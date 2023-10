¿Cerrarán al gobierno de Estados Unidos?

El Congreso de Estados Unidos sigue camino al cierre del Gobierno

El Congreso discute un posible impeachment al Presidente Biden y un posible cierre del gobierno mientras se anuncian a los testigos y se ejecutan las investigaciones contra el Presidente Biden y su hijo.

(CNN) — Se espera que la Cámara de Representantes adopte este viernes un proyecto de ley provisional del Partido Republicano para prorrogar la financiación del Gobierno, pero el presidente de ese cuerpo, Kevin McCarthy, parece carecer de los votos necesarios para aprobarlo y el Congreso sigue en vías de desencadenar un cierre del Gobierno.

El Senado y la Cámara de Representantes se encuentran en un punto muerto sobre cómo mantener en funcionamiento el Gobierno, y el cierre es inminente ya que la financiación expira el 30 de septiembre.

McCarthy se está preparando para que su cámara considere un proyecto de ley provisional del Partido Republicano con disposiciones fronterizas adjuntas, ya que los líderes del Partido Republicano de la Cámara de Representantes han insistido en que la seguridad fronteriza debe abordarse como parte de la lucha por el gasto.

Pero si el proyecto de ley llega a la Cámara, es probable que provoque un gran enfrentamiento entre McCarthy y los conservadores de línea dura que han arremetido contra la perspectiva de una prórroga de financiación a corto plazo, argumentando que el Congreso debería centrarse en cambio en la aprobación de proyectos de ley de gasto para todo el año.

Ante el inminente cierre del Congreso, McCarthy se enfrenta al mayor desafío a su liderazgo como presidente hasta la fecha, ya que algunos conservadores de la Cámara han amenazado con la posibilidad de que se vote su destitución.

El presidente se negó a decir este jueves si intentaría llegar a un acuerdo con los demócratas en caso de que los conservadores de línea dura echaran abajo su medida provisional.Encuesta de CNN: Trump, favorito entre los republicanos de Nueva Hampshire 1:48″Todavía tengo tiempo, tengo tiempo para hacer otras cosas», respondió McCarthy cuando Manu Raju, de la CNN, le preguntó qué pasaría si fracasara el proyecto de ley provisional.Consultado sobre si tiene un plan B, McCarthy dijo: «En este trabajo tienes que tener un ABCDEF y una G», y se rió cuando se le preguntó en qué letra estaba.»No he deletreado mi nombre completamente», dijo el republicano de California.A medida que se acerca la fecha límite del cierre, el Gobierno federal ha empezado a prepararse para sus efectos.Un cierre podría tener enormes repercusiones en todo el país, en ámbitos tan importantes como el transporte aéreo o el agua potable, ya que muchas operaciones gubernamentales se detendrían, mientras que los servicios considerados «esenciales» continuarían.Por otra parte, los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes presentaron este jueves por la noche una serie de proyectos de ley de gastos, en un intento de demostrar a los conservadores que están trabajando de buena fe para sacar adelante proyectos de ley de financiación para todo el año.Los demócratas de la Cámara de Representantes sopesan una estrategia arriesgada: salvar o no a Kevin McCarthyLa Cámara aprobó varios de esos proyectos de ley, pero las medidas no impedirían un cierre y no tienen ninguna esperanza de ser aprobadas en el Senado.Al final de la noche, un proyecto de ley para financiar el Departamento de Agricultura no fue aprobado en el pleno con el voto en contra de 27 republicanos, lo que pone de relieve una vez más la dificultad que han tenido los republicanos para unirse en torno a los proyectos de ley de gastos.Mientras tanto, el Senado trabaja para sacar adelante un proyecto de ley bipartidista que mantendría abierto el Gobierno hasta el 17 de noviembre y proporcionaría ayuda adicional a Ucrania y socorro en caso de catástrofe. McCarthy ha descartado hasta ahora ese proyecto de ley.El Senado podría tardar hasta el lunes en aprobar el proyecto de ley para mantener abierto el Gobierno si el senador republicano Rand Paul ralentiza el proceso —como se ha comprometido a hacer— por su exigencia de que el proyecto de ley elimine los US$ 6.200 millones en ayuda a Ucrania que contiene, según los senadores. De este modo, se superaría el plazo de cierre del sábado por la noche.