Resumen de noticias de Venezuela. martes 11 de julio de 2023

Tal Cual. Luis Ratti desde el TSJ: «Vamos a arreciar una campaña contra las primarias».

EFE: Luis Ratti aseguró que el TSJ estudia la solicitud de suspender primarias opositoras.

El político opinó que el proceso convocado para octubre está viciado por aceptar la participación de políticos inhabilitados para ejercer cargos públicos, como María Corina Machado y Henrique Capriles.

-El Nacional: Diosdado Cabello asegura que Luis Ratti es un desconocido para el chavismo.

-La Patilla: HRW rechazó los intentos del chavismo para impedir que se lleve a cabo la elección primaria.

-EFE: Pese a las presiones de la dictadura chavista, la Comisión Nacional de Primaria ratificó la validez de las 14 candidaturas opositoras.

-Efecto Cocuyo: Más de 217 mil venezolanos en el extranjero registrados para las elecciones primarias. La CNP precisó que, además, otros 96.921 casos quedaron en la cola de validación y serán revisados.

-Tal Cual. Capriles: Estoy dispuesto a apoyar a quien haya que apoyar.

-Efecto Cocuyo: Capriles sigue en primarias pero rechaza debate de candidatos en la UCAB.

-EFE/El Nacional: Capriles pide a la oposición debatir posibles escenarios ante amenazas a las primarias. El aspirante envió carta a Omar Barboza.

El dirigente opositor reiteró que la Plataforma Unitaria debe ser «un instrumento» para convocar a los inscritos en las primarias «a discutir qué está pasando y hacia dónde» va el proceso. (Foto: Monitoreamos)

-Monitoreamos: Maduro arremetió contra Capriles, tildándolo de “fantasma”, “demagogo” y “vago”.

-El Nacional: Demócratas peruanos rechazaron inhabilitación política de María Corina Machado.

-Tal Cual: Grupo de militantes del PCV interpone recurso ante el TSJ para pedir una junta ad hoc. Rechazan plan de intervención: «El PCV no se subordina al PSUV».

-Tal Cual. Maduro también ora: PSUV busca «milagro electoral» con grupos evangélicos.

-VOA. Venezuela: organizaciones urgen ejecutar acciones para implementar acuerdo firmado en México.

La noche de este lunes, el periodista Vladimir Villegas informó sobre las gestiones que realiza el equipo negociador de la PUD en Washington.

-EFE: EEUU extiende la licencia de exportación de gas licuado de petróleo a Venezuela.

-EFE: Nicolás Maduro cuestiona las licencias temporales de EEUU en el mercado de hidrocarburos.

-Tal Cual. Delcy Rodríguez en Conindustria: No lleven la economía a la batalla política, no ganarán.

-La Patilla: Fedecámaras celebrará su 79° Asamblea Anual en Maracaibo del 20 al 23 de julio.

-Hispano Post. Presidencia de Fedecámaras en pugna: candidatos miden su cercanía con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Según Hispanopost, la cercanía que alegan tener ambos aspirantes con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, tiene un trasfondo: ningún empresario quiere que se pierda el diálogo entre Fedecámaras y el gobierno de Maduro. (Fotos: Hispanopost)

-El Pitazo: En Gaceta Oficial ajuste del precio del diésel para el sector industrial.

-Crónica Uno: Presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb), Bladimir Tremaria, lleva 3 días desaparecido, según reportaron allegados. El Pitazo: Dgcim arresta a sindicalista del sector construcción en Bolívar.

Crónica Uno. Tremaria fue visto por última vez el viernes, en San Félix, estado Bolívar. (Foto: Crónica Uno)

-El Pitazo: Táchira. Lluvias en Torbes causan derrumbe de dos viviendas y crecida de río.

-El Nacional: Casi 40 pacientes están a la espera de trasplantes en el J. M. de los Ríos.

-El Pitazo: Carabobo. Autoridades reportan que fue controlado incendio de tienda Traki.

-El Mundo (reportaje). Ronna Rísquez, periodista venezolana: «La banda Tren de Aragua se expandió por América gracias a la impunidad».

-El Pitazo. Barinas: PNB apresa a dos operadores de PDVSA en la termoeléctrica Santa Inés.

-EFE: La FANB afirma que destruyó tres aeronaves procedentes de México ligadas al narcotráfico en el último mes.

-El Nacional: Encuentran cuatro cadáveres amarrados y con múltiples disparos en zona boscosa de Guárico.

-El Nacional: Estaba desaparecido desde marzo y lo encontraron en una fosa en el Cementerio General del Sur.

-El Mundo. OTAN: Turquía retira el veto a Suecia y despeja el camino para su entrada en la OTAN.

Erdogan y Ulf Kristersson se saludan en Vilna. Turquía dice que ha recibido en Vilna apoyo al proceso de ingreso en la UE, según agencia turca. (Foto: AFP)

-El País: Rusia acusa a Turquía de incumplir sus pactos por entregar a combatientes de Mariupol a Ucrania.

-El País. Joe Biden: “No creo que Ucrania esté preparada para entrar en la OTAN”.

-Reuters: Siete muertos y al menos 13 heridos tras un ataque ruso a un centro de ayuda humanitaria en Ucrania.

-Reuters: El jefe del Estado Mayor de Rusia, Gerasimov, aparece por primera vez en un vídeo desde el motín de Wagner.

-El Mundo: Rusia. El Kremlin desvela que el líder mercenario Prigozhin se reunió con Putin tras la rebelión.

-AP: Gobierno colombiano y disidencias de las extintas FARC anuncian una mesa de diálogo.

-AFP: La Corte Suprema de Guatemala dio vía libre para que el Tribunal Electoral oficialice los resultados de las elecciones.

-Tal Cual: Oficialismo en El Salvador propondrá reelegir a Nayib Bukele.

-AFP: Asesinan a un periodista del diario ‘La Jornada’ en México.

-Monitoreamos. Florida cita a Zuckerberg a testificar por el uso de redes por traficantes de personas.

-AP: El noreste de EEUU se prepara para una fuerte tormenta que en el estado de Nueva York deja al menos una mujer muerta y varios desaparecidos.

-EFE: Canadá se une a los países que quieren una moratoria a la controvertida minería submarina.

-El País: Feijóo ataca con dureza a Sánchez en un debate tenso y bronco por los momentos.

El Mundo. Sánchez pierde los nervios en el debate con Feijóo. (Foto: El Mundo)

-El País: España. Salvamento Marítimo rescata a 86 personas que viajaban en un cayuco localizado al sur de Gran Canaria.

-EFE: Mark Rutte anuncia que abandona la política tras 13 años como primer ministro de Países Bajos.

-EFE: Un adolescente detenido en una escuela de Reino Unido tras apuñalar a un profesor.

-The New York Times: Un tribunal canadiense decidió que este emoji (👍) es un acuerdo contractual.

La sentencia apunta a lo que un juez denominó la “nueva realidad de la sociedad canadiense” a la que tendrán que enfrentarse los tribunales.

-El Economista: Los impagos comenzarán a corroer el beneficio de la banca de EEUU.

-Bloomberg: Operadores inician semana con cautela a la espera de datos clave.

-EFE: Gobernador de la FED propone nuevos estándares para evitar la quiebra de los bancos.

-Reuters: Autoridades de la Fed dicen que fin del ciclo de alzas de tasas está cerca.

-El Economista: Wall Street se prepara para la peor temporada de resultados en 3 años.

-EFE: Wall Street cierra en verde y el Dow Jones sube un 0,62%

-S&P:+0.24%; Dow: +0.62%; Nasdaq:+0.18%.

EFE: Detectores de IA muestran sesgo contra escritores cuyo primer idioma no es el inglés.

-El Economista: La revista ‘Hola’ sufre el mayor pirateo de la historia del corazón: el PDF de la boda de Tamara e Iñigo que está en todos los grupos de WhatsApp.

-EFE: Javier Bardem se une a Brad Pitt como parte del elenco del filme de la Fórmula Uno

-AFP: Apuñalaron en la cárcel a Larry Nassar, condenado por abusar sexualmente de gimnastas de EEUU.

-Infobae: Djokovic eliminó a Hurkacz y celebró 100 partidos en Wimbledon.

Ahora Djokovic jugará contra Andrey Rubkev, en cuartos de final. (Foto: Marca)

-El Mundo: Wimbledon 2023. Alcaraz derriba a otro gigante y se planta por primera vez en cuartos.

-EFE: The New York Times cierra su sección de Deportes para publicar noticias en The Athletic.

-El Nacional: Venezuela finalizó los Juegos Centroamericanos con 158 medallas.

-El Nacional. Sonia O’Neill se retira del fútbol. La mediocampista de la Vinotinto publicó un comunicado en sus redes sociales denunciando el mal trato que recibió por parte de algunos clubes y entrenadores.

-EFE: Exdirector del PSG: Es momento de que Mbappé se vaya.

-El Nacional: José Altuve entró en la lista de incapacitados.

-Versión Final: Ronald Acuña lidera la lista de más camisetas vendidas en la MLB.

El criollo se convierte en el primer jugador de los Bravos de Atlanta que lidera el ranking desde su primera publicación en el año 2010.

-Marca: Vladimir Guerrero es el campeón del Home Run Derby 2023.

Incomodidad

Hace tiempo que la oposición no imponía la agenda política. Hoy por hoy, ella es la que genera las reacciones en el oficialismo.

Cada día es evidente que la Primaria se hace más incómoda para el poder. Que sea entonces Maduro el que las acabe, si así lo decide, no la oposición. A Maduro hay que obligarlo a adelantar su juego. No le ahorremos el (mal) paso.