23 enero 2024

La temporada de premios de Hollywood entró en su recta final con el anuncio este martes de las nominaciones para los Oscar 2024.

Tras un año complicado para la industria, con una larga huelga de actores y guionistas que apenas llegó a su fin, la gala de la 96ª edición se celebrará el 10 de marzo en Los Ángeles.

Se esperaba que Oppenheimer, Killers of the Flower Moon («Los asesinos de la luna»), Barbie, Poor Things («Pobres criaturas») y The Holdovers(«Los que se quedan») acapararan los galardones de las principales categorías.

Oppenheimer finalmente lideró la lista de nominaciones con 13. Poor Things es la siguiente con 11, seguida de Killers of the Flower Moon con 10.

«La sociedad de la nieve», la película dirigida por el español Juan Antonio Bayona que cuenta la historia real de los sobrevivientes del accidente aéreo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, consiguió nominaciones a mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería.

Aquí te mostramos los candidatos a competir en las distintas categorías de los máximos reconocimientos del cine.

Lista de nominaciones

Pie de foto, Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio en un fotograma de Killers of the Flower Moon («Los asesinos de la luna»).

Mejor película:

American Fiction

Anatomy of a fall («Anatomía de una caída»)

Barbie

The Holdovers («Los que se quedan»)

Killers of the Flower Moon («Los asesinos de la luna»)

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things («Pobres criaturas»)

Mejor actor protagonista:

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers («Los que se quedan»)

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Mejor actriz protagonista:

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon («Los asesinos de la luna»)

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall («Anatomía de una caída»)

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Poor Things («Pobres criaturas»)

Mejor actor de reparto:

Sterling K Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon («Los asesinos de la luna»)

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Poor Things («Pobres criaturas»)

Mejor actriz de reparto:

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple («El color púrpura»)

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers («Los que se quedan»)

Pie de foto, Oppenheimer dominó las nominaciones de los Oscar con 13, incluyendo las de mejor dirección para Christopher Nolan (a la izquierda) y mejor actor prinicipal para Cillian Murphy (derecha).

Mejor dirección:

Anatomy of a Fall («Anatomía de una caída») – Justine Triet

Killers of the Flower Moon («Los asesinos de la luna») – Martin Scorsese

Oppenheimer – Christopher Nolan

Poor things («Pobres criaturas») – Yorgos Lanthimos

The Zone of Interest («La zona de interés») – Jonathan Glazer

Mejor guion original:

Anatomy of a Fall («Anatomía de una caída») – Justin Triet, Arthur Harari

The Holdovers («Los que se quedan») – David Hemingson

Maestro – Bradley Cooper, Josh Singer

May December («Secretos de escándalo») – Samy Burch, Alex Mechanik

Past Lives («Vidas pasadas») – Celine Song

Mejor guion adaptado:

American Fiction – Cord Jefferson

Barbie – Greta Gerwig, Noah Baumbach

Oppenheimer – Christopher Nolan

Poor Things («Pobres criaturas») – Tony McNamara

The Zone of Interest («La zona de interés») – Jonathan Glazer

Mejor canción original:

The Fire Inside – Flamin’ Hot

I’m Just Ken – Barbie

It Never Went Away – “American Symphony”

Wahzhazhe (A Song For My People) – Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? – Barbie

Mejor banda sonora:

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny («Indiana Jones y el dial del destino»)

Killers of the Flower Moon («Los asesinos de la luna»)

Oppenheimer

Poor Things («Pobres criaturas»)

Pie de foto, «La sociedad de la nieve», dirigida por el español Juan Antonio Bayona, consiguió las nominaciones de mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería.

Mejor película internacional:

Io Capitano

Perfect Days

La sociedad de la nieve

Das Lehrerzimmer («La sala de profesores»)

The Zone of Interest

Mejor película animada:

Kimitachi wa Dō Ikiru ka («El chico y la garza»)

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse («Spider-Man: A través del Spider-Verso»)

Mejor película documental:

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory («La memoria infinita»)

Four Daughters («Las hijas de Olfa»)

To Kill a Tiger («Matar a un tigre»)

20 Days in Mariupol («20 días en Mariupol»)

Mejor diseño de producción:

Barbie – Diseño de producción: Sarah Greenwood, Decoración de escenografía: Katie Spencer

Killers of the Flower Moon – Diseño de producción: Jack Fish, Decoración de escenografía: Adam Willis

Napoleón – Diseño de producción: Arthur Max, Decoración de escenografía: Elli Griff

Oppenheimer – Diseño de producción: Ruth De Jong, Decoración de escenografía: Claire Kaufman

Poor Things – Diseño de producción: James Price y Shona Heath, Decoración de escenografía: Zsuzsa Mihalek

Pie de foto, La estadounidense America Ferrera obtuvo la nominación a mejor actriz de reparto en Barbie.

Mejor diseño de vestuario:

Barbie

Killers of the Flower Moon («Los asesinos de la luna»)

Napoleón

Oppenheimer

Poor Things («Pobres criaturas»)

Mejor maquillaje y peluquería:

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things («Pobres criaturas»)

La sociedad de la nieve

Mejor sonido:

The Creator («Resistencia»)

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One («Misión: Imposible – Sentencia mortal»)

Oppenheimer

The Zone of Interest («La zona de interés»)

Mejor edición:

Anatomy of a Fall («Anatomía de una caída»)

The Holdovers («Los que se quedan»)

Killers of the Flower Moon («Los asesinos de la luna»)

Oppenheimer

Poor Things («Pobres criaturas»)

Mejor cinematografía:

El Conde

Killers of the Flower Moon («Los asesinos de la luna»)

Maestro

Oppenheimer

Poor Things («Pobres criaturas»)

Mejores efectos visuales:

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3 («Guardianes de la Galaxia Vol.3»)

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One («Misión: Imposible – Sentencia de muerte»)

Napoleón

Mejor cortometraje de acción:

The After – Misan Harriman, Nicky Bentham

Invincible – Vincent René-Lortie, Samuel Caron

Knight of Fortune – Lasse Lyskjaer Noer, Christian Norlyk

Red, White and Blue – Nazrin Choudhury, Sara McFarlane

The Wonderful Story of Henry Sugar – Wes Anderson, Steven Rales

Mejor cortometraje animado:

Letter to a pig – Tal Kantor, Amit R. Gicelter

Ninety-Five Senses – Jerusha Hess, Jared Hess

Our uniform – Yegane Moghaddam

Pachyderme – Stephanie Clément, Marc Rius

War is Over! Inspired by the music of John & Oko – Dace Mullins, Brad Booker

Mejor cortometraje documental:

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

The Last Repair Shop