Se revelaron 20 minutos de la nueva película Tortugas Ninja: Caos Mutante, además de un tráiler inspirado en Barbie

Durante su panel en la San Diego Comic-Con 2023, Paramount Pictures y Nickelodeon Movies presentaron material de la película que se estrenará en agosto

La película retrata a los hermanos en su época adolescente.

Paramount Pictures aprovechó su paso por la popular convención que se está llevando a cabo durante estos días en San Diego para mostrar un poco más de lo que se vendrá en la siguiente aventura de las Tortugas Ninja. La cinta producida por Seth Rogen y dirigida por Jeff Rowe cuenta la historia de Leo, Mikey, Donnie y Ralph, quienes tienen como meta ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York mediante actos heroicos para que los acepten en su sociedad como adolescentes normales.

0 seconds of 15 secondsDespués de pasar años apartados del mundo humano, los hermanos se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York y que les acepten como adolescentes normales, llevando a cabo actos heroicos.

Aprovechando el éxito de la película de Barbie, el nuevo tráiler de estos entrañables personajes le hace un guiño al universo de Mattel de una forma muy graciosa y respetuosa al mismo tiempo. En este se puede ver a los hermanos como figuras de acción supervisando lo que sucede en la superficie, específicamente en una casa de ensueño de color rosa con cuatro muñecos claramente reconocibles.

El equipo detrás de la película tuvo como objetivo principal acercar estos personajes a las nuevas generaciones mediante una historia relevante, divertida, pero con mucho corazón, es por eso que se utilizó un estilo de animación más “desprolijo”. Al tratarse de personajes que se encuentran en su etapa adolescente, la intención detrás del estilo elegido fue hacer alusión al graffiti y a las épocas escolares en donde uno hacía garabatos en los cuadernos si se encontraba aburrido en una clase.

Nicolas Cantu, Brady Noon, Micah Abbey y Shamon Brown Jr. son las voces de Leonardo, Rafael, Donatello y Miguel Ángel, respectivamente.

“Decidimos que queríamos que esta película se viera exactamente como una obra de arte conceptual, y queríamos que la obra de arte conceptual se sintiera humana y no generada por computadora. Y eso significa trazos incompletos, imperfectos, deformes y que recuerdan la forma en la que dibujas cuando eras un niño o un adolescente, y tu pasión y entusiasmo por hacer arte no se han visto atenuados por la formación artística formal”, dijo Jeff Rowe, quien además admitió que parte de la inspiración salió también de Spider-Man: Into the SpiderVerse.

El elenco lo conforman grandes estrellas como Rose Byrne, Jackie Chan, Seth Rogan, John Cena, Paul Rudd, Giancarlo Esposito, Maya Rudolph y Ice Cube. Mientras que Nicolas Cantu, Brady Noon, Micah Abbey y Shamon Brown Jr. le pondrán la voz a los hermanos. Esta será la séptima película de la franquicia y llegará a los cines el 2 de agosto.