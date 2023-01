Imponen multa de 1,6 millones de dólares a organizaciones de Trump por fraude fiscal, pero el monto es inferior a lo que ganó con la estafa

El imperio inmobiliario y de golf de Donald Trump, la Organización Trump, fue condenada el viernes a pagar una multa de 1,6 millones de dólares en un tribunal estatal de Manhattan, durante la sentencia de la empresa por su condena en diciembre por fraude fiscal en las nóminas.

La multa es la máxima permitida por la ley del Estado de Nueva York, y vino acompañada de duras palabras del fiscal de Manhattan.

La empresa «cultivó una cultura omnipresente de fraude», dijo al juez el fiscal adjunto Joshua Steinglass, uno de los dos fiscales principales del caso, al pedir con éxito la multa máxima.

Por elevada que sea, la multa sigue siendo muy inferior a lo que la empresa ganó con la estafa, según las pruebas de la fiscalía.

Eso significa que Trump -único propietario y beneficiario de la empresa- sigue saliendo ganando.

«Quiero ser muy claro, no creemos que sea suficiente», dijo el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, sobre las multas más altas por fraude de Nueva York, que limita los cargos criminales fiscales a un máximo de 250.000 dólares por cargo, y los delitos del código penal estatal a sólo 10.000 dólares por cargo.

«Nuestras leyes en este estado tienen que cambiar para poder capturar este tipo de fraude atroz, sistémico y de más de una década», dijo a los periodistas.

Trump ahorró millones en costes de nómina en el transcurso del esquema de una década de duración, los fiscales de Manhattan han argumentado en repetidas ocasiones.

Lo hizo pagando a media docena de ejecutivos favorecidos de la alta dirección importantes cantidades de sus salarios en prebendas extraoficiales como coches y apartamentos de lujo.

Entre 2006 y 2017, la compañía ahorró un total de 1,76 millones de dólares pagando prebendas en lugar de salarios a un solo ejecutivo, el ex director financiero Allen Weisselberg, recordó Steinglass al juez durante la sentencia del viernes.

«Como esa compensación no se declaró» a Hacienda, «Allen Weisselberg se quedó con cada dólar», dijo el fiscal.

«Les habría costado aproximadamente el doble conseguir esa misma cantidad de dinero para el bolsillo de Allen Weisselberg» después de impuestos, dijo.

Steinglass calificó el esquema de «corrupto» y «atroz», y «explícitamente sancionado desde arriba hacia abajo», a pesar de las afirmaciones de la defensa de que los miembros de la familia Trump en la cúpula de la empresa estaban en la oscuridad sobre el esquema.

En su intervención en la sentencia, la abogada defensora Susan Necheles repitió que el esquema se limitaba a Weisselberg y otros ejecutivos de segundo nivel, y dijo que esa empresa apelará la condena.

El juez del Tribunal Supremo de Nueva York Juan Merchan, que había presidido el juicio por fraude fiscal en las nóminas de la empresa, de siete semanas de duración, dijo poco al dictar sentencia.

«No hay necesidad de repetir lo que la acusación ya ha declarado», dijo. Pero, al igual que la acusación, se mostró escéptico ante la insistencia de los abogados de la defensa en que la familia Trump no estaba implicada en una trama ideada por sus propios directivos.

«Creo que es interesante que la Organización Trump se distancie una vez más de los actos de otros individuos», dijo Merchan.

«Eso simplemente no es lo que mostraron las pruebas y no simplemente no es lo que encontró el jurado».

Weisselberg, el testigo estrella menos que ideal de la acusación en el juicio, fue condenado el martes a cinco meses en Rikers Island, donde está recluido en una sección relativamente segura del notorio complejo carcelario de la ciudad que está reservada para condenados a corto plazo.

Incluso Weisselberg recibió un golpe financiero más duro que Trump, pagando unos 2 millones de dólares en impuestos y multas como parte de la sentencia del martes.

A pesar de la multa limitada, la sentencia fue «histórica», dijo Bragg a los periodistas, y «debe servir como un recordatorio a todos en Nueva York – tanto las empresas en su forma corporativa y sus ejecutivos – que este tipo de conducta en Nueva York no será tolerada, y que tendrá que rendir cuentas.»

Añadió que las sentencias de Trump Organiztion y Weisselberg «cierran este importante capítulo de nuestra investigación en curso sobre los negocios del presidente.»

