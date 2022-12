Un médico explica los síntomas de la enfermedad neurológica de Celine Dion: «Convierte a las personas en estatuas humanas”

Celine Dion es una de las músicas más famosas del mundo, pero padece una de las enfermedades más raras.

La intérprete de «My Heart Will Go On» padece una enfermedad que «convierte a las personas en estatuas humanas».

La cantante, de 54 años, reveló que padecía esta enfermedad en Instagram, donde explicó que era la razón por la que hacía tiempo que no hablaba con sus fans.

Dijo: «Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con vosotros. Os echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario para hablar con vosotros en persona.

«Como sabéis, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparado para decir nada, pero ahora sí.

«He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado.

«Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado síndrome de la persona rígida, que afecta a una de cada millón de personas.

«Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara afección, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo».

El síndrome de la persona rígida (SPS) afecta al cerebro y a la médula espinal de una persona, según ha revelado el Centro de Información Genética y de Enfermedades Raras.

Antes de conocerse el diagnóstico de la cantante, el doctor Scott Newsome explicó que la enfermedad es tan rara que puede tardar años en diagnosticarse.

«Es una enfermedad devastadora», dijo. «En promedio, debido a lo rara que es, al principio de la enfermedad, puede imitar a muchas otras afecciones. La gente tarda unos siete años en ser diagnosticada, desde la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico real.

«Es realmente cuando la gente empieza a tener más discapacidad cuando llama la atención del médico».

El doctor Newsome explicó que algunos de los síntomas clave del SPS son rigidez muscular extrema, rigidez y espasmos dolorosos.

«Las personas acuden a la consulta con el torso axial y los músculos bastante rígidos, pueden tener rigidez en las piernas… sufren espasmos terribles en cualquier músculo del cuerpo. Es muy doloroso».

«Parece que afecta a los adultos», añadió el médico. «De mediana a avanzada edad, y tiende a haber un predominio femenino».

«Desde el núcleo de la desregulación inmunológica que está sucediendo, estamos un poco detrás del juego en términos de entender lo que está pasando en los pacientes», dijo el médico, que trabajaba en el departamento de neurología en el John Hopkins en el momento de la entrevista.

«Es esta sobreestimulación que se produce lo que conduce a la discapacidad en el SPS».

Dijo que la enfermedad se trata con medicamentos inmunosupresores, pero que pueden utilizarse otros tratamientos como el botox para atajar la espasticidad y la tirantez causadas por el SPS.

«Administramos botox dentro de los músculos», añadió el médico, «lo cual es interesante en sí mismo».

«Ayuda con parte de la rigidez y los espasmos que pueden sufrir nuestros pacientes».

También existen intervenciones no farmacológicas, como la fisioterapia, pero el médico afirma que deben utilizarse con mucho cuidado.

Esto se debe a que en realidad puede empeorar la enfermedad, que, añadió, puede verse exacerbada por el frío.

Por eso recomienda técnicas de fisioterapia no tradicionales, como los ultrasonidos y la termoterapia, así como la aromaterapia, que ayuda a los enfermos a «moverse con más libertad».

ENLACE ORIGINAL: https://www.unilad.com/celebrity/celine-dion-rare-disease-statue-doctor-explains-419375-20221208

