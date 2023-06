Conoce qué tiene el Centro Cultural BOD para el fin de semana del Día del Padre

CONCIERTO

En honor a los latinos ¡Y que vivan los latinos! es un emocionante show musical que busca honrar nuestro sentir latino. Al ritmo del merengue, bachata, cumbia, balada, pop, salsa, entre otros ritmos, Rided Kredli, Marysabel Fermín, Rosmir Ríos y Daniel Guzmán harán vibrar al público con sus voces y su pasión por nuestra música.

También se unirán a la fiesta, la cantante venezolana Mary Olga Rodríguez y la agrupación musical Cifas. Por su parte, la Banda Musical Proyecto Ética, integrada por profesionales de amplia trayectoria, acompañará a los cantantes y bailarines en el escenario; mientras que el ensamble vocal Atlas añadirá su toque especial.

¡Esta será una velada de música, baile y celebración! Única función: sábado 24 de junio, a las 5:00 p.m. Entradas Aquí CONCIERTO

Cambur Pintón Gustavo Colina y Juan Carlos Sanz son dos grandes amigos singularmente disímiles y amorosamente diferentes. Tienen una visión y un estilo de vida diferentes. Ni siquiera el cuatro venezolano les suena igual en sus manos porque están afinados de distinta manera. Y es precisamente eso lo que quiere compartir este inigualable dúo de talentos artísticos en su concierto CamburPintón / CamburTonpín.

Indudablemente, este encuentro musical será una rica combinación de maestría, sensibilidad y creatividad al interpretar, con nuestro instrumento nacional, una variada selección de temas emblemáticos pertenecientes a nuestro acervo cultural que, sin duda, nos conectará con emociones, regiones, épocas y, especialmente, con el legado musical de insignes cultores populares de todos los tiempos. Única función: domingo 25 de junio, a las 11:30 a.m. Entradas Aquí TEATRO

Voces femeninas Monólogos de la vagina, obra de Eve Ensler, representada por el Grupo Actoral 80, le abre los ojos al público con respeto a la mujer. Habla de sus necesidades, de mujeres que sufren y se divierten. Es una obra teatral necesaria y es por eso su éxito en el mundo entero.

La puesta en escena cuenta con nueve monólogos que serán interpretados magistralmente por Elba Escobar, Dora Mazzone y Valentina Quintero. La Dirección está a cargo de Héctor Manrique, la Producción está en manos de Carolina Rincón y la asistencia de Dirección y Producción es trabajo de Gisela Rojas. El vestuario de este montaje es de Eva Ivanyi y la iluminación de José Jiménez. Única función: domingo 25 de junio, a las 5:00 p.m. Entradas Aquí CONCIERTO

Música para enamorar Orianna Rizza y Eudomar Chacón se unirán en una cita con la música romántica que marcará la reapertura de la Sala Experimental del Centro Cultural BOD. Además, s erá la primera vez que esta dupla comparta con el público un repertorio inédito, conformado por composiciones de ambos, que están influenciadas por el pop, el teatro musical y la música tradicional.

Ellos interpretarán algunos temas de películas y de afamados intérpretes como Michael Bublé, Nelly Furtado, Kany García, Alejandro Sanz y Vicente García, que han marcado su relación personal y profesional. Única función: viernes 30 de junio, a las 7:00 p.m. Entradas Aquí CONCIERTO

Bolero en clave femenina Celebrando ese influjo que anida con sus letras en el imaginario colectivo latinoamericano, cuatro extraordinarias vocalistas venezolanas se unirán en el Centro Cultural BOD para Ellas son bolero, espectáculo que desde su primera edición, en 2016, ha cautivado al público con su enorme carga de emoción y sentimiento.

Floria Márquez, la bien llamada Show-Woman de Venezuela; Corina Peña, una de las más bellas y versátiles voces del género dentro y fuera de nuestras fronteras; Annaé Torrealba, quien conquista a la audiencia con su dulzura y presencia escénica; y Betsayda Machado, considera una de las más poderosas cantantes de Venezuela y el Caribe; se unirán en este nuevo espectáculo, concebido y dirigido por el destacado contrabajista David Peña, en el que participan otros destacados instrumentistas como el pianista Pedro López. El maestro Cheo Hurtado tendrá una participación especial. Única función: domingo 2 de julio, a las 11:30 a.m. Entradas Aquí CONCIERTO

Íntimo y desconectado El cantante venezolano Rodrigo Solo , mejor conocido como el vocalista y guitarrista de la agrupación Viniloversus, vuelve a Venezuela después de 5 años para reencontrarse con el público local y mostrar su nuevo material como solista.

Este será un encuentro especial e inolvidable, en un formato íntimo, en el que Rodrigo sólo dejará oír su guitarra y su voz, mostrando su lado más sensible como artista. Única función: martes 4 de julio, a las 7:30 p.m. Entradas Aquí MUSICAL

Danza y teatro de la mano Negro, escrito por Bladimir Aguilera, dirigido por Valentina Garrido y con la Producción General de Carlos Arroyo, es un montaje teatral contemporáneo que recorre la increíble vida de Pedro Camejo y su transformación en «Negro Primero”, a través de la danza y la actuación, que se expresarán en escena al ritmo de la música electrónica y las fusiones afrovenezolanas.

Este espectáculo, que empalma danza y teatro, cuenta con: Ender Machado, Vittorino Leal, Jhonathan Urrea, Rafael Monsalve, María Tellis, Daniel Jiménez y Alexander Kaas, en la actuación; Betsayda Machado, Jorge Villarroel, Luis Felipe Hidalgo, Marcel Rivera, en la música; y las bailarinas Heysell Leal, Natasha Cadiz, Melina Di Giorgio y Lucia Danielle Ramirez.

Este será un espectáculo anacrónico, con una estética universal y sorprendente. Funciones: viernes 21 de julio, a las 7:00 p.m.

Sábado 22 y domingo 23 de julio, a las 6:00 p.m. Entradas Aquí CONCIERTO

Virtuosa del violín Daniela Padrón, violinista nominada al Grammy, llegará al Centro Cultural BOD para ofrecer un concierto en el que se reencontrará con el público venezolano después de siete años de ausencia de su tierra natal.

Padrón traerá la potencia de los temas de sus producciones como solista: Bach to Venezuela, disco en el que adaptó música del gran compositor del barroco Juan Sebastián Bach a ritmos folklóricos venezolanos como el Merengue Caraqueño, el Sangueo de San Millán, el Joropo Llanero y hasta el Culo´e Puya de Curiepe; y Sola, en el que se aventura a componer y tocar en su violín caprichos latinoamericanos hechos a su medida sin ningún tipo de acompañamiento armónico o rítmico.

Esta será una cita única e inolvidable con una destacada artista venezolana que promete seguir avanzando en su brillante trayectoria musical. Única función: domingo 30 de julio, a las 11:30 a.m. Entradas Aquí