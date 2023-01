Usuarios de iPhone pueden descargar una aplicación que transforma su teléfono en un iPod de la vieja escuela

La gente puede retroceder un poco en el tiempo y empaparse de la nostalgia del iPod de la vieja escuela.

Aunque la mayoría de la gente no se dejaría atrapar ni muerta por una tecnología tan antigua, ver ese trackpad desplazable para dar volumen está despertando grandes sentimientos en personas de todo el mundo.

En lugar de comprar un iPod de los años 00, ahora puedes transformar tu iPhone actual en uno.

Sí, como aquella canción de Anne-Marie: «It’s never been better, than the summer of 2002».

Y sí, somos conscientes de que el iPod original salió en 2001, pero a este redactor le gusta la analogía de 2002, así que se queda.

TikTokker EllyAwesomeTech ha recopilado algunos vídeos sobre el funcionamiento de la aplicación y, vaya por Dios, nos devuelve al autobús escolar.

Pero con menos acoso y un poco más de dinero para el almuerzo.

Elly lo resume en la primera línea de su explicación de TikTok: «Dulce nostalgia, ¡el iPod ha vuelto!

«Puedes descargarte una aplicación para que tu iPhone parezca un iPod… y sí, puedes ajustar el volumen con un clic, la rueda de desplazamiento y tiene la sensación táctil y de vibración».

Y añadió: «Un par de personas [estaban] guardando esto, ¡pero yo no! Busca ‘Retro Pod’ en la App Store.

«Es gratis y fácil de instalar».

Ah, pero hay una pega: no funciona con Spotify.

«Siento explotar tu burbuja, pero seamos realistas, tiene sentido», explica el TikTokker en el clip.

«iPod/Apple Music es como iTunes [y por eso] funciona de maravilla».

Pero no temáis, usuarios de Spotify. Hay una solución.

«Si buscas una alternativa… en Safari escribe iPod.js».

Elly añade: «Una persona increíble ha creado una versión para navegador. No es lo mismo y no tiene los clicks táctiles».

Boo, nos encantan los clicks táctiles. Pero, como hemos aprendido en los últimos años, no se puede tener todo.

En cuanto a la aplicación, puedes apostar lo que quieras a que la probamos en la oficina de UNILAD.

Retro Pod viene con cuatro opciones en la pantalla de inicio: reproducción aleatoria, música, ajustes y ahora suena.

