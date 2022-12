Britney Spears arremete contra un empleado de comida rápida por consolarla tras llorar en el coche

Britney Spears ha arremetido contra un empleado de comida rápida por consolarla después de que llorara en el coche.

La cantante fue a un Jack in the Box drive-thru recientemente y reveló que recibió un poco de apoyo no deseado de un miembro del personal.

En Instagram, Britney dijo que el camarero le dijo que todo iba a estar bien después de verla llorar.

Britney criticó a los empleados por involucrarse en la situación sin saber nada de ella.

En su publicación, cuyo pie de foto ha sido modificado para eliminar el comentario, Britney, de 41 años, explicó que últimamente se dedica a meditar y que a veces se olvida de comer.

Dijo: «Ayer me subí al coche y lloré… Lloré muchísimo, pero mi coche es mi nave espacial… es donde tengo mis mejores intereses, pensamientos, impulsos creativos, ideas, es espiritual… totalmente espiritual y todos estamos juntos en esto en la carretera».

«Así que no me siento sola, a menos que pasen esos grandes vehículos de 18 ruedas y acaparen la carretera y yo quiera cagarme encima… pero es tiempo para mí… mis propios pensamientos internos».

Britney continuó: «Bueno, me olvidé de comer ayer… Vi Jack in The Box … Nunca he comido allí un día en mi puta vida … Yo estaba como HOLY S**T y cuando vi ese gran cartel de fotos de la comida.

«Normalmente odio mirar la comida pero ¡¡¡ES EL TIEMPO!!! Santo cielo que tengo un batido de galletas y crema con una hamburguesa doble con queso.

«Bueno …………… había estado llorando en el coche … pero nadie podía decir, solo yo … mi cara todavía parecía normal … yo estaba bien, pero entonces ahí estaba … este hombre grande en la ventana f**king … me dio PITY !!! TODO VA A SALIR BIEN. …………… ¿QUÉ ACABA DE DECIR? Él no me conoce y estoy seguro como el infierno no sabía su a** … así que ¿por qué dijo eso?

«¡¡¡Todo va a ir bien!!! Me sentí ofendido. Vete a la mierda estúpido hombre en Jack in The Box. No me conoces… no eres de mi sangre así que ¡¡¡vete a la mierda!!!»

Mientras que Britney estaba claramente enfadada por la situación, mucha gente en los comentarios dijo que probablemente sólo estaba tratando de ser amable.

Algunos incluso apuntaron a la cantante de ‘Baby One More Time’ por su reacción.

«Si el chico de Jack in the Box está leyendo esto, espero que sepa que es una buena persona con un corazón amable», escribió un usuario.

Otro comentó: «Qué reacción más s****y… qué vergüenza. A la gente le importas y no todo el mundo va a por ti».

ENLACE ORIGINAL: https://www.unilad.com/celebrity/britney-spears-crying-jack-in-the-box-479872-20221212

