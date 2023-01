El Gobierno de Lula se prepara para nuevas protestas pro Bolsonaro en Brasil

El Gobierno de Brasil, que lleva 11 días en el poder, se preparó el miércoles para más protestas de los partidarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, cuyo alboroto del domingo en edificios públicos marcó el peor ataque a las instituciones del país en décadas.

El Gobierno del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva reforzó las medidas de seguridad en todo el país mientras aparecían volantes en las redes sociales a favor de Bolsonaro llamando a manifestaciones masivas en ciudades brasileñas para «retomar el poder.»

Los organizadores de las manifestaciones antigubernamentales han llamado en las últimas semanas en las redes sociales a bloquear carreteras y refinerías, derribar líneas eléctricas y causar el caos suficiente para provocar un golpe militar que anule las elecciones que Bolsonaro perdió.

Se espera que las protestas del miércoles comiencen a las 18.00 hora local (2100 GMT).

«Tenemos medidas para este miércoles para reforzar la seguridad en todo el país ya que han circulado panfletos de nuevas manifestaciones», dijo a última hora del martes el jefe de gabinete de Lula, Rui Costa, tras una reunión de gabinete.

Ricardo Cappelli, el funcionario federal a cargo de la seguridad pública en la capital desde el domingo, dijo que todas las fuerzas de seguridad habían sido movilizadas para evitar protestas y que no se repetirían los disturbios.

«Aquellos que perdieron las elecciones e intentan crear una crisis no tendrán éxito», dijo Cappelli en una conferencia de prensa.

Lula dijo el miércoles que los implicados en el ataque del domingo tendrían derecho a defenderse, pero que cualquier fechoría probada sería castigada. También criticó a Bolsonaro por no aceptar el resultado electoral y calificó de «locos» a quienes asaltaron y destrozaron edificios públicos en Brasilia.

Hasta el momento, 727 de los más de 1.500 implicados en los disturbios del domingo han sido encarcelados. Cerca de 600 han sido puestos en libertad por «razones humanitarias», principalmente ancianos, personas con problemas de salud y padres de niños pequeños, según un comunicado de la policía federal.

El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes prohibió los bloqueos de carreteras utilizados por los manifestantes antigubernamentales para crear trastornos económicos y ordenó a las autoridades locales que impidieran el asalto a edificios públicos.

El juez también accedió a la petición del gobierno de multar a las empresas que financien la logística de las manifestaciones que bloqueen carreteras públicas o asalten edificios públicos.

El Tribunal Supremo confirmó el miércoles la orden de arresto de Moraes contra Anderson Torres, el ex ministro de Justicia de Bolsonaro que supervisó la seguridad pública en Brasilia durante los disturbios del domingo. Moraes acusó a Torres de «negligencia y connivencia».

Torres fue despedido por su incapacidad para detener el caos del domingo y su orden de arresto por supuesta complicidad con los manifestantes, que marcharon hacia el centro de la capital escoltados por la policía.

El tribunal también confirmó la destitución por 90 días del ex gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, antiguo jefe de Torres.

Los fiscales también han intentado congelar los activos de Bolsonaro.

Los mercados financieros locales se mantuvieron estables a pesar de la amenaza de nuevas protestas, con el real de Brasil , cotizando casi plano frente al dólar y el índice bursátil de referencia Bovespa (.BVSP) subiendo un 0,3%.

«Hasta ahora, a pesar del ambiente polarizado, evidenciado por una violenta invasión de los edificios estatales de Brasil el 8 de enero, vemos razones para creer que la gobernabilidad no será un problema inmediato», dijeron economistas de JPMorgan.

ASALTO A LAS INSTITUCIONES

El domingo, miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron en la capital, saqueando el Tribunal Supremo, el Congreso y las oficinas presidenciales en el peor asalto a las instituciones democráticas desde que terminó una dictadura militar en 1985.

Bolsonaro, que abandonó Brasil 48 horas antes de terminar su mandato y aún no ha reconocido su derrota ante Lula en las elecciones de octubre, dijo en las redes sociales desde Florida que planeaba regresar a Brasil antes de lo previsto por razones médicas.

En su ataque público más explícito a la legitimidad de las elecciones de octubre desde que las perdió, Bolsonaro publicó un vídeo en las redes sociales a última hora del martes diciendo que Lula había perdido la votación.

El mensaje desapareció poco después. El ex presidente, a quien Lula ha culpado de inflamar las protestas, no mencionó los disturbios del domingo. El hijo de Bolsonaro, el senador Flavio Bolsonaro, ha dicho que no se le puede culpar de la violencia porque ha sido muy limitado en sus comentarios públicos.

Torres tampoco estaba en la ciudad durante los disturbios, ya que había volado a Florida a principios de este mes. El martes dijo en Twitter que siempre había dicho que volvería a Brasil desde Orlando, donde estaba de vacaciones con su familia, y se entregaría a la justicia.

Moraes también ordenó la detención de Fabio Augusto Vieira, jefe de la policía militar de Brasilia, uno de los responsables de proteger los edificios gubernamentales en Brasilia.

Las autoridades restablecieron el orden en Brasilia el lunes y los soldados desmantelaron un campamento frente al cuartel general del ejército donde los partidarios de Bolsonaro habían pedido un golpe militar desde que Lula ganó las elecciones en octubre. Más de 1.000 personas fueron detenidas y estaban siendo interrogadas por la policía.

