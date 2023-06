Zelenski afirma que la contraofensiva acabará acelerándose “como el pasado otoño”

Qué ha pasado en las últimas horas

Estas son las principales noticias a las 20.00 horas de este jueves, 22 de junio de 2023, 484º día tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

La ONU se dispone a incluir a las fuerzas armadas rusas en una ‘lista negra’ de agresores de la infancia. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha criticado este jueves a Rusia por matar a 136 niños en Ucrania en 2022 y se dispone a incluir a las fuerzas armadas rusas en una lista negra de agresores internacionales de la infancia, según un informe del Consejo de Seguridad de la ONU. Naciones Unidas también ha verificado que las fuerzas armadas rusas y grupos afiliados (como los mercenarios de Wagner) mutilaron a 518 niños y llevaron a cabo 480 ataques contra escuelas y hospitales. Las fuerzas armadas rusas también utilizaron a 91 niños como escudos humanos, según el informe. Rusia ha negado haber atacado a civiles desde que invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. La ONU no va a incluir a las fuerzas ucranias en la lista negra, a pesar de que el informe también certifica que el Ejército ucranio fue responsable de la muerte de 80 niños, de la mutilación de otros 175. También se han certificado 212 ataques contra escuelas y hospitales.

Robles, sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN: “Cuando haya paz, se hablará de otros temas”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado este jueves, preguntada por la próxima cumbre de la OTAN en Vilna y la decisión de no cursar invitación de adhesión a Ucrania, que lo importante es que este país recupere la paz y que, una vez ocurra eso, “ya se hablará de otros temas”. “Lo importante en este momento es que haya una unidad sin fisuras por parte de todos los países OTAN”, ha insistido la ministra en declaraciones a los periodistas durante una visita a la Base General Alemán Ramírez de Las Palmas de Gran Canaria, donde varias unidades militares están preparando para su despliegue en misiones en el exterior en países como Letonia y Lituania.

El periodista de ‘The Wall Street Journal’ acusado de espionaje en Rusia pierde el nuevo recurso contra su detención preventiva. La justicia rusa ha rechazado este jueves el nuevo recurso del reportero estadounidense Evan Gershkovich contra su detención preventiva por espionaje. El periodista de The Wall Street Journal, de 31 años, fue arrestado el pasado mes de marzo mientras preparaba un reportaje en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Urales, acusado por el servicio de seguridad ruso FSB de recoger secretos militares. Gershkovich niega la acusación de espionaje, que podría acarrearle una pena de prisión de hasta 20 años, si es declarado culpable. Estados Unidos también afirma que fue detenido injustamente y exige su liberación.

Rusia impondrá multas y penas de cárcel a quienes trabajen en ONG no inscritas en el país. La Duma rusa (Cámara baja del Parlamento) aprobó este jueves en primera lectura un paquete de tres proyectos de ley que prevén multas y penas de cárcel de hasta tres años por colaborar reiteradamente en organizaciones no gubernamentales extranjeras que no estén inscritas en el país. El grupo de normas fue presentado por la comisión parlamentaria para la investigación de la injerencia extranjera en los asuntos internos de Rusia encabezada por el diputado Vasili Piskariov por Rusia Unida, el partido del Kremlin. “La aprobación de nuestras propuestas fortalecerá la seguridad de nuestro Estado y la protección de su soberanía”, afirmó Piskariov en un comunicado de la Duma rusa.

El presidente del COI carga contra el Gobierno ucranio por no dejar competir a algunos de sus atletas contra deportistas rusos. El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, ha dicho que los deportistas ucranios “están siendo discriminados por su propio Gobierno” al no ser autorizados a participar en algunas competiciones en las que están inscritos representantes de Rusia, país invasor de Ucrania, y de su aliado Bielorrusia. Bach ha recordado que esta medida puede privarles de lograr la clasificación para los Juegos de París 2024. “A muchos ucranios les hubiera gustado competir internacionalmente, pero no pudieron hacerlo en [los recientes mundiales de] judo y taekwondo siguiendo instrucciones del Ministerio del Deporte Ucranio”, se ha quejado Bach. “Están siendo sancionados por su propio Gobierno”, ha añadido.

Kiev cree que hay una probabilidad del 99,9% de que Rusia abandone el pacto para exportar cereales por el mar Negro en julio. Un veterano diplomático de Ucrania ha afirmado este jueves que existe una posibilidad del 99,9% de que Rusia abandone en julio el acuerdo para exportar cereales por el mar Negro debido a que Moscú ya no necesita los puertos ucranios para exportar amoníaco. Rusia y Ucrania, bajo la mediación de la ONU y de Turquía, alcanzaron un acuerdo para aliviar la crisis alimentaria global desatada tras la invasión rusa del país, debido a que Ucrania, que es considerada el granero de Europa, no podía exportar cereales a través de sus puertos en el mar Negro por la presión y el bloqueo que ejercía la flota rusa allí.