El negocio de la data / Hernán Porras Molina

Por Hernán Porras Molina/ EntornoInteligente.com

En estos días un amigo me preguntaba ¿Qué es lo que viene para 2024 en términos de tecnología?. Todos los años me hace la misma pregunta, como si yo fuera algún gurú de la tecnología. Sin embargo, me aventuré a explicarle que todo el mundo piensa que después del golpe tecnológico que dio de la Inteligencia Artificial en el 2023 pareciera que ya nada más es posible en esta materia. Agregué que en el futuro cercano viene el negocio público de la data. Aunque el negocio ya existe, las grandes META (Facebook), Google, X (Twitter), Apple, Uber, Lift, Amazon, entre otras… van a enfrentar un problema gigante y es que la gente quiera cobrar por sus datos, y no estamos hablando de datos personales, estamos hablando de todos los datos binarios que dejas en todos lados. Tu «basura digital» ahora vale dinero para grandes empresas. Incluso crean apps para obtener tu data sin tu consentimiento o incluso engañándote con falsos usos de tu datos.

¿Cuáles son tus datos por los que nadie te paga ni un centavo?

Tu posición satelital Tus hábitos de consumo de contenido Tus likes Tus contenidos Tus llamadas telefónicas (Las que das y las que recibes) Los contenidos de tus chats Los contenidos de tus notas de voz Lo que comes y lo que no comes Las páginas que visitas a diario Las noticias que consumes Las películas que ves en Netflix, Amazon, Apple TV, etc Los prompts que usas con la Inteligencia Artifical El contenido de tus correos electrónicos El contenido de los posts de tus redes sociales Todas tus fotos y videos. Hasta los regalos de navidad que distes…

Sin exagerar. El universo de la data que tan amplio que las empresas de tecnología los siguen manejando con mucho recelo y no revelan los secretos detrás de su uso. Esto es un problema que a nosotros como usuarios nos afecta ya que no recibimos ni un centavo por ello. Amazon Prime acaba de lanzar un sistema de almacenamiento gratis de fotos ¿Para qué?, bueno precisamente porque llegó tarde a los sistemas que ya tiene Google y META, entre otros, montados y ya generando data sobre la data que hay detrás de cada foto. Los robots de inteligencia artificial ya están describiendo las fotos que publicas y son capaces de detectar tu edad, tu género, tu familia, tu status social, tus hábitos de consumo, tu voz, tu manera de relacionarte, los sitios que visitas, los restaurantes que visitas, las bebidas que tomas y hasta en detalle lo que comes.

¿Estás dispuesto a permitir que tu data se siga usando sin generarte ni un centavo a cambio?

Hernán Porras Molina MBA

CEO WEB24 IT SERVICES

Director EntornoInteligente.com