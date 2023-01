Bella Thorne dice que Disney Channel casi la despide por ir en bikini a la playa a los 14 años

Bella Thorne fue un elemento básico en el Disney Channel durante muchos años, pero la estrella de «Shake It Up» al parecer casi pierde su trabajo cuando tenía 14 años.

Durante el episodio del martes del podcast «High Low With EmRata» de Emily Ratajkowski, Thorne habló de muchos casos en los que se sintió sexualizada cuando era joven.

«Una vez casi me despiden de Disney Channel porque tenía 14 años y llevaba un bikini en la playa», dijo Thorne. «Un estilista con el que salía me puso una cadena que era como una cadena para el cuerpo. ¿Qué sé yo? Me da igual. Un fan me hizo una foto en la playa. Casi me despiden. Estaba en todos los medios, fue literalmente viral en ese momento. Era, ‘¿Cómo se atreve esta niña a hacer esto? Esto es asqueroso'».

Thorne, que protagonizó junto a Zendaya «Shake It Up» de 2010 a 2013, explicó que la gente estaba «presionando a Disney» para que la despidiera, pero finalmente no lo hicieron. «Ellos estaban como, ‘Hey, estamos recibiendo un montón de calor para esto. Todo el mundo está recibiendo críticas por esto porque estás en bikini en una playa, así que ella tiene que asegurarse de salir en pantalones cortos de chico y una camiseta holgada la próxima vez que vaya a la playa'».

Durante el episodio, el actor, de 25 años, también relató una situación inquietante que le ocurrió cuatro años antes.

«Una vez un director me dio su opinión y yo tenía 10 años. El director de casting llama a mi agente y el agente llama a mi madre, y dicen: ‘Así que ella no sigue adelante porque el director sintió que ella estaba coqueteando con él, y le hizo sentir muy incómodo'», dijo Thorne. «¡¿De qué coño estás hablando, tío?! ¡Me importa una mierda lo que haya dicho! No me importa si dije ‘¡Cómeme el coño ahora mismo! Tiene 10 años. ¿Por qué se te ocurre pensar eso?»

