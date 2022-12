Periodista estadounidense Grant Wahl fallece repentinamente en Qatar

El conocido periodista de fútbol estadounidense Grant Wahl falleció repentinamente el viernes tras sufrir un colapso mientras cubría un partido del Mundial de Qatar, informó su agente.

U.S. Soccer se declaró «desconsolada al conocer» la muerte de Wahl. Su esposa respondió al comunicado de U.S. Soccer en Twitter, diciendo que estaba «en completo shock».

Los organizadores de la Copa Mundial de Qatar, el Comité Supremo para la Entrega y el Legado (SC), rindieron homenaje al «enorme amor por el fútbol» de Wahl y ofrecieron sus condolencias a su familia, amigos y colegas de los medios de comunicación.

Wahl, ex redactor deportivo de Sports Illustrated que se pasó a la plataforma de publicación en línea Substack, había estado tuiteando sobre el partido Holanda–Argentina a primera hora del viernes.

Su agente, Tim Scanlan, declaró a Reuters que Wahl había «parecido sufrir algún tipo de angustia aguda al comienzo de la prórroga» en el partido de cuartos de final.

Scanlan explicó que se intentó reanimar a Wahl en el palco de prensa antes de trasladarlo a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.

«Estamos en contacto con la embajada de Estados Unidos y las autoridades locales pertinentes para asegurarnos de que el proceso de repatriación del cuerpo se ajusta a los deseos de la familia», declaró el portavoz del SC.

La oficina de prensa internacional de Qatar no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios.

«Todo el mundo está emocionado y es realmente traumático», dijo Scanlan. «Era un verdadero defensor de los juegos masculinos y femeninos y se preocupaba profundamente por el deporte. Era empático y un escritor brillante».

Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, presentó sus condolencias y afirmó en un comunicado que «el amor de Wahl por el fútbol era inmenso y sus reportajes serán echados de menos por todos los que siguen el fútbol mundial».

Wahl declaró a finales de noviembre que fue detenido brevemente en un control de seguridad del estadio de la Copa Mundial cuando intentó entrar con una camiseta arco iris en apoyo de la comunidad LGBTQ. En Qatar, las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales.

Wahl declaró que los guardias de seguridad de la Copa Mundial le negaron la entrada al partido inaugural de Estados Unidos contra Gales en el estadio Ahmad Bin Ali de Al Rayyan y le pidieron que se quitara la camiseta.

Wahl escribió el lunes que había visitado un hospital durante su estancia en Qatar.

«No tenía COVID (me hago la prueba regularmente aquí), pero hoy he ido a la clínica médica del principal centro de prensa y me han dicho que probablemente tengo bronquitis», publicó en Substack.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo en Twitter que el departamento había estado en estrecha comunicación con la familia de Wahl.

«Estamos en contacto con altos funcionarios qataríes para asegurarnos de que los deseos de su familia se cumplan lo antes posible», dijo Price.

La comunidad futbolística estadounidense se unió de inmediato al dolor por la noticia.

«Era una persona amable y cariñosa, cuya pasión por el fútbol y dedicación al periodismo eran inconmensurables», declaró Don Garber, Comisionado de la Major League Soccer.

«Megan Rapinoe, dos veces ganadora de la Copa Mundial, dijo en Twitter: «Esto es devastador. «Todo el amor para su familia y seres queridos».

ENLACE ORIGINAL: https://www.reuters.com/world/us/us-sportswriter-grant-wahl-dies-qatar-during-world-cup-npr-us-soccer-2022-12-10/

VEA MÁS EN https://entornointeligente.com/