Dwayne Johnson: Black Adam no estará en el Universo DC dirigido por James Gunn

Black Adam ha sido enterrado, pero no está (del todo) muerto.

Dwayne Johnson dice que después de hablar con el codirector de DC Studios James Gunn, el antihéroe de DC de Johnson, Black Adam, «no estará en su primer capítulo de la narración».

Pero Johnson añadió una declaración publicada en las redes sociales que DC y su productora, Seven Bucks, «han acordado continuar explorando las formas más valiosas en que Black Adam puede ser utilizado en futuros capítulos del multiverso DC.»

En respuesta, Gunn tuiteó: «Me encanta The Rock, y siempre estoy emocionado de ver lo que él y Seven Bucks hacen a continuación. No puedo esperar a colaborar pronto».

El anuncio es el último de un aluvión de titulares que han seguido al nombramiento de Gunn al frente de DC Studios junto al productor Peter Safran, ya que los dos hombres remodelan el futuro de la parrilla de películas, programas de televisión y juegos de Warner Bros. basados en personajes de DC. Gunn y Safran han desenredado sistemáticamente el Universo DC del conjunto de personajes que se han establecido en los últimos 10 años, empezando por la Wonder Woman de Gal Gadot y el Superman de Henry Cavill, dos actores que han interpretado los papeles en múltiples películas.

Cavill apareció recientemente en «Black Adam» como el Hombre de Acero en un cameo post-créditos, que presagiaba el anuncio del actor de que estaba «de vuelta como Superman», un día antes de que Gunn y Safran consiguieran oficialmente sus puestos al frente de DC. El 14 de diciembre, Cavill reconoció que, de hecho, no volvería como el último hijo de Krypton, cuando se supo que Gunn estaba escribiendo una nueva película de Superman.

Johnson, por el contrario, acaba de debutar en DC con «Black Adam«, que se estrenó en los cines en octubre con decepcionantes resultados de taquilla, poniendo en duda la posibilidad de una secuela a las pocas semanas de su estreno. Hasta la fecha, la película ha recaudado 391 millones de dólares en todo el mundo (frente a un presupuesto de 195 millones de dólares, más marketing), y fuentes internas del estudio han dicho a Variety que «Black Adam» probablemente perderá dinero, una valoración que Johnson ha rebatido en Twitter.

La declaración de Johnson incluye elogios efusivos para Gunn, señalando que se conocen «desde hace años» y «siempre se han apoyado mutuamente para tener éxito». Esto llega un día después de que Gunn abordara las «protestas irrespetuosas» de algunos fans de DC por sus decisiones creativas con respecto a Cavill y Gadot.

«Éramos conscientes de que habría un período de turbulencia cuando aceptamos este trabajo, y sabíamos que a veces tendríamos que tomar decisiones difíciles y no tan obvias, especialmente a raíz de la naturaleza díscola de lo que vino antes que nosotros», publicó Gunn. «Nuestras decisiones para el DCU se basan en lo que creemos que es mejor para la historia y para los personajes de DC que han existido durante casi 85 años. Tal vez estas elecciones sean geniales, tal vez no, pero se hacen con corazones sinceros e integridad, y siempre con la historia en mente.»

He aquí la declaración de Johnson en su totalidad:

Mis apasionados amigos,

Quería daros una actualización largamente esperada de Black Adam con respecto al futuro del personaje en el nuevo Universo DC.

James Gunn y yo conectamos, y Black Adam no estará en su primer capítulo narrativo. Sin embargo, DC y Seven Bucks han acordado seguir explorando las formas más valiosas de utilizar a Black Adam en futuros capítulos del multiverso DC.

James y yo nos conocemos desde hace años y siempre hemos apoyado el éxito del otro. Ahora no es diferente, y siempre apoyaré a DC (y Marvel) para que ganen y GANEN A LO GRANDE.

Ya me conocéis, tengo la piel muy gruesa y siempre podéis contar con que seré directo con mis palabras.

Estas decisiones tomadas por James y la dirección de DC representan su visión del DCU a través de su lente creativa.

Después de 15 años de duro e incesante trabajo para hacer finalmente Black Adam, estoy muy orgulloso de la película que hemos entregado a los fans de todo el mundo. Siempre recordaré la reacción de los fans a Black Adam con enorme gratitud, humildad y amor.

Lo hemos hecho muy bien.

A mis apasionados y ruidosos fans de Black Adam y del género de superhéroes: os quiero, GRACIAS, y SIEMPRE OS ESCUCHARÉ y haré todo lo que esté en mi mano para entreteneros.

Menudo mes – ¡ahora todos necesitamos un poco de Teremana!

Que tengáis una semana productiva y FELICES FIESTAS para vosotros y vuestras familias.

DJ

