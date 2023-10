Estados Unidos aclara que levantamiento de sanciones a Venezuela es temporal

EFE: EEUU niega estar preparado para restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela.

«Nosotros estamos considerando la invitación de visita hacia (el diplomático estadounidense) Francisco Palmieri, pero yo creo que no estamos listos para definir la posibilidad de un cambio en las relaciones diplomáticas hasta más adelante del proceso de transición democrática», expresó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols.

TalCual: EEUU puede restituir sanciones si no se libera a los tres estadounidenses presos.

El Pitazo. Jorge Rodríguez a Estados Unidos: «A nosotros no nos chantajea ni nos soborna nadie».

Efecto Cocuyo: AN de 2020 apoya acuerdos de Barbados y ratifica que no son para levantar inhabilitaciones.

TalCual. Blyde desmiente a Maduro: El chavismo impidió firma de VP en los acuerdos de Barbados.

A través de un hilo publicado en la red social X, Blyde explicó que Toledo participó activamente en la construcción del texto del acuerdo parcial firmado en Barbados y estaba previsto que lo firmara, pero fueron los representantes del chavismo quienes rechazaron la inclusión de VP.

EFE: Andrés Caleca cuestiona la «falta de información» sobre negociaciones de Venezuela y EEUU.

TalCual. Rodríguez: Guterres dio el visto bueno para que se abra fondo de $3.200 millones.

EFE: Fedecámaras pide «nuevo marco jurídico» tras suspensión temporal de sanciones.

EFE: Lula se dice satisfecho por levantamiento de las sanciones de EEUU contra Venezuela.

Efecto Cocuyo: Japón espera que acuerdos de Barbados encaminen a Venezuela a “elecciones libres y justas”.

Monitoreamos: Plataforma Unitaria ratifica compromiso de candidatos a reconocer resultados del 22-O.

EFE: Más de 37.000 voluntarios trabajarán en las primarias de la oposición en Venezuela.

TalCual: «Colectivos» sitiaron durante tres horas a simpatizantes de María Corina Machado.

Unas 300 personas se habían reunido en un recinto en La Candelaria para ratificar su respaldo a María Corina Machado en el marco de su cierre de campaña en La Candelaria. Foto: Tal Cual

TalCual: Más de 2.700 víctimas venezolanas insisten a la CPI que ratifique investigación.

Monitoreamos. Foro Penal: «Celebramos las 5 excarcelaciones pero aún quedan 270 presos políticos en el país».

Efecto Cocuyo. “Nos preocupa mucho su estado de salud”: madre de John Álvarez, estudiante detenido y torturado.

TalCual: Siete presos políticos del caso Baduel están en huelga de hambre por reclamos en juicio.

El Pitazo. Fundaredes: esperamos liberación de Javier Tarazona para que reciba atención médica por sus 10 patologías.

Fundaredes espera la liberación de Javier Tarazona | Foto: cortesía

Fundaredes espera la libertad plena de Javier Tarazona en las próximas horas. Foto: El Pitazo

El Pitazo: Jubilados de Pdvsa pidieron en la AN bolsas alimentarias y asistencia médica.

El Pitazo. Blas Núñez-Neto sobre deportación de EEUU: es la consecuencia para venezolanos que crucen la frontera de forma irregular.

En entrevista con El Pitazo, el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez-Neto, informó que las deportaciones de EE. UU. a Venezuela serán en vuelos de unas 135 personas.

TalCual: Nadie ha visto ni se sabe dónde están los primeros deportados de EEUU a Venezuela.

Efecto Cocuyo: EEUU abrirá en Ecuador una oficina para tramitar casos de migrantes de la región.

AFP: Guyana pide una explicación a Venezuela por aumento de actividad militar en frontera.

El Pitazo. Campeones del mundial de robótica: “Queríamos enseñar que los jóvenes venezolanos podemos”.

Los jóvenes zulianos ganadores del mundial de robótica reciben honores en su llegada a Maracaibo. Foto: Cortesía/El Pitazo.

EuropaPress: Israel ataca de nuevo el sur de Líbano en respuesta al lanzamiento de cohetes.

EuropaPress. Netanyahu visita a las tropas israelíes en la frontera con Gaza: «Ganaremos con todas nuestras fuerzas».

AP: Gaza aguarda ayuda mientras Israel prepara incursión Terrestre.

EFE: El Senado de EE.UU. aprueba por unanimidad una resolución de apoyo a Israel.

AP. Fuentes: Base militar de EEUU en Siria sufre ataque con drones.

AP: Las pruebas indican que Hamás probablemente utilizó armas norcoreanas en su ataque a Israel.

EuropaPress: Evacuados de nuevo por amenazas de bomba varios aeropuertos de Francia.

AP. Francia: Sospechan de bromistas en falsas amenazas de bomba.

El País: El ministro de Defensa de Israel visita a sus soldados en la frontera: “Pronto verán Gaza desde dentro”.

El País: Egipto y Jordania rechazan el desplazamiento forzoso hasta su territorio de miles de palestinos de Gaza.

EFE: Petro se reúne por separado con los embajadores de Israel y Palestina para promover la paz.

El País: Milei cierra su campaña como la nueva estrella de la política argentina: “Somos un fenómeno mundial”.

The New York Times: Cinco perros clonados son tema de conversación electoral en Argentina.

Técnicamente hablando, esos cinco perros no son descendientes tradicionales de ningún animal. Son copias genéticas de un perro que tuvo Milei, que también se llamaba Conan, y fueron creados en un laboratorio ubicado al norte del estado de Nueva York.

A man in a suit sits on a couch with four Mastiff puppies.

Javier Milei en su casa junto con sus cachorros mastines clonados, en 2018. Foto: Marcelo Dubini/Caras

El País: La ultraderecha argentina propone romper relaciones con el Vaticano.

El País: Un buque de guerra de EE UU intercepta tres misiles lanzados desde Yemen.

AP: Republicano Jim Jordan acepta a un presidente interino de la cámara y descarta por ahora 3ra votación.

EFE: Kim Jong-un insta a Lavrov a diseñar un plan «a largo plazo» para la relación bilateral.

Kim Jong Un (izq.) recibe al ministro ruso Serguéi Lavrov este 19 de octubre en Pyongyang. Foto: AFP.

EFE: Cuba culpa al embargo económico de EEUU por el poco crecimiento del PIB de la isla.

AFP: El gobierno de Nicaragua excarcela a 12 sacerdotes y los envía al Vaticano.

AP. Brasil: Panel del Congreso recomienda que se acuse a Bolsonaro de intentar un golpe de Estado.

El País: Rusia detiene a la periodista ruso-estadounidense, Alsu Kurmasheva de Radio Free Europe por no acreditarse como “agente extranjera”.

Alsu Kurmasheva, quien preparaba un reportaje sobre profesores movilizados para ir a la guerra en Ucrania, está acusada de recopilar “información selectiva militar”. Foto: Reuters

El País: Abierta una investigación en Barcelona tras la muerte de un científico que estudiaba una enfermedad letal transmisible.

AFP: La Eurocámara concede el Premio Sájarov a la iraní Mahsa Amini, muerta en detención.

La iraní Mahsa Amini y el movimiento «Mujer, Vida y Libertad» ganan el premio Sájarov. Foto: AFP

Reuters: La OPEP+ no ve grandes repercusiones en la relajación de las sanciones a Venezuela: fuentes.

-Bloomberg: EE.UU. permite negociar deuda venezolana y bonos se disparan.

-Reuters: Powell dice que hay que tener «paciencia» para ver el efecto de las alzas de tasas.

-Reuters: Wall Street cae tras aumento de rendimientos de bonos del Tesoro y comentarios de Powell.

AP: Solicitudes por desempleo en EEUU en su punto más bajo en 8 meses.

AFP: La inflación en EEUU sigue «demasiado alta», dice el presidente de la Fed.

El País: Netflix se dispara en Bolsa tras los buenos resultados y el aumento de suscriptores.

S&P:-0.85%; Dow:-0.75%; Nasdaq:-0.96%

Reuters: Los principales actores de Hollywood ofrecen 150 millones de dólares para poner fin a la huelga.

El País: Cancelada la entrega de los premios europeos de la MTV en París por la guerra entre Israel y Gaza.

El País: Las memorias de Britney Spears destapan que fue obligada a tomar litio y que Justin Timberlake la dejó por SMS.

-EFE: Una carta de Cristóbal Colón de 1493 es subastada por 3,92 millones de dólares.

Diario Deportivo Más: Un hit de oro del dominicano Ketel Marte le dio este jueves un triunfo de 2×1 a los D´Backs de Arizona sobre los Filis de Filadelfia, para acercarse 2-1.

Arizona derrotó a Filadelfia 2 por 1, con hit de oro en el noveno del dominicano Ketel Marte. La serie va 2-1 a favor de los Filis. Foto: Red social X.

-Monitoreamos: El deportista en halterofilia Julio Mayora es la apuesta segura de Venezuela en los Panamericanos.

El Extrabase: Águilas del Zulia se queda sin manager antes de comenzar la temporada 2023-2024.

