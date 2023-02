Un actor regresa a su trabajo en Starbucks tras protagonizar una película nominada al Oscar

Un actor que ha protagonizado una película nominada al Oscar está decidido a que la fama no se le suba a la cabeza, ya que ha vuelto a su trabajo diario en Starbucks.

James Martin protagonizó el cortometraje dramático An Irish Goodbye, una película de 2021 dirigida por Ross White y Tom Berkeley.

El filme está nominado en la categoría de Mejor Cortometraje en los Oscar de este año y en él Martin interpreta a uno de los dos hermanos que se ven unidos por la muerte de su madre.

Desde entonces, el nombre de Martin no ha dejado de sonar entre la élite de Hollywood.

Mientras que la mayoría gravitaría hacia la fama una vez que se ha mencionado Hollywood, Martin se mantiene con los pies en la tierra.

Así, mientras podría recoger un premio en los Oscar, Martin ha vuelto a trabajar en Starbucks, en Belfast.

Hablando de servir café a la gente de Belfast, Martin declaró al Daily Mail: «Ayudo con todos los clientes.

«Llevo mucho tiempo haciéndolo. Es agradable».

Además de en Starbucks, Martin también trabaja como chef en el restaurante italiano Scalini’s de Belfast.

«Puedo hacer pan de ajo, albóndigas, ensaladas y mejillones, patatas fritas y cosas así», dijo Martin.

En la entrevista, Martin también habló de su condición de actor con síndrome de Down.

Dijo: «Cualquiera puede actuar, no importa si tienes síndrome de Down.

«Por ejemplo, Stephen Hawking [que padecía una enfermedad motoneuronal] en Los Simpson.

«Era un actor fantástico, sabía lo que hacía, pero hay que tratarle como a un adulto.

«Siempre digo a la gente que nunca juzgue un libro por su portada».

Martin añadió que a menudo le confunden con la estrella de Line of Duty Tommy Jessop, que se convirtió en el primer actor con síndrome de Down en protagonizar una serie de la BBC en horario de máxima audiencia.

Hablando de Jessop, Martin dijo: «Por alguna razón me paran a menudo y la gente me pregunta: «¿Eres Tommy, de Line of Duty?

«Y yo digo: ‘No, no soy Tommy, me he equivocado de serie’. Mucha gente piensa que yo soy él y él soy yo.

«Es muy raro que eso ocurra.

«Me encantaría volver a ver a Tommy, sería bonito trabajar con él y conocerle.

«Si necesita ayuda, siempre estoy aquí.

«Estaría muy bien que me entregara un Oscar, sería muy bonito que eso ocurriera».

