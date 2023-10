Hezbollah ataca a Israel por el Norte

El Ejército israelí respondió al grupo terrorista libanés con fuego de artillería y una incursión aérea. Hamas lanzó nuevos cohetes contra Ashkelon y otras ciudades cercanas

Netanyahu y el líder de la oposición ultiman detalles para formar un “gobierno nacional de emergencia”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL/Archivo

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el líder del partido Unidad Nacional, Benny Gantz, ultiman los detalles de un acuerdo para formar un “gobierno nacional de emergencia” tras la crisis que atraviesa el país, informan los medios nacionales.

Netanyahu y Gantz se reunieron este miércoles en el cuartel general de las Fuerzas de Defensa (FDI) de Israel en Tel Aviv para discutir cómo funcionará este gobierno, tras varios días de desacuerdo, según información de The Times of Israel.

Gantz, ex ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de las FDI, exigió la creación de un pequeño gabinete de guerra con un reducido número de ministros que estarían facultados para tomar decisiones en la dirección de la guerra. Sin embargo, Netanyahu recalcó que es él quien tiene la última palabra, de acuerdo a información de Channel 12 de Israel.

El Gobierno de Alemania realizó un minuto de silencio por las víctimas de los ataques en Israel

El canciller alemán, Olaf Scholz, de pie el día de una sesión de la cámara baja del parlamento, Bundestag, en el edificio del Reichstag, en Berlín, Alemania, 11 de octubre de 2023. REUTERS/Liesa Johannssen

El Gobierno alemán realizó este miércoles en el Parlamento un minuto de silencio por las víctimas de los ataques terroristas de Hamas.

El presidente del Parlamento, Baerbel Bas, prometió que Alemania se mantendrá unívocamente del lado de Israel y apoyará su derecho defenderse y proteger a su pueblo.

“En estas horas oscuras, nuestros pensamientos están con las familias de todas las víctimas, con los heridos y con los rehenes secuestrados que están siendo utilizados como escudos humanos, y con los familiares y amigos que temen por ellos. Su angustia, inimaginable para nosotros, no puede expresarse con palabras”, declaró Bas.

07:03 hsHoy

Cientos de personas acompañaron en Bruselas a los líderes de la UE en una concentración por Israel

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de la misión de Israel ante la UE y la OTAN, el embajador Haim Regev, asisten a un momento solemne para recordar a las personas asesinadas en Israel, durante el actual conflicto con Hamás, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica, 11 de octubre de 2023. REUTERS/Johanna Geron

Varios centenares de personas se unieron este miércoles a los presidentes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Eurocámara para recordar a las víctimas de los ataques terroristas del pasado fin de semana en Israel, que ascienden ya a más de 1.200 muertos y más de 3.000 heridos, y guardaron un minuto de silencio en su memoria.

”Europa está preparada para ayudar a negociar una resolución. Pero (…) no hay justificación para el terrorismo. Hamas es una organización terrorista y no representa las aspiraciones legítimas del pueblo palestino. No ofrecen soluciones, ofrecen baños de sangre”, dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante la concentración.

Frente a la sede de la Eurocámara en Bruselas y junto a los presidentes de las tres principales instituciones comunitarias se concentraron varios centenares de personas entre comisarios, eurodiputados y trabajadores parlamentarios, en un acto solemne en el que sonaron los himnos de Israel y de la Unión Europea tras el minuto de silencio.

07:01 hsHoy

El ministro de Exteriores británico llegó a Israel para mostrar su “solidaridad inquebrantable”

El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET/Archivo

El ministro británico de Asuntos Exteriores,James Cleverly, ha llegado este miércoles a Israel para demostrar “la inquebrantable solidaridad” del Reino Unido con los israelíes tras los ataques terroristas de Hamas el pasado sábado.

En un comunicado divulgado por el Foreign Office, ese ministerio indica que Cleverly “se reunirá con sobrevivientes de los ataques y con altos responsables israelíes para subrayar el respaldo del Reino Unido al derecho de Israel a defenderse”.

06:47 hsHoy

Israel publicó la lista de víctimas extranjeras en los ataques terroristas: Tailandia es el país con más muertos

Tailandia, Estados Unidos, Nepal y Argentina son los países con mayor cantidad de víctimas fatales

Las Fuerzas de Defensa de Israelactualizaron la lista de muertos y desaparecidos extranjeros tras los ataques terroristas de Hamas el pasado fin de semana.

Tailandia, Estados Unidos, Nepal y Argentinason los países con mayor cantidad de víctimas fatales.

En total, el número de muertos en Israel por el ataque del grupo terrorista Hamas ascendió a más de 1.200 este miércoles, mientras que los heridos superaron los 2.900, según los servicios de emergencias médicas.