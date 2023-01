El actor Ben Affleck ha sido visto trabajando en un autoservicio de Dunkin Donuts

El oscarizado Ben Affleck ha sido visto trabajando en Dunkin‘ Donuts en Massachusetts.

Y no, no se está preparando para un nuevo papel.

Los clientes del autoservicio de Medford recibieron la sorpresa de su vida por parte del legendario actor, que se asoció con la cadena de café para un anuncio, según Entertainment Weekly.

El actor de Argo fue visto luciendo la famosa camiseta de Dunkin‘ Donuts, un tocado y una gorra de béisbol mientras repartía pedidos al norte de Boston.

El actor, de 50 años, estaba acompañado por su esposa, Jennifer López, por si no hubiera suficiente poder de estrella.

Una clienta llamada Lisa Mackay dijo a NBC10 Boston que se le pidió que firmara un formulario para que se difundieran las imágenes y señaló que Affleck era «ingenioso y divertido».

También declaró a Entertainment Tonight: «Ben Affleck estaba rodando ayer un anuncio de Dunkin‘. Me sorprendí y me puse nerviosa cuando le vi. Me tomó el pedido y le di un billete de 10 dólares (14,5 dólares australianos) y él me lo devolvió y me dio mi café helado».

«Era super simpático, muy gracioso y guapo, por supuesto. No vi a J.Lo, pero oí que estaba dentro».

Aunque Affleck no ha confirmado para qué es el anuncio, muchos sospechan que es para la próxima Super Bowl, que tendrá lugar el próximo mes, el 12 de febrero.

En cuanto empezaron a circular fotos de Affleck en el local, Internet quedó conmocionado.

Una persona escribió en Twitter: «Su mejor personaje hasta ahora».

Otro dijo: «Que alguien me envíe la ubicación».

Una tercera persona bromeó: «Pensaba que su amor no costaba nada, ahora el tío tiene que hacer turno en Dunkins».

Mientras que otro comentó: «Me volvería loco».

Está bien documentado que el actor es fan de Dunkin‘ Doughnuts desde hace mucho tiempo.

En su película de 1997 Good Will Hunting, aparecía un pequeño café de Dunkin‘ cuando su personaje recogía un café para Will, interpretado por su otra mitad (lo siento, J.Lo) Matt Damon, sólo por un poco más de delicadeza bostoniana.

Incluso un artículo de The Cut titulado ’47 veces que Ben Affleck tomó café helado en 2017′ muestra al actor cogiendo un café de la cadena todos los días de la semana -muy rara vez hay una taza de Starbucks-.

Y finalmente, en 2019, proclamó su amor, diciendo a Collider, según Entertainment Weekly: «Tomo Dunkin‘ Donuts todos los días.

«Siento que estoy corriendo la voz».

Pues este anuncio parece la oportunidad perfecta.

ENLACE ORIGINAL: Oscar-winner Ben Affleck spotted working at a Dunkin Donuts drive-thru (unilad.com)

