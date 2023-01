Video de Demi Moore besando a un niño de 15 años horroriza a Internet

Un vídeo de Demi Moore besando a un niño de 15 años ha reaparecido en Internet, y una vez más ha dejado a la gente horrorizada.

No se trata de un beso en la mejilla. El clip muestra a la estrella de G.I. Jane besándole repetidamente en los labios, a pesar de la evidente diferencia de edad entre los dos.

Las imágenes fueron desenterradas originalmente por Entertainment Tonight, mostrando a Moore, que tenía 19 años en ese momento, en la fiesta de 15 cumpleaños de su co-estrella de Hospital General Philip Tanzini.

En un momento del video, el actor, que en aquel momento estaba casado con Freddy Moore, se gira hacia Tanzini para que sus caras queden a la altura antes de besarle.

La pareja solo se detiene cuando un cantante empieza a cantar Somewhere Over the Rainbow, lo que parece distraer a Moore.

Más tarde los entrevistan sentados en una mesa y, una vez más, ella se inclina para besarse a pesar de que hay un niño pequeño entre ellos.

Luego le dice al entrevistador: «Es una de mis personas favoritas», antes de añadir: «Amo a Philip».

Al final del segmento, Philip bromea: «Por cierto, nos vamos a casar, que no se entere su marido», mientras Moore exclama: «No puedo esperar».

Cuando las imágenes aparecieron en Internet hace varios años, los espectadores calificaron sus acciones de «espeluznantes» y «perturbadoras».

Y muchos piensan lo mismo después de que el usuario de Twitter @BernieSpofforth lo compartiera esta semana, escribiendo: «Oculto a plena vista. Demi Moore besando a un niño de 15 años. Porque ella podía».

Aunque algunos hombres bromearon diciendo que estarían encantados de besar a un actor famoso a esa edad, los usuarios se apresuraron a señalar que este punto de vista no sería el mismo si cambiaran de género.

«Si ella fuera un hombre y eso fuera una niña de 15 años, ¿qué pensaríais?», preguntó un usuario de Twitter.

Otro comentarista dijo: «Este beso no fue un picotazo rápido en la mejilla, ni siquiera en los labios. Tampoco fue algo de una sola vez.

«Y realmente no me importa que fuera de una mujer, y mucho menos de Demi Moore. Es perturbador – como mínimo, extremadamente incómodo».

Un tercero añadió: «He estado leyendo estas respuestas y algunas se equivocan en el ‘bien por ti chico’, pero ¿por qué no te cuestionas por qué una actriz mayor está besando como es debido a un colegial de 15 años?

«Son besos de verdad y no un picoteo rápido en los labios. Demasiado raro. Haz preguntas siempre».

«Para mí, algo de esto sigue siendo un poco raro. Este chico de 15 años parece aún más joven… pero quién sabe», comentó un cuarto.

«Por supuesto que los hombres jóvenes (incluido yo cuando tenía esa edad) fantasean con mujeres mayores, pero esto no cambia que se trate de un niño siendo besado por un adulto».

Y un quinto dijo: «Ese beso me pareció demasiado íntimo y largo. Me dio escalofríos».

ENLACE ORIGINAL: https://www.unilad.com/celebrity/demi-moore-kissing-15-year-old-boy-785314-20221229

