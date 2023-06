Ex presidente Donald Trump enfrenta 37 cargos por posesión de documentos clasificados

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta 37 cargos por mantener cientos de documentos clasificados en su posesión después de abandonar la Casa Blanca. Descubre los detalles del informe federal de 49 páginas revelado el viernes por la tarde. Conoce las acusaciones de revelar información de seguridad nacional y retener documentos clasificados, así como la acumulación de materiales altamente sensibles. Obtén información sobre el fiscal especial Jack Smith y su búsqueda de un juicio rápido en interés público. Entérate de la fecha y hora en que se espera que Trump se entregue a las autoridades en Miami. Además, su ex ayudante, Walt Nauta, también está acusado de conspirar con Trump para obstruir la justicia y ocultar documentos en una investigación federal. Lee sobre la posible controversia en torno al juez federal designado por Trump que podría supervisar el proceso judicial.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta 37 cargos por mantener cientos de documentos clasificados en su posesión después de abandonar la Casa Blanca. Un informe federal de 49 páginas reveló los cargos el viernes por la tarde. La acusación alega que Trump reveló información de seguridad nacional en dos ocasiones separadas en 2021 y tomó medidas para retener documentos clasificados que sabía que no podía conservar debido a una citación del Departamento de Justicia. También se le acusa de acumular materiales altamente sensibles relacionados con programas nucleares de EE. UU., vulnerabilidades militares potenciales y planes de represalia en caso de un ataque. El caso será liderado por el fiscal especial Jack Smith, quien busca un juicio rápido en interés público. Se espera que Trump se entregue a las autoridades en Miami el martes a las 3 p. m. ET. Su ex ayudante, Walt Nauta, también está acusado de conspirar con Trump para obstruir la justicia y ocultar documentos en una investigación federal. El proceso judicial podría estar a cargo de un juez federal designado por Trump, lo que ha generado controversia.