Mila Kunis se negó a que Ashton Kutcher rechazara actuar en That ‘90s Show

Ashton Kutcher ha revelado cómo Mila Kunis se negó a dejarle rechazar That ‘90s Show pasara lo que pasara.

Kunis y Kutcher, que están casados desde 2015, protagonizaron juntos el That ‘70s Show original como Kelso y Jackie.

Según Kutcher, cuando les preguntaron si volverían a interpretar sus papeles, Kunis se mostró inflexible.

Fuera cual fuera el guion, Kunis le dijo a Kutcher que la pareja «le debía su carrera» a la serie.

En declaraciones a Esquire, Kutcher dijo: «[Ella] dice: ‘Sabes, le debemos toda nuestra carrera a esta serie. No importa cuál sea el guion, lo haremos'».

Leia, la hija de Eric y Donna, vive con Red y Kitty durante el verano de 1995.

Leia -llamada como el personaje de Star Wars porque su padre Eric está obsesionado con la franquicia de ciencia ficción- quiere reinventarse durante las vacaciones escolares.

Después de convencer a sus padres para que la dejen quedarse con sus abuelos, Leia forma una nueva pandilla y, como era de esperar, su lugar favorito de reunión se convierte rápidamente en el infame sótano de Point Place.

Los miembros originales de That ‘70s Show Topher Grace (Eric), Laura Prepon (Donna), Wilmer Valderrama (Fez), Kutcher (Michael) y Kunis (Jackie) regresan para el reboot.

En la serie, los personajes de Kutcher y Kunis están casados, pero durante una charla con Access Hollywood, Kunis dice que inicialmente no estaba de acuerdo con la idea.

«Mi marido y yo estamos juntos [en la nueva serie], lo que es raro porque no deberíamos estarlo», dijo.

«Sabes qué, llamé a B.S. Yo estaba como, ‘Mi personaje estaría con Fez’. Creo que acabé con el personaje de Wilmer [Valderrama]. Y yo le decía [a Kutcher]: ‘¿Por qué estamos juntos tú y yo?

«Y también, él estaba casado cuando terminó ’70s con el personaje de Shannon Elizabeth, creo».

Después de haber caído en Netflix el mes pasado, el reboot ha estado recibiendo algunas críticas impresionantes.

De hecho, muchos fans han acudido a las redes sociales para pedir al servicio de streaming que produzca más.

Un fan tuiteó: «Acabo de terminar That ‘90s Show y me ha encantado ???? El nuevo reparto tiene buena química y me encanta Leia, es realmente la hija de Eric. Sólo me gustaría que la pista de risa marcara de nuevo, pero este es un buen reinicio porque no se basan en la nostalgia. Kitty y rojo llevado ofc. Espero una s2″.

Otra persona escribió: «Terminé That ‘90s Show, realmente quiero otra temporada», con tres emojis llorando.

Otro instó a la gente a ver el programa para asegurarse de que vuelva. «ESTÁ BIEN, PERO SERÁ MEJOR QUE TODOS USTEDES VEAN THAT ’90S SHOW EN NETFLIX. NECESITO UNA SEGUNDA TEMPORADA», pedían.

Y un cuarto tuiteó: «Ok pero That ‘90s Show era realmente rly cute y quiero una segunda temporada. divertido y fácil de ver!».

ENLACE ORIGINAL: Mila Kunis refused to let Ashton Kutcher turn down That 90s Show no matter what (unilad.com)

VEA MÁS EN https://entornointeligente.com/