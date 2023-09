Senador estadounidense Bob Menendez es acusado de corrupción y cargos federales

Acusan de soborno al senador Bob Menéndez; El Departamento de Justicia confisca lingotes de oro y US$ 500.000

(CNN) — El senador demócrata de Nueva Jersey Bob Menéndez fue acusado este viernes de delitos relacionados con corrupción por segunda vez en 10 años.null

Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian Menéndez , están acusados ​​de aceptar “cientos de miles de dólares en sobornos” a cambio de la influencia del senador, según la acusación federal recientemente revelada.

Los fiscales alegan que los sobornos incluyeron oro, efectivo, pagos de hipotecas, compensación por un “trabajo poco o nada presentado” y un vehículo de lujo.

Esta es la segunda serie de cargos de corrupción presentados contra Menéndez por el Departamento de Justicia en una década. Anteriormente luchó contra acusaciones de conspiración, soborno y fraude de servicios honestos relacionados con supuestos favores personales.

Menéndez aspira a la reelección el próximo año. Ha estado en el Senado desde 2006.

Las reglas del Grupo Legislativo Demócrata del Senado obligarán a Menéndez a dimitir como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero aún puede formar parte del panel.

En junio de 2022 o alrededor de esa fecha, agentes federales ejecutaron órdenes de registro en la casa de Nueva Jersey y la caja de seguridad de ROBERT MENÉNDEZ y NADINE MENÉNDEZ, también conocida como «Nadine Arslanian», los acusados. Según la acusación, al realizar estas búsquedas autorizadas por el tribunal, los agentes encontraron ciertos frutos del corrupto acuerdo de soborno de MENÉNDEZ y NADINE MENÉNDEZ con WAEL HANA, también conocido como «Will Hana», JOSÉ URIBE y FRED DAIBES, los acusados, incluidos dinero en efectivo, oro , el vehículo de lujo y el mobiliario del hogar. En la casa se descubrieron más de US$ 480.000 en efectivo, gran parte de ellos metidos en sobres y escondidos en ropa, armarios y una caja fuerte, junto con más de US$ 70.000 en la caja de seguridad de NADINE MENÉNDEZ. Algunos de los sobres contenían huellas dactilares y/o ADN de DAIBES o de su conductor. Otros sobres fueron encontrados dentro de chaquetas que llevaban el nombre de MENÉNDEZ y colgados en su armario, como se muestra a continuación. (US District Court Southern District of New York)

“Durante años, fuerzas detrás de escena han intentado repetidamente silenciar mi voz y cavar mi tumba política. Desde que se filtró esta investigación hace casi un año, ha habido una activa campaña de difamación de fuentes anónimas e insinuaciones para crear un aire de incorrección donde no existe”, dijo.

«Los excesos de estos fiscales son evidentes», añadió. “Han tergiversado el trabajo normal de una oficina del Congreso. Además de eso, no contentos con hacer acusaciones falsas contra mí, han atacado a mi esposa por las amistades de larga data que tenía antes de que ella y yo nos conociéramos”.

Menéndez también creó previamente un fondo de defensa legal. A partir de abril, su esposa vendió lingotes de oro por un valor de hasta US$ 400.000, según el formulario de declaración financiera más reciente del senador.

Acusaciones de corrupción

Menéndez está acusado de tres presuntos delitos, incluido ser receptor de una conspiración de soborno. Los cargos de conspiración también acusan a su esposa Nadine y a tres personas descritas como socios y empresarios de Nueva Jersey: Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes.

Menéndez y los demás acusados ​​comparecerán ante el tribunal a las 10:30 a.m. del miércoles.

El grupo está acusado de coordinarse para utilizar el poder de Menéndez como senador estadounidense para beneficiarlos personalmente y beneficiar a Egipto.

En la acusación, los fiscales acusan a Menéndez de intentar influir en la elección del presidente para el fiscal federal superior en Nueva Jersey para beneficiar a uno de los socios comerciales y presionar al Departamento de Agricultura para proteger un monopolio comercial que otro contacto tenía en Egipto.

En 2019, el Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) se había puesto en contacto con Egipto para oponerse a que se otorgara al contacto de Menéndez, Hana, derechos de monopolio relacionados con el suministro de carne halal a Estados Unidos.

Sin embargo, Hana se reunió con Menéndez en su oficina junto con otras personas, incluido un funcionario de inteligencia egipcio, en mayo de 2019, para pedirle ayuda para defenderse de la oposición de la agencia estadounidense. El grupo fue a cenar a un restaurante de carnes en Washington, esa noche, según la acusación.

El senador Bob Menéndez, su esposa Nadine y José Uribe aparecen en la acusación publicada el viernes. (US District Court Southern District of New York)

Dos días después, Menéndez supuestamente llamó a un funcionario del Departamento de Agricultura y le pidió que dejara de oponerse a la empresa de Hana.

“Cuando el funcionario-1 intentó explicar por qué el monopolio era perjudicial para los intereses estadounidenses, Menéndez reiteró su exigencia, en suma y sustancia, de que el USDA dejara de interferir con el monopolio de IS EG Halal. El funcionario-1 no accedió a la demanda de Menéndez, pero IS EG Halal mantuvo su monopolio”, dice la acusación.

Las búsquedas arrojaron US$500.000 en efectivo y más

Según la acusación, los registros de la casa de Menéndez y de la caja de seguridad que realizaron agentes federales en 2022 arrojaron casi US$ 500.000 en efectivo, incluidos sobres dentro de chaquetas adornadas con el nombre de Menéndez .

Los fiscales dicen que algunos de los sobres tenían las huellas dactilares o el ADN de uno de los contactos comerciales de quienes se acusa al senador de aceptar sobornos.

Lingote de oro incautado en casa de Menéndez, según la acusación (US District Court Southern District of New York)

Los investigadores federales que registraron la casa de Menéndez también encontraron un “vehículo de lujo pagado por [José] Uribe estacionado en el garaje”, así como muebles de otros contactos comerciales y lingotes de oro.

Absuelto en juicio anterior

Menéndez fue acusado por fiscales federales de la Oficina del Fiscal Federal en Nueva Jersey, en 2015, de conspiración, soborno y fraude de servicios honestos relacionados con el presunto abuso del poder de su cargo.

Los fiscales dijeron que el senador aceptó más de US$ 600.000 en contribuciones políticas, una lujosa suite de hotel en el Park Hyatt de París y viajes gratis en un jet privado de un rico oftalmólogo, el Dr. Salomon Melgen, a cambio de favores políticos.

El juicio por corrupción de Menéndez terminó en juicio nulo en noviembre de 2017 después de que el jurado informara que estaba estancado. Ambos hombres negaron todos los cargos. Tras la anulación del juicio, un juez federal los absolvió de varios de los cargos, en 2018. El Departamento de Justicia retiró los cargos restantes contra Menéndez .

Melgen fue declarado culpable de docenas de cargos de fraude en la atención médica y sentenciado a 17 años en un caso separado, pero su sentencia fue conmutada por el entonces presidente Donald Trump, en 2021.

Después de que se anunciara la nulidad de su juicio, en 2017, un desafiante Menéndez emitió una advertencia en una conferencia de prensa.

“A aquellos que estaban cavando mi tumba política para saltar a mi asiento, sé quiénes son y no los olvidaré”, dijo en ese momento.