La Sirenita fracasa en China por percepción racista

La pobre actuación de «La Sirenita» de Disney en la taquilla china ha vuelto a plantear preguntas sobre las crecientes dificultades de Hollywood en la segunda economía más grande del mundo y el papel que ha desempeñado el racismo en la recepción de la película.

El remake de acción en vivo ha recaudado solo 3,6 millones de dólares (2,9 millones de libras) desde su lanzamiento en los cines chinos el 26 de mayo, según Box Office Mojo.

La película, protagonizada por Halle Bailey como la sirena Ariel, llega en un momento en que Hollywood intenta abrirse paso en un mercado cada vez más dominado por producciones nacionales, y mientras las autoridades chinas han mostrado reticencia a aprobar películas occidentales para su estreno.

Algunos han atribuido el fracaso al racismo. Una reacción cargada de racismo en Occidente siguió al anuncio en 2019 de que Bailey, una actriz afroamericana, interpretaría el papel principal de Ariel, y el mes pasado pareció sumarse a esto el tabloide estatal chino Global Times, conocido por avivar las llamas de las guerras culturales occidentales, cuando publicó un artículo acusando a Disney de «inclusión forzada de minorías» y de contar una historia «perezosa e irresponsable».

«La Sirenita» tiene solo 2,5 estrellas en Douban, un popular sitio web chino de reseñas. IMDb, un sitio web estadounidense de reseñas, afirmó la semana pasada que la película había sido objeto de «actividad de votación inusual» por parte de personas que intentaban rebajar la calificación de la película.

Pero muchas de las críticas negativas en Douban son críticas hacia la trama y la ejecución de la película, más que hacia el casting de Bailey. Y en Hong Kong, la película recaudó alrededor de 634,000 dólares en su estreno, convirtiéndose en la segunda película con mejor desempeño ese fin de semana, según Box Office Mojo.

Chris Fenton, autor de «Feeding the Dragon», un libro sobre China y Hollywood, dijo que las dificultades de la película en China reflejan un desafío más amplio para Disney. «Hollywood ha perdido mucho terreno en el mercado en la última década, pero Disney, en particular, ha enfrentado vientos en contra difíciles por parte de Beijing en los últimos años», dijo.

Esto ha incluido los esfuerzos de Bob Iger, director ejecutivo de Disney, por cautivar a Beijing al mismo tiempo que complace a los legisladores estadounidenses que se muestran cada vez más beligerantes hacia China.

Iger regresó a la dirección de Disney en noviembre, menos de un año después de renunciar como CEO. Se le atribuye haber mejorado la relación de la compañía con el gobierno chino, negociando la apertura de parques temáticos en Shanghai y Hong Kong. Días después de que Iger regresara a Disney, «Avatar: The Way of the Water» fue aprobada para su estreno en China.

En abril, se reunió con el comité del Congreso estadounidense sobre China, donde supuestamente habló sobre las dificultades de tratar con China. En 2020, la compañía de entretenimiento fue duramente criticada después de que se supo que había colaborado con las autoridades en Xinjiang, una región del oeste de China donde los uigures y otras minorías son duramente oprimidos, para filmar partes de «Mulan».

Fenton también señaló que Ariel no es un personaje muy conocido para el público chino. En 2020, «Mulan» de Disney recaudó 23 millones de dólares en su fin de semana de estreno en China. «Gracias a una industria cinematográfica nacional de primer nivel, el público chino ahora tiene la opción de ver historias conocidas y relevantes creadas por sus propios cineastas en la gran pantalla».

Pero muchas personas todavía sienten que el público chino se muestra demasiado resistente hacia personajes negros. Murjana, una abogada en prácticas nacida en Hong Kong y de origen nigeriano, dijo que estaba acostumbrada a experimentar racismo en su ciudad natal.

«Es 2023 y si eres negro o de piel oscura en Hong Kong, hay un 95% de posibilidades de que haya un asiento vacío junto a ti en el tren abarrotado… No es tanto sorprendente como divertido que la gente todavía permita que algo tan arbitrario como el grado en que la piel produce melanina dicte si disfrutarían de una película sobre una mitad pez, mitad humana ficticia».