Henry Cavill protagonizará y dirigirá la franquicia de cine y televisión «Warhammer 40.000»

Amazon Studios ha hecho oficial la adquisición de los derechos globales del juego Warhammer 40.000 de Games Workshop para que Henry Cavill (El Hombre de Acero) protagonice y sea productor ejecutivo de la franquicia Warhammer 40.000 en todas las producciones de Amazon Studios. El acuerdo incluye los derechos del universo en series de televisión, películas, juegos y animación.

Desde su lanzamiento hace casi 40 años, la marca Warhammer se ha expandido a través de las miniaturas, los libros de consulta, los juegos de mesa, las animaciones, las novelas, una gran cantidad de material licenciado y los videojuegos de GAW.

Warhammer 40.000 está ambientado en un futuro lejano, en el que la humanidad se encuentra al borde de lo que podría ser su futuro más brillante o su era más oscura. Son muchas las amenazas que se ciernen sobre el imperio de la humanidad: traidores movidos por el fuego de la ambición, imperios alienígenas que han jurado recuperar las estrellas y la corrupción de la realidad por parte de dioses malévolos.

«Warhammer 40.000 ha cautivado la imaginación de fans de todas las edades, de todas las clases sociales y de todo el mundo», ha declarado Jennifer Salke, responsable de Amazon y MGM Studios. «Estamos encantados de trabajar con Henry, Vertigo Entertainment y Games Workshop a través de nuestros negocios de entretenimiento de Amazon en esta brillante e inmersiva franquicia para que nuestros clientes globales la experimenten en los años venideros.»

Roy Lee de Vertigo Entertainment y Natalie Viscuso (La franquicia Lego) se asociaron con Cavill para asegurar la IP de Warhammer 40.000 antes de llevarla a Amazon Studios. Vertigo se encargará de la producción ejecutiva junto con Cavill y Andy Smillie y Max Bottrill de GAW, además de Amazon Studios.

«Me encanta Warhammer desde que era un niño, por lo que este momento es muy especial para mí. La oportunidad de dirigir este universo cinematográfico desde sus inicios es todo un honor y una responsabilidad», dijo Cavill. No podría estar más agradecido por todo el duro trabajo realizado por Vertigo, Amazon Studios y Games Workshop para hacer esto posible». Un paso más cerca de hacer realidad el sueño de toda una vida».

Cavill, que acaba de dejar su papel de Superman en DC tras un cameo en Black Adam y también abandonó su papel protagonista en The Witcher de Netflix después de tres temporadas, tiene pendiente Argylle, el thriller de espionaje de Matthew Vaughn, el próximo reinicio de Highlander, The Ministry of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie, así como la tercera temporada de The Witcher. Está representado por WME.

ENLACE ORIGINAL: https://deadline.com/2022/12/henry-cavill-star-warhammer-40000-film-tv-franchise-amazon-studios-1235200833/

