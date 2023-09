Migrante venezolano es arrestado 6 veces por 14 delitos en los primeros dos meses en Nueva York

Es el chico del cartel de búsqueda para la crisis migratoria.



Un hombre que llegó a Nueva York hace dos meses desde Venezuela ha atacado al azar al menos a tres desconocidos y a dos policías, y ha sido arrestado y liberado seis veces por 14 cargos diferentes, según la policía y fuentes.

Daniel Hernández Martínez, de 29 años, llegó el 27 de junio y supuestamente cometió su primer delito al día siguiente.

«Ha estado causando estragos», dijo un policía con más de 20 años en el trabajo.

«Este no es un incidente aislado. Estos migrantes son arrestados con bastante frecuencia aquí, y realmente no sabemos quiénes son. Realmente no tienen identificación. No están siendo examinados adecuadamente, pero algunos de ellos están cometiendo algunos de los crímenes más violentos aquí».

El presunto alboroto delictivo de Martínez comenzó en un Costco en el 976 de la Tercera Avenida en Brooklyn. Martínez robó un frasco de Nutella, pantuflas, zapatillas, gorros, hojas de afeitar Gillette y gel de ducha Dove, según la policía. Fue acusado de hurto menor y puesto en libertad bajo su propia reconocencia.



El 6 de julio, supuestamente robó en un Duane Reade en Columbus Circle en Manhattan, esta vez robando un «kit de herramientas».



Al día siguiente, pasó de robar a asaltar, según la policía. Un guardia de seguridad en un Duane Reade en la calle 35 oeste de Manhattan trató de detenerlo de robar una bolsa de papas fritas y pasta dental.



«Sacó un cuchillo grande y se acercó a un oficial de paisano» mientras gritaba incomprensiblemente, muestran los documentos judiciales.



Martínez fue acusado de amenazas en esta ocasión, pero nuevamente fue puesto en libertad bajo su propia reconocencia porque el cargo no era elegible para fianza.

Martínez ha sido acusado de múltiples cargos en seis arrestos desde que llegó a la ciudad desde Venezuela.





Tres semanas después, el 31 de julio, atacó a Jeffrey Bradac, de 52 años, de la nada con una rueda de bicicleta frente al Row Hotel, un refugio para migrantes en Times Square, según las autoridades.



Bradac, un periodista independiente que dijo que estaba allí para documentar el flujo de migrantes, había entrevistado previamente a Martínez y estaba desconcertado acerca de por qué fue atacado.



«Hice una buena entrevista con el tipo», dijo Bradac, quien publica sus videos sobre los migrantes en las redes sociales y tiene casi 1 millón de me gusta y 48,000 seguidores en TikTok.



«Me golpeó con la rueda de la bicicleta y llamé a la policía», dijo Bradac. «Luego, saltó al contenedor de basura y un policía en muy buena forma corrió tras él, pero el tipo escapó».



Martínez fue arrestado aproximadamente una semana después cuando Bradac, quien había presentado una denuncia penal, lo vio frente al hotel nuevamente y notificó a los policías estacionados allí.



El 21 de agosto, atacó violentamente a una mujer en Midtown, según la policía. «Agarró a una desconocida por el pelo, la arrastró por el suelo y la golpeó» y rompió su teléfono en la calle 45 oeste alrededor de la 1 a.m., muestran los documentos judiciales.

Solicitó atención médica y fue llevado al Hospital Beth Israel. Mientras estaba allí, agredió a un oficial de policía que intentaba cambiar sus esposas, pateándolo dos veces en las espinillas y pisoteándole el pie, muestran los registros. Fue acusado de agredir a un oficial de policía.



Martínez «ha sido arrestado cinco veces en menos de dos meses por cargos de daño casi cada vez», escribió el fiscal Jared Hotchkiss en una solicitud de fianza. También señaló que Martínez tiene un caso abierto en Brooklyn, un sexto arresto, por hurto menor en el que se han emitido tres órdenes de arresto porque no se presentó a la corte.



Los fiscales solicitaron una fianza de $10,000 y una fianza de $10,000 para el caso de agresión policial, pero el juez fijó la fianza en $5,000 y Martínez fue enviado a la Isla de Rikers.

El Departamento de Estado de EE. UU., el consulado de Venezuela y Seguridad Nacional no respondieron a preguntas sobre el historial criminal de Martínez en Venezuela ni sobre cómo logró ingresar a EE. UU.»