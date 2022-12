Henry Cavill está oficialmente fuera como Superman, DCU planea una versión más joven

Henry Cavill ya no es Superman para el Universo DC, ya que James Gunn planea introducir una versión más joven de Clark Kent. Después de años de incertidumbre en torno a su participación en el universo compartido de DC, un regreso sorpresa en la escena post-créditos de Black Adam señaló al público que Henry Cavill estaba de vuelta. Esto se confirmó aún más cuando Henry Cavill hizo un anuncio público en su Instagram compartiendo la noticia de que iba a volver como el Superman del DCU con informes circulando de que Man of Steel 2 estaba en desarrollo.

La situación del futuro de Henry Cavill como Superman cambió una vez que James Gunn y Peter Safran fueron nombrados co-CEOs de DC Studios, y ahora ha sido confirmado tanto por el actor como por el co-CEO que Henry Cavill ya no va a ser el Superman del DCU. Según ha anunciado Gunn en sus redes sociales, el DCU cambiará el enfoque hacia un Superman más joven y volverá a interpretar el papel. Henry Cavill también compartió la noticia en su Instagram. THR informa de que Gunn está escribiendo la nueva película de Superman, que se dice que seguirá a Clark Kent como reportero del Daily Planet.

Por qué Henry Cavill no volverá como Superman para el DCU de Gunn

La decisión de no traer de vuelta a Henry Cavill como el Superman del DCU llega casi una década después de su debut. Aunque hay muchos partidarios del Superman de Henry Cavill, hay otros tantos a los que no les gustó esta interpretación del Hombre de Acero que presentó Zack Snyder. Como resultado, resultó ser un personaje controvertido en el centro del DCEU. Esta fue parte de la razón por la que Warner Bros. luchó durante tanto tiempo para averiguar cómo utilizar a Superman y conseguir que el público general volviera a estar a bordo con uno de los personajes más importantes de DC. Por todo ello, no es de extrañar que Gunn y Safran quieran empezar de cero.

Sin embargo, el momento en que se anuncia que Henry Cavill deja de interpretar a Superman es sorprendente. Hace sólo unos meses, la escena post-créditos de Black Adam marcó el comienzo de lo que parecía ser una nueva era para el futuro de Henry Cavill en DC. Sin embargo, eso fue bajo un régimen anterior para DC y Gunn claramente tiene nuevas ideas sobre cómo incorporar a Superman en el DCU. También es notable que los informes de Jason Momoa potencialmente terminando su mandato como Aquaman, la cancelación de Wonder Woman 3, y más noticias han surgido antes de este anuncio. En cada caso, parece que el DCU de Gunn busca separarse del Snyderverso.

Lo que el reinicio de Superman de James Gunn significa para el futuro de DC

El reinicio de Superman para el DCU es una clara señal de las intenciones de James Gunn para el futuro de DC. Al volver a una versión más joven del héroe, Gunn se asegura de que Superman pueda estar en su mejor momento y ser una figura central en los próximos años. Esto indica además que el objetivo final de James Gunn podría ser reiniciar el DCU. El co-CEO se burló de los planes de Cavill para hacer otras cosas con DC, pero el post de Instagram del actor elimina cualquier posibilidad de un regreso, ya que dice: «Mi turno para llevar la capa ha pasado.» Como resultado, el futuro del DCU podría significar que Henry Cavill asuma un papel diferente y ver a un nuevo actor ponerse en la piel de Superman.

