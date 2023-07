Candidatos de oposición venezolanos tuvieron su primer debate

Inicio VENEZUELA

María Corina Machado, Tamara Adrián, Delsa Solórzano, Freddy Superlano, César Pérez Vivas, Andrés Caleca, Andrés Velásquez y Carlos Prosperi respondieron, entre dinámicas, varias de las interrogantes presentadas por diversos sectores de la sociedad civil, algunas relacionadas con sus planes de gobierno para atender la crisis económica, la juventud venezolana, la migración y los presos políticos

Ocho de los postulados a la primaria de la oposición expusieron al país sus propuestas y se defendieron ante sus adversarios en el debate Hablan los candidatos, que se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, ante el proceso interno en el que el 22 de octubre los venezolanos elegirán al abanderado para las elecciones presidenciales del próximo año.

Aunque estuvieron ausentes, porque se negaron a participar, Henrique Capriles, César Almeida, Luis Farías, José Rafael Hernández, Gloria Pinho y Roberto Enríquez.

Presentamos a continuación un resumen de las principales preguntas que, en diferentes dinámicas, respondieron los dirigentes de oposición.

¿Qué tienen que decirle a Venezuela?

Andrés Velásquez: Este no es un encuentro o un debate cualquiera, estamos haciendo esto en dictadura. Califico esto como el primer paso en función de esa democracia que va a ser de nuevo para nuestro país. Más que para establecer diferencias, diría que tenemos que hacer un esfuerzo por concluir en una estrategia común que nos permita avanzar con éxito en una primaria que está sometida a todo tipo de asecho: inhabilitaciones, persecución, violencia, limitaciones a la libertad de expresión. Y quiero decirle a Venezuela que mi candidatura se sustenta en el compromiso que tenemos por el país, de recuperar la libertad, de restablecer la democracia y recuperar el Estado de derecho y de justicia.

Carlos Prosperi: Venir a presentarle propuestas al pueblo de Venezuela nos tiene que llenar de orgullo y, sobre todas las cosas, que hoy esté aquí quien va a ser el próximo abanderado de Venezuela, o abanderada, con el respeto de nuestras candidatas. Este encuentro tiene que ser el primer paso hacia la reconciliación. Es momento de apartar cualquier tipo de diferencia. El enemigo de Venezuela tiene 24 años enquistado en Miraflores, el compromiso hoy tiene que ser con cada uno de los venezolanos, no solo los que estamos en Venezuela, sino los que, contra su voluntad, se han tenido que ir. A esos venezolanos les queremos garantizar que en diciembre de 2024 tendremos las mejores Navidades de Venezuela porque tendremos a nuestros hijos en nuestras casas de vuelta.Carlos Prosperi, candidato de Acción Democrática | Federico Parra / AFP

Freddy Superlano: Desde que iniciamos nuestra participación en la primaria, que no era una elección convencional la que se nos avecina, que esta elección de primaria no solamente serviría para decidir quién va a ser el candidato en medio de tantos ataques que vivimos constantemente los factores democráticos del país. Hoy, mientras estamos aquí reunidos, el propio TSJ o cualquier otro laboratorio de la dictadura, está tratando de atentar con esta iniciativa. La dictadura ha tratado de solapar una realidad que nos arropa todos los días, mis compañeros y yo brindamos al país una visión de país para que todos oigamos, esa Venezuela que puede ser posible, pero puede quedarse allí, en propuesta, en sueño, y es quizá hoy el temor que tenemos los venezolanos. Debemos pensar que es la oportunidad de organizarnos y de que ese momento llegará y que debe encontrar en nosotros una fuerza catalizadora que organiza a todo el país, que sea el despliegue más grande para que podamos conquistar el cambio político.

María Corina Machado: Créanme que Venezuela despertó, quiere un cambio profundo, una transformación total igual que ustedes, esta esperanza que crece día a día es porque sabemos que sí vamos a derrotar a Maduro y a traer a nuestros hijos de regreso a nuestra casa. Por eso esta es una lucha espiritual más que electoral, confíen en que somos ese cambio total. Vamos a derrotar al socialismo para siempre en Venezuela y avanzar en libertad. Le he ofrecido a Venezuela orden, playa y familia. ¿Qué significa? Orden, es que la ley está para protegerte y no para matraquearte, que lo tuyo es tuyo, que los espacios públicos serán de los ciudadanos. Plata, que vas a poder vivir de tu trabajo, no de migajas, vas a tener techo, carro. Si quieres un negocio, prepárate, que vamos a traer miles de inversiones, privatizando empresas arruinadas, incluyendo Pdvsa. Y familia es que vamos a reunir a la familia y la reunificación de Venezuela será alrededor de los jóvenes.María Corina Machado, candidata de Vente Venezuela | Federico Parra / AFP

Delsa Solórzano: Que hoy varios de los candidatos tenemos el honor de luchar por Venezuela podamos poner sobre la mesa nuestras ideas. Nosotros estamos convencidos desde nuestro comando de campaña de que esta tiene que ser justamente una campaña de ideas donde la gente por primera vez en muchísimo tiempo decida conforme a la oferta de cada candidato; una oferta que hoy va a encontrarse de alguna manera en donde ustedes van a escuchar distintas visiones distintas propuestas, y que yo estoy segura de que finalmente el candidato único va a tener que tomar lo mejor de cada una de ellas para poner en marcha eso en Venezuela, que viene es mucho lo que hemos sufrido a lo largo de este cuarto de siglo de dictadura; son muchas las violaciones de los derechos humanos, somos muchos aquellos que han perdido la vida. Por ello hoy nosotros tenemos un comando de campaña que ha diseñado tres ejes fundamentales para el futuro: reconciliación, para que haya reconciliación es necesario que haya justicia y justicia no es impunidad; recuperación económica, con mucha inversión privada, que esté basada en seguridad jurídica, y, por supuesto, la reconstrucción institucional del país para que haya plena garantía de derechos.Delsa Solórzano, candidata por Encuentro Ciudadano | EFE/ Miguel Gutiérrez

Andrés Caleca: Estamos en parte de un camino que hemos emprendido, un camino para cambiar, democratizar el país y refundar la república. Estamos ante un enemigo formidable, un enemigo que no tiene empacho en utilizar las armas de la República y el erario de la nación para mantenerse en el poder a cualquier costo. En medio de una tragedia inimaginable por los venezolanos tienen todo ese poder, pero no tienen votos; allí está su debilidad, allí los tenemos que enfrentar, allí los tenemos que atacar y allí los vamos a derrotar. Venimos más que a debatir, a conversar con los compañeros que participan en las primarias, verdaderos combatientes de los cuales me siento orgulloso de ser parte y ser compañero; todos tenemos convicciones. Yo vengo a este debate con mis convicciones muy claras pero perfectamente dispuesto a oírlos porque lo haremos todos o no lo haremos, la unidad es indispensable, una gran coalición nacional para el cambio; para eso estamos.Andrés Caleca, candidato del Movimiento por Venezuela | EFE/ Miguel Gutiérrez

Tamara Adrián: Les voy a decir un secreto primero que nada: Venezuela no necesita políticos, Venezuela necesita estadistas. Y cuál es la diferencia: los políticos se pelean por la media manzana podrida en el medio de un salón, los políticos están buscando cómo lograr esas pequeñas ganancias; en tanto que el estadista busca construir un país donde todos puedan encontrar la prosperidad y el futuro, y cada una de estas personas que están aquí ha subido su estatura de político a estadista. En este contexto debemos saber que estamos enfrentándonos a algo que no es democrático, y por lo tanto no debemos esperar peras de un olmo y creer que podemos tener reglas democráticas claras es una utopía. Sin embargo, en los orificios que tenemos de democracia vamos a amoldarnos y a construir esa democracia con una visión de país para el 2060 o 2070; para construir ese país de prosperidad en donde todas y todos vamos a caber.Tamara Adrián, candidata de Unidos por la Dignidad | EFE/ Miguel Gutiérrez

César Pérez Vivas: Comienzo por dar gracias a Dios por la oportunidad que nos ofrece de reunirnos en esta Aula Magna para transmitir a la nación nuestro proyecto de cambio de transformación. Soy un venezolano, soy un tachirense; soy el 8, número 8 que va a ser el presidente de Venezuela, y hoy me tocó el número 8. De modo que aquí ratifico ante ustedes el proyecto que he presentado y que está publicado en mis redes sociales, mediante el cual proponemos un cambio profundo del modelo político, del modelo económico y del modelo cultural que hoy tenemos en Venezuela. Para eso pongo al servicio de la nación mi trayectoria de servidor público o diputado al Parlamento, como dirigente democrático, como gobernador de mi estado natal. Vengo hoy a decirle a Venezuela que sí tenemos la oportunidad de unirnos en un solo movimiento que garantice la transformación, el cambio, porque Venezuela tiene esperanza de salir de nuevo hacia adelante.

¿Cómo definen a lo que se enfrentan?

Tamara Adrián: Estamos en presencia de un régimen cuya naturaleza, sin duda alguna, es controvertida, pero no es democrática. Podremos decir, y yo digo, que no es una dictadura porque no ha entrado por un acto de fuerza. ¿Es una autocracia? Tal vez, pero una autocracia con características técnicas y tecnológicas, con sistemas de opresión a los fines de impedir el ejercicio de los derechos ciudadanos y de impedir la libertad; y a eso nos estamos enfrentando. Y la razón de todas estas actuaciones que tenemos en este podio es la de lograr enfrentarnos a ese régimen que democrático no es, pero que sabemos que puede ser vencido por votos; porque las otras formas en las que desaparecen regímenes de esta naturaleza no nos convienen como país.

Carlos Prosperi: Estamos ante un régimen autoritario que no respeta la Constitución, no respeta las leyes, que nos ha llenado de mucha tristeza, nos ha hecho guardar algo de rencor. Y hoy nosotros tenemos que devolverle a Venezuela la reinstitucionalización de los poderes, donde exista una autonomía, una transparencia en cada uno de los poderes de la administración pública. Hoy no podemos pretender ser iguales o presentar algo similar a lo que han sido estos 24 años tan dolorosos para el pueblo de Venezuela; hoy nuestro compromiso tiene que ser devolverle a cada uno de los poderes la autonomía y decirle al pueblo de Venezuela que a partir de enero del año 2025 estaremos en Miraflores gobernando para todo el pueblo, y no para un determinado sector políticopartidista.

Andrés Caleca: Dictadura y democracia, todas categorías de carácter histórico, van cambiando con el tiempo. Hay que preguntarse qué es dictadura en el siglo XXI, cuál es el significado de la palabra, cuál es el contenido de esa categoría sociopolítica en el siglo XXI. A mi juicio, lo que determina si un gobierno es una dictadura o no tiene que ver con el respeto o no del Estado de derecho. ¿Respeta el Estado de derecho el régimen chavista? Absolutamente no. Sin discusión, estamos en presencia de una dictadura.

Andrés Velásquez: Sin duda alguna la naturaleza de este régimen es tiránico. Es una dictadura y yo creo que el hecho de no caracterizar correctamente lo que hoy tenemos, lo que hoy enfrentamos en este país, quizá nos distraiga de la acertada respuesta que tengamos que darle al régimen. Y en ese sentido creo no solamente que es una dictadura tiránica, sino que tiene componentes adicionales que se conjugan con una organización criminal que, como bien saben ustedes, ha comprometido la soberanía, las riquezas naturales, y en definitiva todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela.EFE/ Miguel Gutiérrez

Delsa Solórzano: El régimen de Nicolás Maduro es una dictadura criminal que viola los derechos humanos, que está acusado e investigado por graves crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, que es capaz de asesinar, que hoy tiene más de 300 prisioneros políticos y que sí está en el ejercicio del poder por la fuerza. En el año 2018 no se puede decir que hubo una elección legítima, en Venezuela hubo un acto de usurpación que fue posible gracias al ejercicio de la Fuerza Armada Nacional, que hoy sigue sosteniendo de alguna manera en el poder al dictador; a un dictador que además es cómplice de distintos crímenes que se cometen en Venezuela y que trascienden nuestras fronteras, y que por ello también están investigados por otros delitos diferentes a los crímenes de lesa humanidad que hoy se cometen en Venezuela.

María Corina Machado: Nosotros enfrentamos en Venezuela a una tiranía criminal que ha entregado a Venezuela, que ha saqueado, que tiene vínculos con regímenes como China e Irán, con organizaciones terroristas islámicas, con la guerrilla, con el narcotráfico, que ha buscado acabar con cada una de nuestras instituciones democráticas, incluida nuestra capacidad productiva para preservar el poder. Pero, peor aún, buscaron controlar y someter a la sociedad, dividiéndonos y enfrentándonos y han promovido además la separación de la familia porque saben que así hace al individuo más vulnerable. Tenemos que tener muy claro lo que enfrentamos, enfrentamos el mal. Y, por lo tanto, es una lucha espiritual entre el bien y el mal.

César Pérez Vivas: Estamos enfrente a una dictadura. Por eso he propuesto la nación un acuerdo político de todos los candidatos y de la sociedad democrática para salir de la dictadura a la democracia, y ese cambio solo es posible modificando la estructura de poder que consagró la Constitución de 1999. Hoy le planteo a ustedes, colegas y candidatos, este proyecto para la nación. ¿Están dispuestos a curar de raíz la causa de esta dictadura que ha sido el presidencialismo agudo, el caudillismo, que ha destruido la democracia en Venezuela? ¿A firmar un acuerdo para eliminar la reelección del presidente de la República de manera absoluta y definitiva? ¿Están ustedes dispuestos a volver al Congreso bicameral? Es un planteamiento para que salgamos de la dictadura y volvamos a la democracia.

Freddy Superlano: ¿Qué es esto? ¿Qué es un gobierno capaz de robarse entre 300.000 y 500.000 millones de dólares? ¿Qué es un gobierno responsable del éxodo de más de 7 millones de personas? Por cierto, son la mayoría jóvenes. ¿Qué es un gobierno que apresa, que encarcela a quien es capaz de pensar distinto? Se preguntarían ¿qué es un gobierno que tiene un salario al ciudadano de 5 dólares al mes? ¿Qué nombre pudieras darle a un gobierno que tiene convenio con grupos paramilitares para extorsionar y perseguir en la zona fronterizas? ¿Qué es un gobierno que acaba con el oro, con la ecología y con todo lo demás? Yo, con el respeto mis compañeros que lo han cualificado como dictadura, pudiera solamente decir que llamarle como tal es un piropo. Es mucho más que eso.

¿Qué le ofrecen a los jóvenes?

Carlos Prosperi: A la juventud venezolana, decirles que tenemos el compromiso de devolverles una ley de primer empleo para que no se tengan que ir de Venezuela. Poder garantizarles que una vez que egresen de las universidades puedan tener, en su país, la posibilidad de prosperar. Les he dicho: yo vengo de padre y madre educadores, jubilados y mal pagados, como todos los jubilados de Venezuela. Y nuestros padres, a mí y a mis tres hermanos, no sacaron adelante. Es el momento de volver a una Venezuela de posibilidades, de devolverles a los jóvenes una vez que egresen de las universidades un plan de beca Gran Mariscal de Ayacucho para que se formen en el exterior y traigan el talento a Venezuela. Hoy, a ustedes les queremos decir que la Venezuela en la que crecieron nuestros padres, la que nos han intentado arrebatar a la generación intermedia, la vamos a recuperar para ustedes y para el futuro, que está en sus manos. Así que, con muchísima humildad, sigamos adelante por Venezuela.

Tamara Adrián: Esta pregunta debe ser respondida en cuatro vertientes. La primera es que hay que modificar todo el sistema educativo venezolano, particularmente el pensum, y las capacidades de las personas que imparten el conocimiento para adaptarse al siglo XXI y crear una educación para la libertad, para la democracia y no una educación para la uniformidad y para que crear una especie de borregos como se ha pretendido. En segundo lugar, tenemos que crear alrededor de 7 a 12 millones de puestos de trabajo nuevos, pero para que esto ocurra necesitamos nuevas inversiones y tiene que haber una reinstitucionalización del sistema democrático. Es decir, tenemos que volver a la separación de poderes, establecer un sistema judicial autónomo, un sistema de administración muy efectivo, transparencia y rendición de cuentas. Sin eso no será posible ir hacia un país próspero para todos.

María Corina Machado: ¿Qué quieren los jóvenes para no irse de su país, donde lo tienen todo, e irse a otro lleno de incertidumbre? Quiere pensar que en el futuro tiene seguridad personal, que puede hacer su familia, que puede vivir bien, que puede vivir con dignidad, que puede tener su negocio, emprender, casarse y ofrecerle a su pareja seguridad o construir un proyecto común, tener su carro, poder surgir con dignidad. Tenemos que dejar atrás el socialismo que ha arruinado un país, que le ha puesto la pata encima a la iniciativa individual, que ha dividido a la sociedad y que ha pretendido arrancar la iniciativa y los sueños. Estamos frente a una oportunidad única porque Venezuela ha despertado, ha abierto los ojos y ha entendido que solo en un camino de libertad, con respeto a la propiedad y a la iniciativa surgiremos todos y no se nos irá un solo chamo más de Venezuela.

Freddy Superlano: El primer paso para que un joven no se vaya es que Nicolás y el modelo que lo acompaña se vaya de Venezuela. No es otra cosa que conquistar el cambio político que se nos presenta en el año 2024, y con ello vendrán oportunidades. Porque allí el primer índice de riesgo país, que es el más alto que tenemos en el mundo, comenzará a desaparecer e invita también a la inversión del capital extranjera a invertir en Venezuela. Pero nada de esto tiene futuro si no va acompañado de reformas en el Estado, en lo institucional, y sobre todo en el sector educativo. Pasar a una sociedad educadora donde la educación productiva pueda brindarse, donde el joven se prepare en las áreas que van a tener demanda en esa Venezuela que soñamos y que haremos posible. Pero el primer paso no es otra cosa que el cambio político en Venezuela.EFE/ Miguel Gutiérrez

Andrés Velásquez: La encuesta Encovi realizada por la UCAB plantea que 37% de los jóvenes venezolanos, comprendido en edades de entre 15 y 29 años, estaban fuera del sistema educativo y del mercado laboral; y para el año 2021, el Acnur dijo que de los 5 millones que habían salido en ese tiempo de Venezuela, 51% era jóvenes. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a nuestros jóvenes sino la recuperación del país, la vuelta de la democracia para que tengan futuro, devolviéndoles la posibilidad de un Estado de derecho, justicia y, por supuesto, una democracia en un país libre, de oportunidades? Poder hacerle esa llamada que todo el país está pensando a sus familiares fuera: ‘vénganse, regresen al país, que Venezuela cambió, esta Venezuela es libre y quiere calidad para todos’.

César Pérez Vivas: El mes pasado presenté el proyecto Un Sueño Posible para la Juventud, que parte fundamentalmente de la necesidad de cambiar el modelo de Estado y de economía que ha implantado el socialismo del siglo XXI. Se trata de sacar a Maduro del poder, pero también se trata de algo mucho más profundo, que es cambiar este Estado centralista, autoritario y militarista que ha impuesto una economía donde el Estado es dueño de los medios de producción, y ahí no hay posibilidades de crear riquezas ni de atender los sectores fundamentales de la sociedad, como lo es la juventud. Yo seré un presidente, si Dios y el pueblo de Venezuela así lo deciden, que dedicará a la educación su mejor esfuerzo para que nuestra juventud tenga la oportunidad de formarse en el territorio nacional, una educación para el trabajo y para la libertad.

Andrés Caleca: Hace aproximadamente tres años comencé a recorrer a Venezuela profunda, salí de mi zona de confort y de la burbuja que en definitiva es esta zona centro norte costera del país. Lo que he encontrado es un país destruido, un país hecho jirones, un Estado nacional retirándose de casi la mitad del territorio, de bandas criminales, el deslave social más espantoso que podamos imaginar. Me preguntan ustedes, jóvenes de mi patria, ¿qué les puedo prometer? Nada, los invito a luchar, los invito a la lucha, no hay otra posibilidad que no sea luchar, defender ese futuro que ustedes tienen. Acompáñennos en la lucha, incorpórense en la lucha, tenemos que derrotar a esta camarilla que gobierna a Venezuela y recuperar el país.

Delsa Solórzano: Garantías para que los jóvenes no tengan que irse del país. Eso nos obliga también a hablarle a los que ya se fueron. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron nuestras fronteras. Al principio la gente que se iba lo hacía por seguridad, porque la secuestraban, por el tema de la seguridad, que era el primer problema que enfrentábamos todos los venezolanos. Hoy quienes se están yendo, lo hacen por falta de oportunidades, todo ello se resume en la violación a los derechos humanos. Porque esas oportunidades que hoy no tienen los venezolanos, que nos las niega el régimen criminal que ha acabado con el aparato productivo nacional, con las posibilidades de desarrollo, con las posibilidades de crecimiento. Vemos las aulas de clases vacías, los muchachos sin tener donde estudiar. Más oportunidades, más raíces, ese es nuestro plan para los jóvenes.

¿Cómo garantizarían un entorno favorable para los negocios y la inversión en Venezuela?

Andrés Caleca: Toda la historia moderna en el mundo y los hechos están a la vista, basta ver lo que pasa en el planeta. Relaciona directamente el índice de libertad y el índice de democracia con el desarrollo económico, vean el mapa. Los países de mayor desarrollo económico son los países que han adoptado el modelo de producción en máxima libertad. No hay ninguna manera de que en un régimen autoritario, que viola las leyes, que ahuyenta la confianza, que crea trabas para que la inversión se desarrolle en el país, en un ambiente de libertad plena, de democracia plena, en lo político, en lo social, en las condiciones de trabajo y en lo económico. La libertad es lo que permitirá, sin duda alguna, que el país vuelva a encaminarse en hacia el desarrollo.

María Corina Machado: Aquí nadie se chupa el dedo y nadie se engaña. Sin libertad no hay prosperidad y sin confianza no es posible poner a producir a este país para que todos los venezolanos podamos surgir y cada quien pueda desarrollar todo su talento. Venezuela está en ruinas y nosotros hemos planteado lo que llamamos una estabilización expansiva de la economía. La estabilización es para acabar con el caos y poner orden en todas las variables macroeconómicas y reinsertar a nuestro país en el sistema financiero global para traer inversiones y que Venezuela realmente ofrezca millones de empleos a los venezolanos. Y la expansión productiva implica abrir los mercados, privatizar y respetar la propiedad privada para que haya millones de oportunidades, para surgir todos los venezolanos que queremos este país.

Delsa Solórzano: No hay posibilidades de desarrollo económico en dictadura, no hay posibilidad de desarrollo económico en socialismo. Este socialismo que acabó con la propiedad privada y que, sin duda alguna, comenzó ese círculo vicioso de la pobreza, con la violación de la propiedad privada y que terminó con toda la extensión hacia el aparato productivo nacional. Hoy tenemos la obligación de sustituir la economía de puertos que existe por una economía de producción, pero para que ello sea posible es necesario devolver la confianza a la economía. La economía se sustenta en la confianza, pero esta a su vez en la seguridad jurídica, y para que sea posible tener seguridad jurídica se necesita una Asamblea Nacional independiente que genere leyes, que le pueda decir al inversionista privado que no le va a volver a quitar su propiedad privada. Con ello y con un plan de desarrollo económico concreto podemos revitalizar la economía.

César Pérez Vivas: Nuestro planteamiento central en materia económica es establecer una economía social y ecológica de mercado. ¿Qué significa esto? Poner el eje central de la economía en la empresa privada. Es la empresa privada, la iniciativa privada, la que puede reactivar y generar un gran crecimiento económico. Para eso es fundamental cambiar el modelo político, salir de la dictadura a la democracia. Una economía de mercado tiene que respetar la iniciativa y la propiedad privada, y la vamos a abrir a todos los sectores para generar riqueza, porque esa economía que genera riqueza debe tener un gran objetivo, que es el hombre, que es el ciudadano que hoy sufre un sueldo miserable, unas pensiones miserables. Nuestra propuesta económica apunta a mejorar el salario, a mejorar las pensiones y a diversificar la producción para que vuelva el bienestar y el desarrollo a Venezuela.Federico Parra / AFP

Tamara Adrián: El paradigma de nuestra propuesta es el desarrollo con inclusión, es decir, que haya el máximo desarrollo económico con la máxima inclusión social, que nadie sea dejado atrás, es lo que exige la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero tiene que hacerse con el respeto del ambiente, tenemos que tomar aquellos pasos necesarios para enfrentar el calentamiento global. En este orden de ideas, el desarrollo económico debe pasar de ser un desarrollo extractivo a ser un desarrollo económico de producción y productividad en una economía libre de mercado, pero que esta economía libre de mercado entienda que la situación venezolana de desarticulación productiva obliga a incluir a aquellos que han sido dejados atrás por razones tecnológicas o por cualquier otra razón.

Carlos Prosperi: Nosotros tenemos que iniciar por cambiar un modelo económico social y político que fracasó y decirle al pueblo de Venezuela que hoy ni siquiera tenemos cifras exactas de lo que sucede en nuestro país. Mientras dicen que nuestras reservas supuestamente son alrededor de 6.000 millones de dólares, hay un supuesto desfalco a la República donde se robaron más de 20.000 millones de dólares. Nosotros tenemos que decirle al pueblo venezolano que tenemos el compromiso de dar un paso hacia una economía que pueda garantizar el bienestar del pueblo, que tenemos que invertir en ciencia y en tecnología, que los países de primer mundo están avanzando hacia eso. Nosotros no podemos seguir siendo un país que dependa simplemente de un Estado que le ha dado la espalda al pueblo de Venezuela, y por eso apostaremos por lo hecho en Venezuela y recuperaremos la economía porque es un compromiso.

Andrés Velásquez: Para generar ese piso a la inversión y al crecimiento económico de nuestro país, esto tiene que estar sustentado sobre la base de la confianza, no hay otro mecanismo. Creo que la fórmula es la confianza para la inversión, y en ese sentido establecemos un programa de mediano y largo plazo, complementado y auxiliado en el corto plazo por la atención de las enormes carencias que hoy tiene el país. Pensamos que, como prioridad, las primeras actuaciones tienen que estar orientadas a los ajustes de salarios para todos los trabajadores del país, para los empleados públicos, para los maestros, para el sector salud. Porque eso, en definitiva, es lo que nos va a permitir fortalecer el poder adquisitivo y el consumo.

Freddy Superlano: Confianza es quizá uno de los primeros elementos que se exigen para que cualquier inversión y capital extranjero pueda invertir en Venezuela, pero también para el inversionista nacional. La oportunidad que se nos ofrecía en el pasado, como las líneas crediticias, donde la clase media podía adquirir su vehículo o comprar su casa porque tenía acceso a la banca en este aspecto, pero ninguna de estas políticas tiene posibilidad si no se sustentan en reformas estructurales; la autonomía del Banco Central de Venezuela, hoy en día una de las cajas negras más grandes que tiene el país; la apertura de la inversión petrolera, y para ello son necesarias algunas reformas, como por la reforma de la Ley de Hidrocarburos, para ser atractivo el negocio al capital extranjero. En definitiva, si un venezolano quisiera invertir en este país no tendría garantías porque no tendría seguridad jurídica y mucho menos sociales. De manera que la administración de justicia también tiene que ser reformada. En pocas palabras: cambio político.

¿El 22 de octubre se escogerá al candidato de la próxima elección o al líder de la oposición?

María Corina Machado: Todos sabemos que esto es mucho más que una lucha electoral, aquí no hay ninguna posibilidad de que el régimen entregue por las buenas el poder. Esto hay que ganárselo y hay que ganárselo a la fuerza, y el 22 de octubre es un hito catalizador de fuerzas de esperanza y de organización sin precedentes para, a partir el 23 (de octubre), ir derribando barrera por barrera para que los venezolanos tengamos la opción de votar y de cobrar el año que viene. Para eso se necesita un liderazgo que no dude, que enfrente, que sea incapaz de doblegarse ante cualquier amenaza por grande que sea, para conseguir que, con la fuerza alineada de los venezolanos y de los actores internacionales, podamos hacer que sea una oportunidad de manifestar la vocación ciudadana, que la soberanía popular tenga lugar y se respete. Por eso es un líder, no un candidato.

Tamara Adrián: Soy firme creyente de lateoría de juegos, la vengo estudiando desde hace más de 30 años y entiendo muy claramente qué nos estamos jugando aquí. Tenemos que tener un juego colaborativo, no solamente entre quienes estamos acá en este podio y cualquier otra persona que esté en este momento en las primarias, sino también cualquier otra persona que crea en la democracia. Solamente todos juntos podemos vencer esta autocracia, esta tiranía y lograr la democracia. Y si no remamos juntos en este barco de la democracia, no vamos a poder salir de esta situación. Así que mi llamado es a que todas y todos nos unamos en esta lucha contra la tiranía.EFE/ Miguel Gutiérrez

Freddy Superlano (réplica): Evidentemente lo que vamos a enfrentar no es un hecho convencional. Lo que nos vamos a enfrentar es una elección que va a exigir mucho de nosotros. Por ello querer pretender que se va a escoger un candidato nada más es ser totalmente iluso. Quien sea una amenaza corre el riesgo que se pueda salir de la carrera (inhabilitado). Entonces se necesita un liderazgo que pueda conducir, que pueda tomar decisiones, sobre todo en los momentos más complejos que se nos avecinan. Tuve la oportunidad de presenciar eventos como ese y ver cómo un pueblo que se levantaba quería un liderazgo en la calle, y ese liderazgo es el que debemos escoger en este momento, un liderazgo que no se doblegue, que entienda la responsabilidad que enfrenta y que esté dispuesto a llevar esta lucha hasta sus últimas consecuencias.

César Pérez Vivas (réplica): El 22 de octubre será la gran jornada de la ciudadanía, es la oportunidad para que los venezolanos marquemos la ruta de la democracia y de la libertad. Es un ejercicio pleno de nuestros derechos, a los cuales no podemos renunciar. Se va a elegir un líder y un candidato, un líder que sea candidato y un candidato que tiene que ser un líder, porque no son excluyentes, ambos conceptos son complementarios. Vamos a elegir al candidato de la unidad, lo vamos a elegir los venezolanos, no lo va a poner Nicolás Maduro. Y de aquí se lo digo: señor Maduro, no piense que usted va a poner al candidato de la unidad democrática, lo va a poner la ciudadanía y será un líder que va a transformar a Venezuela.

¿En qué ha fallado políticamente la oposición y cuáles son los errores que no se deberían repetir?

Andrés Caleca: Los grandes errores que hemos cometido tienen que ver sobre todo con lo que yo llamo ‘el desconcierto estratégico’ que nos ha caracterizado en los últimos años. Hemos ido dando bandazos entre distintas formas de lucha: de una lucha pacífica constitucional y electoral hemos ido a la insurrección, al extensionismo y regresamos ahora a la vía electoral. Y tenemos que asumirla en toda su dimensión. La lucha electoral no es solo escoger un candidato, no somos los más importantes, los más importantes son los votantes; hay que asumir la vía electoral desde la lucha por abrir el registro electoral permanente, que está cerrado, por organizar nuestro padrón electoral, por exigir los derechos electorales. Enfocarnos allí, no salirnos de esa estrategia de nuevo. No nos podemos volver a equivocar.

Delsa Solórzano: creo que son varios los errores cometidos. El primero, no decirle la verdad a la gente; son muchas las oportunidades en las que simplemente no se le ha dicho a la gente realmente cuál es la ruta que se está siguiendo. El segundo, no entender la necesidad de la unidad, no entender que aquí nadie puede solo, no comprender que enfrentar a una dictadura criminal como la que estamos enfrentando no se puede hacer en solitario. No comprender que nos necesitamos todos para derrotar a la dictadura es tal vez no entender el talante de la misma y, evidentemente, esto va de la mano con el tercer error, que es no comprender que los políticos estamos para servir a la gente, y no para servirnos de la gente. Debemos estar convencidos, además, de que sin unidad no habrá libertad.

Andrés Velásquez (réplica): El tema radica en lo errático que ha sido la oposición en su toma de decisiones, a pesar de los esfuerzos de unidad que se vienen haciendo, que son, en mi opinión, muchos de la boca para afuera, pero nunca concretando una comunidad de objetivos; una unidad más allá de lo electoral que nos permita precisamente establecer una estrategia común que podamos compartir. Ceo que se ha puesto por delante, de parte de partidos y de dirigencia, mucho de interés personal y partidista, olvidándose del gran objetivo que tenemos, que es que es salir de esta dictadura criminal y que para ello precisamente la unidad es fundamental. Por eso este debate es el primer paso para concretar la unidad en el país.Federico Parra / AFP

Tamara Adrián (réplica): El peor error que hemos cometido es darle prioridad al voluntarismo anárquico, es decir, creer que sí lo podemos porque nos da la gana. No necesitamos estrategia, necesitamos táctica, necesitamos unión, necesitamos conocer perfectamente a qué nos estamos enfrentando y, sobre esa base, tener una idea muy clara, no solamente de qué hay de aquí hasta el día en que salgan las elecciones de alguna caja de jabón, porque no sabemos cuándo serán. Y, en segundo lugar, desde el día que tomemos Miraflores, pero a partir desde ese momento estamos en un punto crucial que es qué vamos a hacer con un Tribunal Supremo de Justicia en contra, con una Asamblea Nacional en contra, ¿qué vamos a hacer con los órganos de poder en contra? Y ahí, en ese momento, tenemos que negociar. Esta coalición que está acá tiene que negociar las condiciones efectivas del tránsito hacia la democracia.

Carlos Prosperi (réplica): Tenemos que pedirle perdón a Dios y al pueblo de Venezuela porque los errores que hemos cometido los políticos los termina pagando nuestro pueblo; y además tenemos que entender que más que nunca la unidad es fundamental, que nos hemos equivocado y que es de verdad de personas serias asumir nuestros errores, que no podemos cometer los errores del pasado. Que lo que vivimos el 21 de noviembre del año 2021 no se puede repetir en Venezuela, donde quizás cuatro o cinco o seis partidos políticos creíamos que éramos dueños de la Unidad, hoy la unidad y la alternativa de cambio la merece y le pertenece al pueblo venezolano, que dejamos solos a nuestros gobernadores y alcaldes y no lo acompañamos en esa campaña. Hoy les decimos que, a pesar de todas las adversidades, el pasado lo tenemos que dejar en el pasado y que, como jóvenes que tenemos el compromiso de una visión de futuro, luchemos por una Venezuela libre y de los venezolanos.

¿Qué mensajes tienen para los familiares familiares de los presos políticos?

Delsa Solórzano: Hay 300 prisioneros políticos, todos siendo torturados en este momento, todos. Mientras nosotros estamos acá, hay presos que están siendo torturados, el capitán Luis de la Sotta, por ejemplo, aislado, con necesidad urgente de atención; el general Hernández da Acosta, a quien recientemente le dio un accidente cerebrovascular, su hija tuvo que salir del país perseguida. Cuando se persigue a la familia de los prisioneros políticos es también una manera de torturarlos a ellos. Nuestros 300 prisioneros políticos merecen que nosotros alcemos la voz por ellos, por eso hemos insistido en que el decreto número uno en mi gobierno va a ser liberar a los presos políticos. Y hemos invitado a todos nuestros compañeros, gane quien gane el 22 de octubre, a que no puede arrancar la Venezuela de bien, la Venezuela del futuro, si nosotros seguimos teniendo presos políticos en Venezuela.

Andrés Velásquez: Tengo como una prioridad o primera acción de gobierno la libertad de todos los presos políticos, me imagino que en eso coincidimos absolutamente todos quienes aquí estamos compartiendo este debate. Y es en ese sentido bien bueno este recinto universitario para recordar esa consigna de ‘prohibido olvidar’. No podemos olvidar a los estudiantes asesinados vilmente por este régimen criminal, que hoy están exigiendo justicia sus familiares y la razón por la cual este régimen está sometido a la Corte Penal Internacional. En ese sentido: justicia, reparación y nunca más repetición.EFE/ Miguel Gutiérrez

María Corina Machado (réplica): A los niños de presos políticos civiles o militares, les digo que sus padres son héroes y que tienen que sentirse profundamente orgullosos, a pesar del dolor particular que tiene cada una de esas familias, las madres, esposas. Y que falta poco, aunque, como dicen, cada día es una eternidad, pero quiero referirme a otros presos políticos, a aquellos ciudadanos militares, policías, que ven el error, la destrucción y la corrupción dentro de sus organismos y que no se han sentido en la capacidad o no han tenido la posibilidad de expresar y de actuar conforme le dice la conciencia; a aquellos venezolanos que fueron engañados en las bases del chavismo, que hoy se están liberando y que hoy los recibimos con los brazos abiertos. Esta lucha es para liberar a todo un país del cautiverio de esta tiranía.

Freddy Superlano (réplica): A los familiares de los presos políticos, darles las gracias por tanta resiliencia, por mantener su fe intacta y que las cosas van a cambiar por el país. Hay que hablar también con acciones. Una de esas acciones, como presidente este país y que debe ir aunado con esa que tanto hablaban Delsa y Andrés, que es la liberación de los presos políticos, tiene que ver también con la eliminación de esos antros donde también son torturados, cerrar de una vez por todas El Helicoide, uno de los centros de tortura del país; hablarle a la nación convirtiéndolo en un gran museo donde todo venezolano pueda recorrerlo en generaciones futuras, que jamás se nos olviden las atrocidades de una dictadura, que sea el ejemplo vivo de lo que jamás se va a repetir en este país. Y, por supuesto, decirles a aquellos que han sido torturadores y violadores de los derechos humanos que la justicia tarda, pero llega. Y llegará el momento en el que todo venezolano sea resarcido.