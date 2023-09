Apple desarrolla nueva versión de sus gafas de realidad virtual

La empresa habría cancelado sus planes de fabricar una versión de bajo costo de los lentes Vision Pro

Los lentes de realidad aumentada y realidad virtual de Apple aún no están oficialmente a la venta y no lo estarán hasta los primeros meses del año 2024, pero aún así la compañía habría empezado el desarrollo de una nueva versión del producto. Así lo aseguró el analista Ming-Chi Kuo, quien asegura que el nuevo dispositivo no se trata de una versión de bajo costo, sino que una más avanzada.

Según el experto en Apple, los nuevos Vision Pro tendrán una producción menor a la esperada (un millón) y que en su lugar tendría envíos de como máximo 600.000 unidades a nivel mundial. Esto habría generado que en la compañía se haya cancelado (por lo menos temporalmente) la opción de producir una versión “no Pro” del dispositivo.

El problema de la compañía y este producto en particular pasaría por el precio que se le asignó a las gafas de realidad mixta (3.500 dólares según el anuncio oficial). “A noser que se reduzca el precio del Vision Pro, el aumento de la producción para el año 2025 no será posible”, afirma Kuo.

Pese a que la primera versión del Apple Vision Pro no tendrá una recepción realmente positiva según las estimaciones del analista, la empresa de Cupertino ya estaría dedicando recursos para el desarrollo de una versión mejorada que no llegaría a ver la luz sino hasta el año 2027 cuanto menos.

Apple Vision Pro

El plazo podría desplazarse aún más hacia el futuro si la empresa no consigue mejorar el diseño, el hardware y el software de las gafas.

Kuo considera que la clave del éxito futuro para el Vision Pro estará en cómo Apple convencerá a los usuarios de que necesitan este dispositivo de computación espacial y no solo que la experiencia al momento de usar el producto es buena. Esto podría tomar un tiempo, por lo que durante los próximos años la empresa deberá dirigir sus esfuerzos hacia esa meta, sobre todo si el objetivo es que este dispositivo tenga una acogida proporcional a la del iPhone o Apple Watch cuando fueron lanzados.

Cómo serán las gafas Vision Pro de realidad mixta

Las gafas Vision Pro de Apple no serán netamente de realidad virtual o realidad aumentada, sino que podrá utilizar ambos modos de forma regulada. El control del visor será una corona al estilo del Apple Watch que estará ubicada en la parte lateral del visor y que graduará qué tan inmersiva será la experiencia para los usuarios.

Por otro lado, a diferencia de necesitar un control remoto como en otros productos, los usuarios pueden utilizar gestos simples con sus dedos para activar y navegar por las diferentes aplicaciones disponibles.

Apple habría cancelado sus planes de fabricar una versión de bajo costo de los lentes Vision Pro. (AP Foto/Jeff Chiu)

Un “pellizco” permite hacer clic en la pantalla virtual, mientras que deslizar las manos hacia arriba o hacia abajo permite desplazarse por los diversos menús. Según Tim Cook, CEO de la compañía, esto permite que las personas realicen movimiento sutiles para mejorar la experiencia al usar el dispositivo.

Debido a que las gafas son una forma de ver el mundo por medio de la realidad aumentada, Apple ha desarrollado la función llamada “Vision Sight”, que permite a otras personas ver los ojos del usuario sin necesidad de que este se quite las gafas, de forma que se mejora la interacción social y la comunicación en lugar de aislarlo.

Esta función no hará que los lentes sean traslúcidos, sino que la pantalla externa emitirá una proyección de lo que está pasando al interior de los lentes en ese momento.

Sobre las funciones de entretenimiento y ocio, Bob Iger, CEO de Disney anunció que el contenido de su plataforma, Disney+ estará disponible para los usuarios de Vision Pro desde el primer día. Además, tendrá experiencias dedicadas y exclusivas para las gafas de Apple.