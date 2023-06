El ojo de Salem: El arte y la fotografía como un camino a la Sanación

El Ojo de Salem es un libro de fotografía pictórica escrito por el reconocido fotógrafo Salem McBunny y editado por Editorial Gato Blanco, México

Reseña por Salem McBunny

En el libro comparto mis problemas de autoestima y las dificultades que enfrenté para creer en mí mismo. Es un acto de vulnerabilidad, pero me llena de esperanza. Si al abrir mi corazón puedo ayudar a alguien a superar sus propias inseguridades y encontrar la fuerza para perseguir sus sueños, entonces ha valido la pena cada palabra escrita. La creatividad es una parte vital de mi ser, y sé lo desafiante que puede ser cuando nos enfrentamos a bloqueos. Deseo transmitir a otros artistas que esos bloqueos no son el fin, sino oportunidades para crecer y explorar nuevas formas de expresión. Compartir mis consejos es mi forma de brindar apoyo y aliento a aquellos que pueden quedar estancados en su proceso creativo.

Gratitud

Recordar mi experiencia en concursos me llena de gratitud y emoción. Cada competición me ha desafiado y me ha permitido crecer como fotografía. Al compartir estas vivencias, espero inspirar a otros a participar en desafíos creativos y descubrir cómo estas experiencias pueden impulsar su propio crecimiento artístico. La fotografía ha sido mi pasión durante muchos años, y creo firmemente en compartir conocimientos y ayudar a otros a desarrollar su propio estilo. Cada imagen que creamos es única y personal, y al brindarle consejos y herramientas, espero inspirar a otros a explorar su propia voz artística y encontrar el poder en su propia expresión visual.

Amor

El amor es una fuerza transformadora y vital en nuestras vidas, y creo que es esencial incluirlo en la narrativa de mi libro. Quiero recordar a los lectores que el amor por uno mismo, por lo que hacemos y por las personas que nos rodean puede ser una fuente de inspiración y motivación. Mi deseo es que los lectores se sientan alentados a cultivar el amor en sus vidas y ver cómo eso puede potenciar su creatividad y alcanzar sus sueños. El libro ha sido una herramienta de auto sanación y amor por lo que se hace. Es una sensación indescriptible de alegría y gratitud. Mi objetivo al escribir este libro era ofrecer un mensaje de esperanza y empoderamiento a aquellos que han experimentado el rechazo o la exclusión. Saber que mi trabajo ha resonado con ellos y ha sido una fuente de sanación y amor es el mayor logro que podría haber esperado.

Futuro

Mi mayor deseo es que aquellos que lean mi libro se sientan inspirados y motivados para perseguir sus sueños, superar sus desafíos y creer en sí mismos. Quiero que sepan que no están solos en sus luchas y que, a través de la auto sanación y el amor por lo que hacen, realmente pueden lograr cualquier cosa que se propongan.

Salem McBunny

¿Quién es Salem McBunny?

Salem McBunny es un destacado fotógrafo, quien tuvo su primer acercamiento a la materia a los 12 años y a esa edad comenzó a realizar autorretratos. McBunny ha sido ganador de diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan el Festival de Fotografía en León, el Top Nº 1 de fotógrafos Fineart a nivel mundial por One Eyeland, el Oro en Photo Awards en la categoría Fineart y el primer lugar en la categoría Photo Project en los 35 Awards. Ha representado a México en varias ocasiones en la Copa Mundial de fotografía y su trabajo ha sido expuesto en Nueva York, París, Milán y Budapest.