KING VIP estrena videoclip «Shake your Booty»

KING VIP SE LANZA A LA CONQUISTA DE LATINOAMÉRICA CON SU NUEVO VIDEOCLIP “SHAKE YOUR BOOTY”

King VIP y su éxito “Shake your booty”

El artista King VIP regresa con su nuevo video “Shake your booty”, una pieza audiovisual grabada entre Chile, Houston y Medellín, producida por Right Brain Films en conjunto con Essnce Music Group, que en tan solo horas de estreno logró rebasar las 12.000 reproducciones con su aire retro más esa fusión particular de dembow panameño, rap y reggaetón.

Temas como “Enamorado” y “Shake your booty” empiezan a sonar insistentemente en México y su natal Ecuador, países en los que se encuentra promocionando fuertemente su trabajo desde hace algún tiempo. Colombia y Venezuela se encuentran bajo el radar del artista, que confesó que visitará muy pronto con una fuerte gira de medios y posibles presentaciones.

– “Estoy contento con todo lo que está sucediendo en este momento con mi carrera musical, volver a mi país con mi música es un sueño hecho realidad y además poder llegar a Colombia y Venezuela gracias a mi equipo de trabajo, es increíble”, comentó el artista.

En la actualidad King Vip se encuentra trabajando en sus nuevas producciones, donde adelantó que continúa fusionando ritmos que lo permitan destacarse por su estilo particular. Cumbia y electrónica con música urbana es lo que se viene por parte del artista de la mano de House of Musa y Essnce Music Group, productoras que le acompañan en esta nueva etapa creativa y musical.

Para disfrutar de “Shake Your Booty” https://www.youtube.com/watch?v=O60tW7FJJBc

Para conocer más de King Vip síguelo en su Instagram como @kingvipmusic y en su web oficial como www.kingvipmusic.com