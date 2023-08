Mark Zuckerberg y Elon Musk se enfrentarán en una pelea a puño limpio

El 26 de agosto es la fecha que sugiere el creador de Meta. El nuevo dueño de Twiter, ahora llamado “X”, dice que está entrenando en la oficina para ponerse en forma de cara al encuentro

Después de un tiempo sin mencionar el tema, en el que parecía haber triunfado el sentido común, el desafío a una pelea de artes marciales mixtas entre Elon Musk y Mark Zuckerberg vuelve a tener una insólita posibilidad de concretarse.

Los dos multimillonarios de la tecnología acordaron a finales de junio enfrentarse en un “combate en jaula”. Zuckerberg está entrenado en artes marciales mixtas y el director ejecutivo de la empresa matriz de Facebook, Meta, publicó a principios de este año que había completado su primer torneo de jiu-jitsu.

Hace unas horas publicó en Threads (la red social de Meta que compite con Twitter, propiedad de Elon Musk): “Estoy listo hoy. Sugerí el 26 de agosto cuando me desafió la primera vez, pero él no confirmó. No estoy conteniendo la respiración”, declaro, en referencia a que no espera que Musk tome la iniciativa. El comentario lo hizo citando un tuit de Musk, en el que dice que se está entrenando en su oficina para mejorar su estado físico para el encuentro.

Musk dijo también que todo el dinero que se recaude por el combate se donará a centros de veteranos de guerra, y transmitirá en vivo.

“La pelea entre Zuck y Musk será transmitida en vivo a través de X”, escribió Musk en una publicación el domingo en la plataforma. “Todos los ingresos irán a organizaciones benéficas para veteranos de guerra”.

Aún está por ver si Musk y Zuckerberg llegan a enfrentarse en Las Vegas, sobre todo porque Musk suele tuitear sobre acciones antes de tiempo o sin cumplirlas. Pero incluso si su acuerdo de combate en la jaula es una broma, ha llamado la atención.

Los representantes de X, Meta y Ultimate Fighting Championship, propietaria del lugar donde podría celebrarse el combate, no respondieron a los correos electrónicos en busca de comentarios.

La iniciativa de Musk de transmitir la pelea en vivo a través de X se debe a su intención de convertir la plataforma en una “plaza digital”. Sin embargo, su muy publicitado evento de lanzamiento de Twitter Spaces en mayo con el gobernador de Florida Ron DeSantis anunciando su candidatura a la presidencia tuvo problemas técnicos y un retraso de casi media hora.

Musk afirmó que los problemas se debían a la “sobrecarga” de los servidores por el gran número de personas que intentaban escuchar el evento, que solo era de audio. Pero incluso en sus momentos más álgidos, el número de oyentes registrado fue de unos 420.000, lejos de los millones de espectadores que atraen los anuncios presidenciales televisados.

Cómo llegamos a esta posible pelea

Para entender cómo es posible que dos personas como Mark Zuckerberg y Elon Musk se estén desafiando a una pelea cuerpo a cuerpo hay que entender lo siguiente: Musk y Zuckerberg nunca se han llevado bien, con una disputa que tiene unos años y que siempre se mantuvo en el plano de discursivo (antes de la explosión de ChatGPT y la inteligencia artificial generativa ya estaban en veredas opuestas en su evaluación de los peligros que implica). Pero aunque Zuckerberg suele mantener un perfil bajo, Elon Musk es el rey de la chicana twittera, así que era razonable que sus discusiones académicas degeneraran en algo más físico.

Cuando se supo que Meta, la compañía de Zuckerberg, estaba aprovechando el caos que trajo la venta de Twitter a Elon Musk y estaba construyendo una plataforma similar, pero atada a Instagram, Musk comenzó a hacer referencias ocasionales ofensivas al tema. El martes, comentando un tuit de un tercero sobre un asunto, afirmó, con ironía: “Estoy seguro de que la Tierra no puede esperar para estar bajo el pulgar de Zuck sin otras opciones. Al menos será “sensata”. Me preocupé por un momento”.

El desafío inicial

Un usuario le respondió con sorna, sugiriéndole a Elon Musk que tuviera cuidado, pues Mark Zuckerberg ahora hacía jiu-jitsu (y CrossFit, antes). Y es cierto: el fundador de Facebook, que pese a su bajo perfil siempre se preocupó por la actividad física, adoptó este arte marcial durante la pandemia de coronavirus y alcanzó un notable nivel, al punto de ganar hace meses una medalla de oro y otra de plata en una competencia en California.

Musk, ni lerdo ni perezoso, respondió: “Estoy disponible para una pelea en jaula si él quiere”. La cosa probablemente hubiera terminado ahí… hasta que Zuckerberg publicó, en su perfil de Instagram, una captura de pantalla de esa conversación con un cartel que solo decía “pon el lugar”.

Lucha libre y morsas en Las Vegas

La cosa podría haber terminado ahí. Musk, inevitablemente, respondió: el Octagon de Las Vegas, un clásico ring de lucha libre de esa ciudad. Y agregó, quizá para bajarle el tono al tema: “Tengo esta gran toma, que llamo “La morsa”, en la que me acuesto encima de mi oponente y no hago nada.”

¿Hay, efectivamente, pelea? Musk mide 1,87 metros, tiene 52 años y dice que el único ejercicio que hace es levantar a alguno de sus hijos pequeños (tiene 10, varios mayores), pero asegura que en su juventud en Suráfrica participó en varias peleas callejeras. Zuckerberg es más pequeño (1,71 metros), más joven (39 años) y además de artes marciales hizo CrossFit. Y, según le confirmó a The Verge, está dispuesto a meterse en una jaula tipo MMA (la lucha libre estadounidense) a pelearse con el que hoy es el hombre más rico del mundo (Zuckerberg está en un nada despreciable décimo lugar, según la lista de Forbes que se toma como referencia).

Más tarde, tanto la madre como el padre de Elon Musk dijeron públicamente que se oponen al encuentro (que independientemente del resultado final dañaría la imagen de estos dos ejecutivos), pero su posición no parecen haber tenido la influencia esperada.