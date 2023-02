Investigan robo de monos en el zoo de Dallas

El Departamento de Policía de Dallas ha publicado una imagen de un hombre con el que esperan hablar después de una serie de incidentes cada vez más graves en el zoológico de Dallas.

A principios de enero, el zoo descubrió que se había abierto un agujero en el hábitat de un leopardo nublado, lo que permitió que el felino salvaje escapara a los terrenos del zoo y provocó el cierre del zoo durante todo un día mientras el personal intentaba localizar al animal. Más tarde fue encontrada en el recinto y devuelta ilesa a su hábitat. Un agujero similar se había abierto en un hábitat para monos Langur, pero todos los Langur estaban localizados. La semana pasada, uno de los buitres en peligro de extinción del zoo fue hallado muerto en circunstancias inusuales en su hábitat. El buitre tenía 35 años. Esta semana, dos monos tamarinos emperador desaparecieron de su recinto, y el zoo de Dallas temía que se los hubieran llevado.

El zoo de Dallas tuiteó que el personal había descubierto que los monos tamarinos emperador habían desaparecido el lunes por la mañana. El zoo permaneció cerrado el lunes y el martes a causa de la lluvia helada y el hielo.

Todos los incidentes fueron denunciados al Departamento de Policía de Dallas, que inició una investigación.

El martes, el Departamento de Policía de Dallas y el zoo de Dallas publicaron la imagen de un hombre grabado en un vídeo de vigilancia en el zoo. El hombre lleva una sudadera oscura con capucha y pantalones oscuros. Según un artículo de The Dallas Morning News, la policía espera hablar con el hombre, pero dijo que no era actualmente una persona de interés.

«La Policía de Dallas está buscando la ayuda del público para identificar al individuo retratado», decía el tuit. «Los detectives están buscando hablar con el hombre en relación con los dos monos tamarinos desaparecidos del zoológico de Dallas. Cualquiera con información- llame al 214-671-4509″.

En declaraciones anteriores, la Policía de Dallas dijo a Newsweek que no estaba segura de si los incidentes estaban relacionados o no. Al igual que los otros sucesos, el hábitat de los tamarinos emperador parecía haber sido «comprometido intencionadamente», según un comunicado del zoo. El zoo también dijo que si los monos se habían escapado de su recinto, probablemente permanecerían cerca en los terrenos del zoo. Una búsqueda en el recinto no permitió encontrar a los monos desaparecidos.

Los monos seguían desaparecidos el martes.

Todos los animales afectados por los incidentes están en peligro de extinción. El zoo de Dallas ha aumentado sus patrullas de seguridad durante la noche y ha añadido más cámaras de seguridad. Es la primera vez que el zoo sufre estos extraños ataques, según un comunicado que el zoo envió por correo electrónico a Newsweek tras el descubrimiento del buitre.

ENLACE ORIGINAL: Dallas Zoo Stolen Monkeys Update: Cops Looking For Man In Video (newsweek.com)

