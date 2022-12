Ben Affleck dice que «probablemente estaría bebiendo» si siguiera casado con Jennifer Garner

Ben Affleck se abre sobre su matrimonio con su ex esposa, Jennifer Garner.

El lunes, el actor de El último duelo apareció en The Howard Stern Show, donde habló con franqueza sobre sus luchas con el alcohol mientras estaba casado y su intento de permanecer con Garner por sus hijos. La pareja, que se casó en 2005 y se divorció en 2018, comparte tres hijos: Violet, de 16 años, Seraphina, de 12, y Samuel, de 9.

«Probablemente seguiría bebiendo. Es parte de por qué empecé a beber… porque estaba atrapado», dijo Affleck a Howard Stern, según People. «Me decía: ‘No puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago? Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, lo que resultó no ser la solución».

Affleck fue a rehabilitación múltiples veces por adicción al alcohol, entre ellas en 2001, 2017 y 2018.

«La verdad fue que nos tomamos nuestro tiempo, tomamos la decisión (…) Nos distanciamos», continuó. «Tuvimos un matrimonio que no funcionó, esto sucede, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado. Al final, lo intentamos. Lo intentamos, lo intentamos porque teníamos hijos. Ambos sentimos que no queremos que este sea el modelo que nuestros hijos vean del matrimonio».

En una entrevista reciente con WSJ. Magazine, Affleck también habló de su lucha contra el alcoholismo. Dijo al medio que, aunque desearía «no haber tenido que aprender algunas lecciones por las malas», las «dificultades» del alcoholismo le ayudaron a «aprender esas cosas de una manera auténtica y significativa para aprender realmente las lecciones que he interiorizado, que han creado los valores que tengo ahora aunque la mayoría de ellos nacieron del fracaso».

Y añadió: «La única cura real para el alcoholismo es el sufrimiento. Sólo esperas que tu umbral de sufrimiento se alcance en alguna parte antes de que te destruya la vida».

Aunque ya no están juntos, Affleck y Garner parecen mantener una relación bastante buena. El pasado Halloween, Garner se unió a Affleck y Jennifer López para llevar a sus hijos a pedir caramelos.

Una fuente también dijo anteriormente a Entertainment Tonight que Garner no tiene mala voluntad hacia la pareja reunida.

«Jen Garner y Marc Anthony siguen apoyándoles y no parece que haya mala voluntad entre ellos», dijo una fuente sobre las famosas ex de Bennifer. «Todos ellos sólo quieren lo mejor para el otro y para sus familias».

