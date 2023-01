Sir Anthony Hopkins celebra 47 años sobrio enviando un mensaje a sus fans

Sir Anthony Hopkins ha celebrado sus 47 años de sobriedad enviando un mensaje especial a sus fans.

El legendario actor escribió en su cuenta de Instagram que, aunque no quería que su vídeo fuera «pesado», quería expresar su apoyo a quienes luchan contra la adicción.

Dijo: Soy un alcohólico en recuperación y sé que hay gente que lucha en estos tiempos de cancelación, odio y falta de compromiso, niños que sufren acoso».

«Les digo: sean amables con ustedes mismos. Sé amable. Aléjate del círculo de toxicidad con la gente si te ofenden. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida».

El actor continuó diciendo que hace 47 años estaba en una «situación desesperada» y cerca de la muerte; sin embargo, una vez que reconoció que tenía un problema, pudo buscar ayuda.

Dijo: «Tuve que darme cuenta de que había algo realmente malo en mí. Pero no me di cuenta de que era un tipo de enfermedad: una enfermedad mental, física y emocional llamada alcoholismo o adicción».

El protagonista de El silencio de los corderos también instó a sus fans en apuros a plantearse un tratamiento o hablar con un «consejero o someterse a un «programa de 12 pasos».

Y concluyó: «No cuesta nada. Pero te dará una vida completamente nueva».

«Soy un viejo pecador como todos, pero todo lo que puedo decir es que tengo la mejor vida que pueda imaginar, y ni siquiera puedo atribuirme el mérito.

«Así que, estés donde estés, busca ayuda, no te avergüences, siéntete orgulloso de ti mismo».

Muchos elogiaron a Hopkins por su sentimiento edificante, ya que una persona escribió: «¡Hermoso mensaje y 47 años! Felicidades y gracias por publicarlo. Necesitaba esto hoy».

Otro dijo: «Necesitamos más gente como tú en este mundo. ¡Felicidades! Eres una bendición».

Mientras que una tercera persona compartió: «Gracias por tus palabras inspiradoras mientras navego en mi viaje de recuperación. Siempre inmensamente útiles».

En 2021, Hopkins se sinceró sobre su alcoholismo y, aunque se arrepiente, ha aprendido a «seguir con su vida».

Dijo al Sunday Times que su adicción fue alimentada por la creencia de que no merecía su éxito como actor.

Hopkins dijo: «En mi caso, tenía unos conflictos peculiares: no me sentía en mi propia piel. Me sentía profundamente culpable y avergonzado y no merecedor de la suerte que había tenido como actor».

Y añadió: «Cuando pedí ayuda y me di cuenta de que no estaba solo, de que había miles de personas como yo, todos mis miedos empezaron a disolverse».

ENLACE ORIGINAL: Sir Anthony Hopkins celebrates 47 years of being sober by sending a message to his fans (unilad.com)

VEA TAMBIÉN: https://entornointeligente.com/2022/11/21/presidente-joe-biden-celebro-su-80o-cumpleanos/